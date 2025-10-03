Akcie Coinbase nad důležitou rezistenční zónou🔔

- Silná rally, prudká korekce: Coinbase od dubna do července 2024 výrazně posílila, ale následně v prudkém poklesu odevzdala zhruba polovinu těchto zisků. Dnes akcie rostou o 1 %.
- Zóna podpory u 300 USD: Akcie našly podporu poblíž 300 USD, což je oblast posílená předchozími cenovými reakcemi a 50% Fibonacciho retracementem růstu z dubna–července.
- Technická síla přetrvává: Navzdory korekci se Coinbase stále obchoduje nad 100periodovým EMA, což signalizuje, že celkový býčí sentiment zůstává nedotčen.
- Prostor k růstu: Pokud podpora na 300 USD vydrží, další sledované rezistence se nacházejí na 378 USD a poté na 423 USD – u předchozích maxim.
Akcie Coinbase zůstaly v silném růstovém trendu od dubna do července 2024. Následně došlo k prudké a hluboké korekci, která vymazala přibližně polovinu předchozí rally. Pokles se však zastavil v oblasti kolem 300 USD za akcii, která nyní představuje potenciální základnu pro obnovený růst. Zóna 300 USD se ukázala jako významná, jelikož byla vymezena několika předchozími cenovými reakcemi a odpovídá 50% Fibonacciho retracementu celého růstového pohybu, který začal letos v dubnu. Cena navíc zůstala nad 100periodovým exponenciálním klouzavým průměrem, což dále podporuje býčí sentiment kolem akcie. Pokud odraz od této podpory na 300 USD vydrží, nelze vyloučit pohyb směrem k rezistenci na 378 USD, následované 423 USD za akcii, což odpovídá posledním maximům.
Coinbase, D1 interval
Zdroj: xStation5
