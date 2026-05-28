USA posilují roli globálního dodavatele energie: Z dovozce se stává exportní velmoc ⚡

- USA v roce 2025 dosáhly rekordního čistého energetického exportu ve výši 11 kvadrilionů Btu.
- Největší roli v energetickém obchodu stále hraje ropa, která dominuje vývozu i dovozu.
- Export zemního plynu rychle roste díky vyšší produkci, LNG kapacitám a poptávce z Evropy.
Spojené státy v roce 2025 znovu potvrdily svou rostoucí roli na globálním energetickém trhu. Celkový vývoz energie dosáhl rekordních 31 kvadrilionů Btu, zatímco dovoz klesl na 21 kvadrilionů Btu. Výsledkem je historicky nejvyšší čistý energetický export ve výši 11 kvadrilionů Btu, což je o 20 % více než předchozí rekord z roku 2024.
Tento vývoj ukazuje zásadní proměnu americké energetické bilance. USA už nejsou pouze jedním z největších světových spotřebitelů energie, ale stále více také klíčovým dodavatelem pro zahraniční trhy. Za tímto posunem stojí především růst domácí produkce, rozvoj exportní infrastruktury a silná poptávka po americké ropě, ropných produktech a LNG.
Nejdůležitější roli v americkém energetickém obchodu nadále hraje ropa. V roce 2025 tvořila přibližně 63 % celkového energetického vývozu a současně 83 % dovozu. To potvrzuje specifickou pozici USA, které ropu a ropné produkty ve velkém vyvážejí, ale zároveň část suroviny stále dovážejí ke zpracování v rafineriích. Významným impulsem pro růst exportu bylo zrušení omezení na vývoz surové ropy v roce 2016, následné rozšíření produkce a vyšší zahraniční poptávka.
Vedle ropy rychle roste také význam zemního plynu. Jeho export v roce 2025 dosáhl rekordních 9 kvadrilionů Btu a tvořil 29 % celkového energetického vývozu. Od roku 2015 se americký vývoz plynu zhruba zčtyřnásobil, a to hlavně díky vyšší těžbě a rozšiřování kapacit pro LNG. Poptávku podpořila také Evropa, která po roce 2022 hledala alternativy k ruským dodávkám.
Graf celkového obchodu s primární energií v USA podle zdroje v letech 2000–2025
Zdroj: EIA
Na grafu je dobře patrné, jak se Spojené státy během posledních dvou dekád postupně změnily z čistého dovozce energie na exportní velmoc. Na začátku sledovaného období dominoval dovoz, zejména u ropy. Žlutá linie čistého obchodu se proto držela vysoko nad nulou a potvrzovala převahu importu nad exportem.
Postupně však začal dovoz slábnout a export naopak růst. Zlom je patrný zejména po roce 2010, kdy se začala výrazněji projevovat vyšší domácí produkce a rozvoj exportní infrastruktury. Kolem roku 2019 se žlutá linie dostala pod nulu, což znamenalo, že USA přešly do pozice čistého exportéra energie.
Po roce 2020 se tento trend dále prohluboval. Graf jasně ukazuje, že hlavní část amerického energetického obchodu stále tvoří ropa, ale stále větší význam získává také zemní plyn. Právě kombinace ropného exportu, růstu LNG a nižší dovozní závislosti posunula USA do pozice významné energetické exportní velmoci.
Z investičního pohledu jde o důležitý signál pro americký energetický sektor. Z růstu globální poptávky mohou těžit firmy napojené na těžbu, rafinérie, exportní terminály, LNG infrastrukturu i přepravu komodit. Rizikem však zůstává kolísání cen ropy a plynu, regulatorní tlak a geopolitické změny, které mohou ovlivnit objemy vývozu i marže.
