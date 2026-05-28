Tato AI akcie vzrostla za 18 měsíců o 1000 % 📈 Je „nízké ocenění“ cyklickou pastí?

Micron se stal jedním z největších vítězů boomu umělé inteligence a jeho akcie patří letos mezi nejsilnější tituly v celém indexu S&P 500. Navzdory prudkému růstu finančních výsledků a rekordní poptávce po pamětech využívaných v AI zůstává společnost zároveň jednou z nejlevnějších firem v polovodičovém sektoru. Pro některé investory to vypadá jako investiční příležitost, rostoucí počet analytiků se však domnívá, že takto nízké ocenění může být spíše varovným signálem než zelenou pro další nákupy.
Micron roste jako Nvidia, ale je oceňován jako cyklická společnost
Micron se aktuálně obchoduje zhruba za desetinásobek očekávaných tržeb, což z něj dělá nejlevnější společnost v indexu Philadelphia Semiconductor Index. Zároveň patří také mezi nejlevnější společnosti v celém indexu S&P 500. Jde o mimořádně neobvyklou situaci vzhledem k rozsahu rally akcií. Akcie Micronu od konce roku 2024 vzrostly o více než 1 000 %, zatímco společnost se již zařadila do elitní skupiny firem s tržní kapitalizací nad 1 bilion USD. Jen v květnu akcie posílily zhruba o 80 %, což znamenalo jejich nejlepší měsíční výkon za více než 40 let.
Také fundamenty vypadají působivě. V posledním čtvrtletí se tržby Micronu meziročně téměř ztrojnásobily a zaznamenaly nejrychlejší tempo růstu v datech sahajících do roku 1990. Poptávka po pamětech HBM využívaných v AI serverech a datových centrech zůstává obrovská, zatímco investice technologických gigantů do infrastruktury umělé inteligence dál zrychlují. Paradoxem však je, že trh stále oceňuje Micron spíše jako výrobce komoditních paměťových komponentů než jako strategického lídra AI revoluce.
Nízké ocenění... Varování pro investory?
Na trhu s paměťmi se velmi nízké valuační násobky historicky objevovaly blízko vrcholu cyklu růstu tržeb. Trh tehdy předpokládal, že současné rekordní marže a výsledky bude obtížné udržet a že další fáze přinese pomalejší poptávku a klesající ziskovost. Proto někteří investoři interpretují současné ocenění Micronu jako varovný signál. Podle AGF Investments se trh může obávat, že zlepšení výsledků již dosáhlo extrémní úrovně a další růst odsud bude obtížný.
Současný boom může připomínat klasické vrcholy cyklu v paměťovém sektoru, i když tentokrát je rozsah růstu zcela bezprecedentní. Klíčovou otázkou dnes je, zda AI boom skutečně trvale změnil celý polovodičový průmysl. Pokud budou Microsoft, Amazon, Alphabet nebo Meta po mnoho let pokračovat ve vysokých výdajích na AI datová centra, tradiční cykličnost paměťového sektoru může být částečně narušena. Právě proto začíná Wall Street zvažovat zcela nové valuační modely pro společnosti, jako je Micron.
AI by mohla zcela změnit způsob ocenění Micronu
Stále více analytiků se domnívá, že Micron by měl být oceňován spíše jako Nvidia než jako tradiční výrobce pamětí DRAM nebo NAND. Analytik UBS Timothy Arcuri upozorňuje, že AI může představovat trvalou strukturální změnu pro celý polovodičový sektor, nikoli pouze další krátkodobý technologický cyklus. Nvidia se aktuálně obchoduje zhruba za 21násobek očekávaných tržeb, tedy za více než dvojnásobek násobku Micronu. UBS proto zvýšila cílový valuační násobek pro Micron a stanovila jeden z nejvyšších cílových cenových výhledů na Wall Street, který naznačuje potenciál růstu zhruba o 75 % v příštích 12 měsících.
Býčí scénář je založen především na tom, že investice do AI nevykazují žádné známky zpomalování. Největší technologičtí hráči nadále alokují stovky miliard dolarů na budování datových center a rozvoj infrastruktury umělé inteligence, zatímco vysokokapacitní paměti zůstávají jednou z klíčových součástí tohoto trhu. Pokud bude tento trend pokračovat po mnoho let, Micron se může přestat chovat jako typická cyklická společnost.
Technické signály však začínají varovat před přehřátím trhu
Navzdory velmi silnému fundamentálnímu příběhu se z pohledu technické analýzy objevuje stále více varovných signálů. Rozsah nedávných zisků byl mimořádně agresivní a Micron zaznamenal svůj nejlepší měsíc za několik desetiletí, přičemž některé jednotlivé obchodní seance přinesly zisky téměř 20 %. RSI akcie se již nachází na úrovních považovaných za silně překoupené.
V důsledku toho se trh může blížit takzvanému „climax move“, tedy závěrečné fázi velmi dynamického býčího růstu, po níž často následují prudké korekce. Současná průměrná cílová cena analytiků z Wall Street je nyní pod aktuální cenou akcie a naznačuje pokles zhruba o 25 % v příštích 12 měsících. To ukazuje, jak rozdělený trh zůstává v hodnocení budoucnosti Micronu.
Na jedné straně investoři vidí potenciálně historickou transformaci celého trhu s paměťmi díky AI. Na straně druhé stále existuje riziko, že současná euforie se ukáže být jen dalším extrémním vrcholem klasického polovodičového cyklu a že se paměťové čipy nakonec dostanou do převisu nabídky. Samotná společnost očekává, že nedostatek na trhu s paměťmi přetrvá do roku 2027.
Zdroj: xStation5
