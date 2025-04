Akcie Nike rostou po signálu z Vietnamu o možném nulovém clu

Akcie společnosti Nike Inc (NKE.US) vzrostly o 4,7 % poté, co prezident Donald Trump oznámil „konstruktivní hovor“ s generálním tajemníkem Vietnamu To Lamem, který projevil zájem o snížení cel na nulu prostřednictvím dohody s USA.

Tato zpráva přichází jen několik dní poté, co Trump oznámil 46% clo na vietnamské zboží. Nový vývoj výrazně prospívá Nike, která vyrábí přibližně 95 % své obuvi ve Vietnamu, Číně a Indonésii.

Zisky zaznamenaly i další oděvní společnosti, včetně Lululemon (+3,4 %), Crocs (+4,2 %) a Foot Locker (+5 %), jelikož maloobchodníci, kteří během prvního Trumpova funkčního období přesunuli výrobu z Číny do Vietnamu, nyní vidí možné uvolnění tlaku z nových cel.

Nike (denní interval)

Akcie se pohybují na úrovních naposledy zaznamenaných v roce 2019. Oba indikátory – RSI i MACD – vykazují silné přeprodané pásmo. Zdroj: xStation