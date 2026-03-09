Donald Trump zainvestoval do Netflixu a Warner Bros 🎞️

Americký prezident Donald Trump během posledních měsíců nakoupil dluhopisy společnosti Netflix v hodnotě přesahující 1,1 milionu dolarů. Stalo se tak v době, kdy streamovací gigant soupeřil se společností Paramount Skydance o převzetí firmy Warner Bros. Discovery. Podle zveřejněných dokumentů Trump nakoupil dluhopisy Netflixu za více než 500 tisíc dolarů ve dvou transakcích 12. a 16. prosince. Další nákupy v hodnotě přes 600 tisíc dolarů uskutečnil ve dvou obchodech 2. a 20. ledna.
Tyto nákupy přišly v době, kdy Trump a jeho regulační představitelé Netflix veřejně kritizovali v médiích. Zpochybňovali například, zda by plánovaná transakce obstála z hlediska antimonopolních pravidel, a zároveň tlačili na společnost, aby odvolala členku správní rady, někdejší poradkyni bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamy.
Dluhopisy Netflixu nesou úrokovou sazbu 5,37 % a splatnost mají v listopadu 2029. Zveřejněné dokumenty v současnosti neuvádějí, zda a případně kdy byly dluhopisy prodány. Trump je stejně jako ostatní američtí prezidenti vyňat ze zákonů o střetu zájmů, které jiným představitelům výkonné moci zakazují investovat do společností obchodujících s vládou. Předpokládá se, že dluhopisy koupil prostřednictvím svěřenského fondu spravovaného jeho dětmi. Trump zároveň nakoupil dluhopisy společnosti Warner Bros. v hodnotě mezi 500 000 a 1 milionem dolarů ve dvou transakcích 12. a 16. prosince
Trump začal zpochybňovat životaschopnost plánovaného spojení s Netflixem jen několik dní po jeho oznámení 5. prosince. Novinářům tehdy řekl, že koncentrace tržní síly „by mohla představovat problém“. Společnost Paramount, kterou vede syn Trumpova spojence a významného republikánského donora Larryho Ellisona, zveřejnila svou nabídku na převzetí 8. prosince. Netflix z nabídkového boje odstoupil poté, co Paramount přišel přibližně před dvěma týdny s vítěznou nabídkou ve výši 110 miliard dolarů. Transakci Paramountu podpoří nový dluh ve výši 39 miliard dolarů poskytnutý bankami Bank of America, Citigroup a investiční společností Apollo Global Management.
Akcie streamovací společnosti Netflix se letos pohybují jen mírně v plusu. Od začátku roku přidaly přibližně 7 %, zatímco za posledních 12 měsíců jsou zhruba o 12 % výše. Naopak výrazně silný růst zaznamenaly akcie WBD. Zatímco od začátku roku ztratily 2 %, tak za posledních 12 měsíců vzrostly přibližně o 160 %, což z nich činí jednu z nejvýkonnějších mediálních akcií. Růst souvisí mimo jiné i s nabídkami na převzetí společnosti. Akcie Paramount Skydance od začátku roku odepisují 14 % a i za posledních 12 měsíců je výkonnost akcií ve záporná. Konkrétně akcie za posledních 12 měsíců ztratily 4 %. Analytici však s touto transakcí upozorňují na vysoké zadlužení, což vyvolává obavy investorů a vedlo i ke zhoršení ratingu.
