Americký energetický gigant chce vést průzkum zásob plynu u Řecka 🚢

- Chevron požádal o převzetí 70% podílu v řeckém offshore bloku Block 2.
- Pokud bude dohoda schválena, Chevron se stane operátorem projektu a povede průzkum plynu.
- Řecko zvažuje prodloužení času na vyhodnocení seismických dat před rozhodnutím o vrtech.
- Projekt může posílit americkou energetickou přítomnost ve Středomoří, ale zatím zůstává ve fázi průzkumu.
- Chevron požádal o převzetí 70% podílu v řeckém offshore bloku Block 2.
- Pokud bude dohoda schválena, Chevron se stane operátorem projektu a povede průzkum plynu.
- Řecko zvažuje prodloužení času na vyhodnocení seismických dat před rozhodnutím o vrtech.
- Projekt může posílit americkou energetickou přítomnost ve Středomoří, ale zatím zůstává ve fázi průzkumu.
Americký ropný gigant Chevron podal oficiální žádost o převzetí 70% podílu v offshore bloku jihozápadně od Řecka. Podíl má získat od řecké společnosti Helleniq Energy, která by si po dokončení transakce ponechala zbývajících 30 %. Pokud řecké úřady žádost schválí, Chevron se stane operátorem projektu a povede další průzkum možných zásob plynu v oblasti Block 2 v jihozápadní části Jónského moře.
Tento krok by dále posílil přítomnost Spojených států ve Středomoří, které se v posledních letech stává stále důležitější oblastí pro energetickou bezpečnost Evropy. Po omezení dodávek z Ruska hledají evropské země nové zdroje plynu a diverzifikace dodavatelů zůstává jedním z hlavních témat energetické politiky.
Pro Chevron jde o strategickou expanzi do regionu, který může v budoucnu nabídnout zajímavý potenciál pro těžbu zemního plynu. Zatím však nejde o potvrzené zásoby, ale o průzkumnou fázi. Řecko zároveň zvažuje, že Chevronu a Helleniq Energy poskytne více času na vyhodnocení již dokončených seismických dat, než se firmy rozhodnou, zda přistoupí k průzkumným vrtům.
Z investičního pohledu je důležité, že Chevron tímto krokem pokračuje ve vyhledávání nových dlouhodobých projektů mimo Spojené státy. Offshore průzkum je kapitálově náročný a spojený s vyšším rizikem, ale v případě úspěchu může nabídnout významný růstový potenciál. Klíčové nyní bude schválení ze strany řeckých úřadů a následné rozhodnutí, zda geologická data ospravedlní zahájení vrtů.
Pro Řecko může být zájem Chevronu pozitivním signálem. Přítomnost velké americké energetické společnosti by mohla zvýšit důvěru investorů v tamní energetický sektor a zároveň podpořit ambici země stát se významnějším hráčem v regionální energetické infrastruktuře. Výsledek však bude záviset na tom, zda průzkum potvrdí ekonomicky zajímavý objem plynu.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
USA posilují roli globálního dodavatele energie: Z dovozce se stává exportní velmoc ⚡
Rusko tlačí na Evropu, pomůže to CSG a dalším zbrojařům? 🎥
Orlen překonává očekávání a hlásí nejlepší kvartál od roku 2023 📈
US open: Další rekordy na Wall Street jsou v ohrožení
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.