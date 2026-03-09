Live Nation roste po antimonopolní dohodě

Akcie společnosti Live Nation Entertainment posílily po oznámení navrhovaného urovnání v antimonopolním sporu týkajícím se Ticketmasteru a dominantního postavení firmy na trhu prodeje vstupenek a živých akcí. Vyšetřování, které probíhá od roku 2024, se účastnilo 39 států a District of Columbia a zaměřovalo se na obchodní praktiky, jako jsou dlouhodobé exkluzivní smlouvy a omezení přístupu konkurence, které podle regulátorů vedly k vyšším cenám vstupenek pro spotřebitele.
Navrhované urovnání zahrnuje vyplacení přibližně 200 až 280 mil. USD na náhradách škody a zavedení provozních i strukturálních změn v Ticketmasteru. Společnost se zavázala otevřít část svého ticketingového systému konkurenčním platformám, omezit exkluzivní smlouvy s halami a pořadateli na čtyřleté období a u vybraných akcí zastropovat servisní poplatky.
Reakce trhu byla pozitivní, protože investoři urovnání vnímají jako cestu ke snížení nejvýznamnějšího právního rizika, tedy možnosti, že soud nařídí rozdělení Ticketmasteru, což by mohlo narušit tržby i provozní fungování celé skupiny.
Zároveň se urovnání dočkalo kritiky ze strany několika státních generálních prokurátorů a spotřebitelských organizací, které navržené podmínky označily za nedostatečné. Generální prokurátorka státu New York a koalice více než pětadvaceti států oznámily, že budou pokračovat ve vlastních právních krocích s tím, že urovnání neřeší jádro monopolního problému ani neobnovuje plnohodnotnou konkurenci na trhu prodeje vstupenek.
Pro investory bude klíčové sledovat, jak se k urovnání postaví federální soud, jak efektivně budou zavedeny provozní změny a jak se budou vyvíjet pokračující řízení na úrovni jednotlivých států. I když může urovnání zmírnit nejakutnější rizika, další regulatorní kroky ve střednědobém a dlouhodobém horizontu mohou stále ovlivnit obchodní model Live Nation, tlak na marže, provozní náklady i schopnost generovat stabilní cash flow.
Růst ceny akcií po oznámení urovnání odráží krátkodobou regulatorní úlevu, ale budoucí valuace bude do velké míry záviset na tom, zda bude dohoda schválena v současné podobě, jaké další podmínky stanoví soudy a jednotlivé státy a jak účinně budou změny v Ticketmasteru zavedeny, včetně reakce trhu na tyto kroky.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.