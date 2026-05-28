Počítače a mobily táhnou Best Buy vzhůru: Akcie prudce rostou 💻

- Best Buy překonal očekávání tržbami 8,9 miliardy USD a růstem srovnatelných tržeb o 2 %.
- Největší podporou byly kategorie gaming, počítače, mobilní telefony a služby.
- Akcie po výsledcích rostly v premarketu o 8,6 %, přesto jsou od začátku roku stále v mínusu.
- Firma očekává za celé čtvrtletí růst srovnatelných tržeb kolem 1 %.
Akcie společnosti Best Buy výrazně posílily poté, co americký prodejce elektroniky oznámil lepší než očekávané výsledky za první čtvrtletí. Tržby dosáhly 8,9 miliardy USD, čímž překonaly průměrný odhad analytiků. Pozitivně překvapily také srovnatelné tržby, které meziročně vzrostly o 2 %.
Výsledky ukazují, že poptávka po spotřební elektronice zůstává odolná i v prostředí vyšší inflace a rostoucích cen pohonných hmot. Domácí tržby podpořil růst srovnatelných prodejů o 1,8 %, přičemž mezi nejsilnější kategorie patřily gaming, počítače, mobilní telefony a služby.
Investoři na výsledky reagovali pozitivně. Akcie Best Buy v předobchodní fázi v New Yorku rostly o 8,6 %. Přesto zůstává výkonnost akcií od začátku roku slabší než širší trh. Titul letos odepsal 3,6 %, zatímco index S&P 500 si za stejné období připsal 9,9 %.
Za lepším výkonem Best Buy stojí také zájem o nové produkty, například Nintendo Switch 2, které v posledních čtvrtletích pomohly podpořit návštěvnost i prodeje. Firma těží z toho, že část spotřebitelů stále nakupuje elektroniku, i když je zároveň opatrnější kvůli vyšším životním nákladům, inflaci a dražším pohonným hmotám.
Finanční ředitel Matt Bilunas uvedl, že srovnatelné tržby v květnu začaly silně. Společnost pro celé čtvrtletí očekává růst srovnatelných tržeb přibližně o 1 %, což naznačuje, že pozitivní trend by mohl pokračovat i v dalších měsících.
Z investičního pohledu jde pro Best Buy o důležité povzbuzení. Lepší výsledky potvrzují, že trh se spotřební elektronikou nemusí být tak slabý, jak se investoři obávali. Klíčové však bude, zda se firmě podaří udržet poptávku i v případě, že spotřebitelé začnou více omezovat výdaje kvůli tlaku na rozpočty domácností.
Graf BBY.US (D1)
Zdroj: xStation5
