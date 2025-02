Akcie Palantiru klesají o 10 % po zprávě o plánovaných škrtech v obranném rozpočtu USA

Akcie společnosti Palantir Technologies ve středu klesly o více než 10 % poté, co se objevily zprávy, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa plánuje výrazné škrty v obranném rozpočtu USA. Podle informací deníku The Washington Post by mohlo dojít k ročnímu snížení rozpočtu o 8 % po dobu následujících pěti let, což by mohlo negativně ovlivnit dodavatele obranných technologií, jako je Palantir.

Navzdory těmto obavám někteří analytici, jako například Dan Ives z Wedbush, naznačují, že Palantir by mohl z této situace těžit. Očekává se, že snížení výdajů na tradiční obranné technologie by mohlo vést k větším investicím do řešení založených na umělé inteligenci, což by pro Palantir mohlo představovat příležitost.

Klíčové body:

Plánované škrty v obranném rozpočtu: Administrativa prezidenta Trumpa zvažuje snížení obranného rozpočtu o 8 % ročně po dobu pěti let.

Dopad na Palantir: Možné negativní ovlivnění vzhledem k významnému podílu vládních zakázek na celkových příjmech společnosti.

Analytický pohled: Někteří odborníci věří, že Palantir by mohl profitovat z přesunu investic směrem k technologiím umělé inteligence.

Zdroj: xStation5