Akcie Photronics propadají o 30 % po slabé výsledkové zprávě za 1. čtvrtletí 📉

Photronics (PLAB.US), jeden z předních světových výrobců fotomasek pro polovodičový průmysl, zveřejnil výsledky, které výrazně zklamaly Wall Street a spustily masivní výprodej akcií. Společnost nejenže zaostala za očekáváním v oblasti tržeb i zisku, ale zároveň vydala slabší než očekávaný výhled pro nadcházející čtvrtletí. V důsledku toho akcie bezprostředně po zveřejnění výsledků propadly zhruba o 26–29 %, přestože před výsledky byly od začátku roku stále výše přibližně o 67 % a za posledních 12 měsíců o více než 200 %.
Pro trh šlo o jasnou připomínku, že ani společnosti nepřímo těžící z boomu AI nejsou plně chráněny před tradičními problémy polovodičového průmyslu, jako jsou odklady uvedení nových návrhů, slabší poptávka v některých koncových trzích nebo rostoucí tlak na náklady. Společnost výslovně uvedla, že geopolitické napětí, zejména konflikt zahrnující USA, Izrael a Írán, negativně ovlivnilo její podnikatelské prostředí i viditelnost poptávky.
Klíčová fakta
- Photronics vykázal tržby zhruba o 6,7 milionu USD pod konsenzuálním očekáváním, přičemž prodeje zůstaly meziročně v podstatě beze změny.
- Společnost pokračuje v realizaci strategických expanzních projektů v USA a Jižní Koreji, jejichž cílem je podpořit budoucí růst.
- Tržby z high-end segmentu IC klesly o 5 %, což zklamalo investory, kteří očekávali silnější krátkodobý příspěvek poptávky související s AI, zatímco segment FPD vzrostl o 13 %.
- Výsledky negativně ovlivnily obtížné tržní podmínky, včetně zvýšené míry využití továren a omezení v dodávkách pamětí. Celkové tržby dosáhly 210 milionů USD a meziročně stagnovaly.
- Zředěný GAAP EPS dosáhl 0,54 USD, mírně nad konsenzuálními odhady. Non-GAAP EPS činil 0,42 USD a byl částečně ovlivněn kurzovými efekty.
- Hrubá marže dosáhla 31 %, což odráží pokračující provozní páku, zatímco provozní marže činila 20 %.
- Photronics je aktuálně oceňován přibližně na 18,5násobek trailing earnings podle poměru P/E a zhruba na 15násobek očekávaného zisku na příštích 12 měsíců.
Photronics – skrytý pilíř polovodičového průmyslu?
Photronics působí v jedné z nejstrategičtějších nik v celém polovodičovém dodavatelském řetězci. Společnost vyrábí fotomasky, tedy extrémně přesné šablony používané během litografického procesu k přenosu vzorů obvodů na křemíkové wafery. Bez fotomasek je moderní výroba čipů prakticky nemožná.
Byznys model Photronics se liší od tradičních výrobců čipů. Společnost nenavrhuje procesory ani nevyrábí wafery. Místo toho dodává kritické nástroje používané foundry, výrobci pamětí a společnostmi navrhujícími polovodiče. V praxi to znamená, že Photronics je silně závislý na celkové aktivitě polovodičového průmyslu a počtu nových návrhů čipů vstupujících do výroby.
Právě proto je společnost často vnímána jako velmi citlivý indikátor širšího polovodičového cyklu. Když polovodičové firmy omezují nové projekty nebo odkládají uvedení čipů nové generace, Photronics obvykle pocítí dopad velmi rychle.
Photronics dosahuje nejlepších výsledků, když zákazníci přecházejí na nové procesní technologie a realizují velký počet „tape-outů“, tedy prvních výrobních implementací nových návrhů čipů. Každá nová generace GPU, pamětí HBM nebo pokročilých AI akcelerátorů vytváří poptávku po stále složitějších fotomaskách s vyšší marží.
Problém nastává, když jsou továrny kapacitně omezené nebo zákazníci odkládají uvedení nových čipů. I při velmi silné koncové poptávce po AI může Photronics téměř okamžitě zažít krátkodobé zpomalení objednávek.
Výsledky ukázaly první známky zpomalení
Ve svém fiskálním druhém čtvrtletí Photronics vytvořil tržby ve výši 209,9 milionu USD oproti 211 milionům USD o rok dříve. Samotný pokles tržeb byl minimální, výsledky však výrazně zaostaly za očekáváním analytiků kolem 216–216,7 milionu USD.
Ziskovost zklamala ještě více. Upravený EPS dosáhl 0,42 USD oproti očekávání kolem 0,53 USD. Investoři si však všimli také zajímavého paradoxu — navzdory prudké reakci akciového trhu čistý zisk společnosti meziročně výrazně vzrostl. GAAP čistý zisk dosáhl 31,4 milionu USD oproti pouhým 8,9 milionu USD o rok dříve, zatímco zředěný EPS vzrostl z 0,15 USD na 0,54 USD a mírně překonal tržní konsenzus.
Zpráva však odhalila jasné zhoršení obchodního mixu společnosti. Tržby z high-end segmentu IC, který zahrnuje nejpokročilejší polovodičové fotomasky společnosti, klesly o 5 %. Segment FPD související s displeji mezitím vzrostl o 13 % a částečně kompenzoval slabost v hlavním polovodičovém byznysu.
Pro investory jde o důležitý signál, protože pokročilé IC masky vytvářejí nejvyšší marže a jsou nejpříměji napojené na boom AI a výrobu nejpokročilejších polovodičů.
Navzdory tlaku na tržby si společnost udržela relativně solidní ziskovost. Hrubá marže dosáhla 31 %, zatímco provozní marže zůstala kolem 20 %, což ukazuje, že Photronics nadále těží z provozní páky a vysokých technologických bariér vstupu.
To naznačuje, že hlavním problémem nebyl kolaps samotného byznysu, ale spíše mimořádně vysoká očekávání investorů po předchozí polovodičové rally tažené AI.
Výhled vypadal ještě znepokojivěji. Společnost očekává tržby v příštím čtvrtletí mezi 207 a 215 miliony USD, se středem pásma kolem 211 milionů USD, zatímco Wall Street očekávala zhruba 218,9 milionu USD. Výhled EPS také výrazně zaostal za očekáváním, když Photronics předpokládá EPS mezi 0,39 a 0,45 USD oproti očekáváním analytiků poblíž 0,54 USD.
Trh reagoval obzvlášť negativně na komentáře managementu ohledně odkladů nových čipových projektů. CEO Peter Kirlin a CFO Eric Rivera uvedli, že některá uvedení čipů byla odložena kvůli extrémně vysokému využití továren, nedostatku pamětí, rostoucímu tlaku na náklady OEM výrobců a geopolitickému napětí.
Rivera také zdůraznil, že konflikt mezi USA a Íránem během čtvrtletí dále snížil viditelnost poptávky a zvýšil nejistotu zákazníků. Management navíc přiznal, že po čínském Novém roce společnost zaznamenala nezvykle dlouhé zpomalení, které narušilo běžné sezonní oživení objednávek.
Jde o mimořádně důležitý signál pro širší polovodičový průmysl. Photronics stojí velmi vysoko ve výrobním řetězci, což znamená, že odklady nových čipových projektů se zde často objevují dříve než ve výsledkových zprávách největších výrobců polovodičů.
AI stále pomáhá, ale neřeší obavy ze zásob
Možná nejzajímavějším aspektem zprávy je, že fundamentálně situace společnosti nevypadá katastrofálně. EBITDA meziročně vzrostla téměř o 45 %, zatímco EBITDA marže překročila 40 %. Photronics nadále těží z dlouhodobého růstu poptávky po pokročilých čipech, zejména v oblasti AI, datových center a aplikací vysoce výkonných pamětí.
Problém je v tom, že AI boom se nepromítá rovnoměrně do celého polovodičového trhu. Největší přínosy aktuálně plynou hlavně výrobcům GPU, dodavatelům pamětí HBM a nejpokročilejším foundry. Společnosti jako Photronics zůstávají silně závislé na celkovém tempu uvádění nových návrhů čipů ze strany zákazníků.
V praxi to znamená, že i když výdaje na AI zůstávají mimořádně silné, některé segmenty polovodičového trhu mohou stále zažívat dočasná období ochlazení.
Jedním z výraznějších varovných signálů byl nárůst ukazatele Days Inventory Outstanding na 43 dní z 39 dní v předchozím čtvrtletí. V polovodičovém průmyslu bývá růst zásob často jedním z prvních znaků slábnoucí poptávky nebo zpomalující objednávkové aktivity.
Pro Photronics to zatím nutně neznamená velký strukturální problém, investoři však bedlivě sledují jakékoli známky zhoršení polovodičového cyklu — zejména po silné rally sektoru tažené AI.
Společnost dál agresivně investuje navzdory krátkodobému tlaku
Navzdory slabším výsledkům Photronics pokračuje v agresivních investicích do vývoje pokročilých technologií fotomasek. Společnost rozšiřuje výrobní kapacitu v USA i Jižní Koreji ve snaze posílit svou pozici v high-end segmentu, kde technologické bariéry vstupu zůstávají mimořádně vysoké.
Jde o klíčovou součást dlouhodobé strategie společnosti. Výroba pokročilých fotomasek pro moderní litografické procesy je stále složitější a kapitálově náročnější, což omezuje konkurenci. Časem by to mohlo Photronics umožnit udržet silné marže a těžit z pokračujícího růstu poptávky po pokročilých polovodičích souvisejících s AI.
Dalším důležitým faktorem je velmi silná rozvaha společnosti. Photronics aktuálně funguje s nulovým čistým dluhem a drží více hotovosti než dluhu, což mu poskytuje značnou finanční flexibilitu pokračovat v investicích i během období dočasné tržní slabosti.
Investoři se však obávají, že několik příštích čtvrtletí může přinést další zpomalení objednávek, než nové investice začnou významně přispívat k růstu tržeb.
Reakce trhu ukazuje, jak vysoko se dostala očekávání
Téměř 30% pokles akcií primárně odráží, jak vysoko se dostala očekávání investorů vůči celému polovodičovému sektoru. V posledních čtvrtletích trh do značné míry ignoroval většinu známek cykličnosti odvětví a předpokládal, že AI boom povede k nepřerušenému růstu napříč téměř všemi technologickými společnostmi.
Photronics investorům připomněl, že polovodiče zůstávají jedním z nejcykličtějších odvětví na světě. I společnosti se strategicky důležitým postavením v dodavatelském řetězci mohou zažívat prudké výkyvy poptávky, odklady projektů a tlak na marže.
Klíčovou otázkou nyní je, zda současné problémy společnosti představují pouze dočasné narušení způsobené krátkodobými výrobními úzkými místy a geopolitickým napětím — nebo začátek širší fáze ochlazení na polovodičovém trhu po rekordní rally tažené AI.
Zdroj: xStation5
Snowflake letí o 35 %: dohoda s AWS za 6 miliard mění AI cloud📈
Nasdaq roste díky oživení softwarového sektoru 📈 Má rally na Wall Street daleko ke konci?
Uklidňuje Barclays investory ohledně akcií Ferrari❓
Tato AI akcie vzrostla za 18 měsíců o 1000 % 📈 Je „nízké ocenění“ cyklickou pastí?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.