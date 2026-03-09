Coinbase spouští regulované krypto futures ve 26 evropských zemích 📈

Coinbase zahájil postupné zpřístupňování regulovaných futures kontraktů uživatelům Coinbase Advanced ve 26 evropských zemích. Produkt je nabízen přes MiFID entitu (Markets in Financial Instruments Directive II), takže cílí na obchodníky, kteří dosud často využívali neregulované zahraniční platformy.
Kde se produkt spouští a jak je regulován
Rollout je zatím určen pro způsobilé uživatele Coinbase Advanced a vyžaduje kroky jako KYC a kontrolu způsobilosti/suitability. Coinbase uvádí, že nabídka jde přes MiFID entitu, přičemž v evropských regulatorních údajích je Coinbase Financial Services Europe Ltd uvedena jako regulovaná kyperským regulátorem CySEC (licence 374/19).
Co mohou uživatelé v Evropě obchodovat
Coinbase uvádí, že uživatelé budou moci obchodovat krypto futures (od Bitcoinu po Solanu) a také futures na akciové indexy, například Mag7 + Crypto Equity Index Futures.
„Perpetual-style“ futures
Dlouhodobé kontrakty s expirací 5 let
Hodinový funding mechanismus
Denní vypořádání
Dated futures
Měsíční nebo čtvrtletní expirace
Denní přeceňování podle oficiálních settlement cen
Při držení do expirace jsou cash-settled
Páka, poplatky a rizika
Coinbase uvádí maximálně 10× páku u vybraných kontraktů (včetně BTC, ETH a akciových indexů) a přibližně 4×–5× u dalších produktů. Zároveň zmiňuje poplatky od 0,02 % za kontrakt (bez některých burzovních/clearingových poplatků) a upozorňuje, že pákové deriváty mohou vést k rychlým ztrátám.
Proč je to důležité pro Coinbase a evropský krypto trh
Pro Coinbase jde o rozšíření nabídky směrem k „everything exchange“ a o potenciálně výnosnější segment navázaný na volatilitu a aktivitu traderů. V Evropě navíc roste konkurence, protože více velkých platforem hledá regulovanou cestu k derivátům napříč EEA.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.