Akcie týdne: Adobe: bere AI společnosti budoucnost?

Ještě před několika lety byla společnost Adobe považována za jednu z nejlepších softwarových firem na světě. Její předplatitelský model zajišťoval stabilní růst tržeb, marže patřily k nejvyšším v odvětví a miliony profesionálů používaly Photoshop každý den. Investoři byli ochotni platit vysokou prémii za byznys, který vypadal jako téměř dokonalá kombinace kvality a předvídatelnosti.
Dnes situace vypadá úplně jinak.
Od začátku roku akcie Adobe ztratily více než 40 % své hodnoty a trh si stále častěji klade otázku, zda se společnost neocitla na špatné straně jedné z největších technologických revolucí posledních desetiletí. Nástup generativní umělé inteligence usnadnil tvorbu grafiky, videí a dokumentů více než kdy dříve. Stačí zadat několik vět do vhodného modelu a během několika sekund lze vygenerovat obrázek, který by ještě před několika lety vyžadoval hodiny práce v profesionálním softwaru.
Není proto těžké pochopit, odkud pramení skepse investorů. Pokud AI dokáže vykonávat stále větší část práce uživatele, proč platit desítky dolarů měsíčně za komplexní softwarový balík? Stanou se Photoshop a další nástroje nakonec relikty jiné éry, stejně jako fotoaparáty nahradily film a chytré telefony nahradily mnoho každodenních zařízení?
Tento narativ nyní dominuje valuaci Adobe. Trh předpokládá, že AI nejen zpomalí růst společnosti, ale časem může také narušit samotné základy jejího obchodního modelu. Výsledkem je, že společnost dlouho považovaná za jedno z nejkvalitnějších jmen v softwaru se rychle stala jednou z nejvíce diskontovaných technologických akcií.
Zůstává však jedna velmi důležitá otázka.
Nachází tato pesimistická vize potvrzení ve finančních výsledcích a provozních datech Adobe, nebo trh opět oceňuje budoucnost spíše na základě obav než faktů?
Kapitola 1. Odkud se vlastně vzal strach kolem Adobe?
Při pohledu na vývoj umělé inteligence je obtížné tvrdit, že obavy investorů jsou zcela neopodstatněné. Ještě před dvěma nebo třemi lety vyžadovalo vytvoření profesionální grafiky, odstranění objektu z fotografie nebo vytvoření krátké animace znalost specializovaného softwaru a mnoho hodin práce. Dnes lze stále více těchto úkolů dokončit jediným promptem zadaným do AI modelu. To je zásadní změna.
Po celá desetiletí byla výhoda Adobe částečně založena na tom, že zvládnutí jejích nástrojů vyžadovalo čas, zkušenosti a praxi. Photoshop, Illustrator a Premiere Pro nebyly programy, které by se člověk naučil za jeden večer. Pro profesionály to vytvářelo přirozenou bariéru vstupu, ale pro začátečníky to často představovalo překážku.
Generativní AI začala tuto bariéru postupně snižovat.
Nástroje jako Midjourney dokážou během několika sekund generovat obrázky působivé kvality. Runway automatizuje stále více prvků střihu videa. Canva rozvíjí vlastní funkce AI a umožňuje uživatelům vytvářet atraktivní marketingové materiály bez znalosti principů designu. Dokonce i lidé, kteří nikdy předtím neotevřeli Photoshop, dnes mohou vytvářet profesionálně vypadající grafiku.
Není proto překvapením, že se objevila otázka, která ještě nedávno působila absurdně: bude svět vůbec potřebovat tak komplexní nástroje, jako je Photoshop, pokud lze stále více úkolů dělat rychleji a snadněji?
To je jádro současného narativu kolem Adobe. Pokud se AI stane hlavním nástrojem kreativních profesionálů, tradiční software může postupně ztrácet relevanci. Pro společnost, která dlouhodobě získává naprostou většinu svých tržeb z předplatitelského modelu, by takový scénář znamenal nejen pomalejší růst, ale také tlak na ceny a nižší loajalitu zákazníků.
Na první pohled to zní zcela racionálně. Má to však jeden problém.
Většina tohoto narativu je založena na předpokladech o budoucnosti. Investoři přitom mají něco mnohem cennějšího než prognózy: finanční a provozní data, která ukazují, jak se zákazníci Adobe chovají dnes. A právě zde se příběh stává skutečně zajímavým.
Kapitola 2. Finanční výsledky vyprávějí úplně jiný příběh
Pokud by se člověk díval pouze na cenu akcií, mohl by předpokládat, že Adobe vstoupila do hluboké krize. Trh oceňuje společnost tak, jako by jí AI již začala brát zákazníky a postupně narušovat celý její obchodní model. Pokud by to byla pravda, jako první by se to projevilo ve finančních výsledcích. Klesající tržby, zmenšující se marže nebo zhoršující se peněžní toky by byly přirozeným důsledkem ztráty konkurenční výhody.
Problém je v tom, že reporty Adobe ukazují úplně jiný obraz. Společnost stabilně expanduje již mnoho čtvrtletí. Tržby nastavují nové rekordy téměř každé čtvrtletí a čistý zisk zůstává velmi silný navzdory masivním investicím do nových produktů založených na AI. Ještě působivější jsou provozní marže, které zůstávají mimořádně stabilní kolem 36 %. Není mnoho velkých softwarových společností, které dokážou zároveň růst a udržovat tak vysokou ziskovost.
Kvalita byznysu nekončí růstem tržeb. Adobe dlouhodobě patří do skupiny společností, které jsou mimořádně efektivní při přeměně tržeb na hotovost a hodnotu pro akcionáře. Její ROIC aktuálně přesahuje 38 %, zatímco náklady kapitálu jsou téměř třikrát nižší. To znamená, že každá nová investice vytváří hodnotu výrazně nad úrovní nákladů na její financování. Provozní zisk a hrubý zisk zároveň nadále rostou čtvrtletí po čtvrtletí, což ukazuje, že byznys se efektivně škáluje.
Rozvaha je stejně solidní. Ještě před několika čtvrtletími měla Adobe čistou hotovost a navzdory aktivnímu programu zpětného odkupu akcií zůstává její finanční pozice velmi komfortní. Společnost drží miliardy v hotovosti, což jí umožňuje současně investovat do vývoje AI, financovat akvizice a vracet kapitál akcionářům. I když se čistý dluh v posledních čtvrtletích mírně zvýšil, zdaleka nejde o úroveň, která by u společnosti generující tak silné peněžní toky vyvolávala obavy.
To vede k poněkud překvapivému závěru. Pokud byste z grafu odstranili název společnosti, jen málo investorů by předpokládalo, že se dívají na firmu, která údajně prohrává boj s jednou z největších technologických revolucí posledních desetiletí. Finanční data naopak vykreslují obraz vyspělého byznysu, který nadále roste, zůstává vysoce ziskový a generuje obrovské množství hotovosti.
Místo jakýchkoli známek krize ukazuje meziroční dynamika tržeb, že Adobe ve skutečnosti přeřazuje na vyšší rychlostní stupeň. Během let 2024 a 2025 rostla společnost stabilním a předvídatelným tempem 10 až 11 %. Skutečné zrychlení se objevuje v první polovině roku 2026, kdy růst nejprve vyskočil zhruba na 12 % a poté v kvartálu končícím v červnu 2026 dosáhl působivých 12,7 % meziročně. Tato tvrdá data přímo odporují narativu o údajném ztrácení trhu ve prospěch konkurentů v oblasti AI.
Akciový trh se zároveň zcela odtrhl od fundamentů, což je jasně viditelné na kumulativních výnosech od začátku roku 2026. Zatímco širší technologický trh za toto období vzrostl solidně o 18,1 %, akcie Adobe klesly téměř o 40 %. Taková divergence obvykle signalizuje hluboké provozní zhoršení, které však podle reportů Adobe jednoduše neexistuje.
V důsledku tohoto prudkého výprodeje klesla valuace Adobe na absurdně nízké úrovně. Forwardový poměr ceny k zisku, který na začátku roku 2024 dosahoval 23 až 25, klesl do poloviny roku 2026 přibližně na 9,9. Společnost s téměř monopolní pozicí, která roste dvouciferným tempem, byla tržním sentimentem oceněna na jednociferný násobek typický pro upadající podniky.
To vše vede k překvapivému závěru. Pokud byste z grafu odstranili název společnosti, jen málo investorů by si myslelo, že se dívají na firmu, která údajně prohrává s jednou z největších technologických revolucí posledních desetiletí. Finanční data naopak ukazují vyspělý byznys, který nadále roste, zůstává vysoce ziskový a generuje obrovské peněžní toky.
Proč tedy trh vidí tento příběh tak odlišně?
Možná odpověď spočívá v tom, že většina investorů vnímá Adobe jako společnost spojenou s Photoshopem. Photoshop je přitom pouze malou částí mnohem větší skládačky.
Kapitola 3. Adobe neprodává Photoshop
Když většina investorů přemýšlí o Adobe, první asociací je Photoshop, Illustrator nebo Premiere Pro. Je to přirozené, protože jde o nejznámější produkty společnosti. Problém je v tom, že tento pohled je příliš zjednodušený.
Adobe neprodává Photoshop a ve skutečnosti k němu nikdy nepřistupovala jako k samostatnému produktu.
Photoshop je pouze vstupním bodem do mnohem většího systému, který představuje skutečnou hodnotu společnosti, tedy kreativního ekosystému. Jde o komplexní pracovní postup, v němž se nápad posouvá od počátečního konceptu až k hotovému produktu, nikoli o jediný nástroj pro úpravy.
Uživatelé si nekupují pouze grafický software. Vstupují do prostředí, ve kterém vytvářejí, ukládají, spolupracují a sdílejí projekty. Všechny tyto prvky jsou propojené a čím déle někdo v tomto ekosystému pracuje, tím těžší je odejít. Náklady na změnu už nejsou jen o ceně softwaru, ale o přestavbě celého způsobu práce.
V tomto smyslu Adobe funguje jako infrastruktura pro kreativní práci, podobně jako se Microsoft stal standardem v kancelářském prostředí. Konkurenční výhody nepocházejí z jednotlivých aplikací, ale z jejich integrace do jednotného systému. Právě zde vzniká klíčové nepochopení trhu. Pokud je Adobe vnímána pouze jako Photoshop, pak každý generátor obrázků založený na AI vypadá jako přímá hrozba. Pokud je však Adobe vnímána jako kreativní operační systém, konkurenční prostředí se stává mnohem složitějším.
Otázkou už není, kdo dokáže rychleji vygenerovat obrázek, ale kdo dokáže nahradit celý proces tvorby. Ten zahrnuje nejen generování obsahu, ale také týmovou spolupráci, vícestupňové pracovní postupy, správu verzí, kompatibilitu formátů a integraci s širším pracovním prostředím. V současnosti nástroje AI nahrazují pouze části tohoto procesu, nikoli celý proces.
Proto Adobe přímo nesoupeří s generátory obrázků, ale s pokusy vybudovat celý kreativní pracovní postup od nuly.
Kapitola 4. AI v Adobe: hrozba, nebo přirozený vývoj?
Tržní narativ často předpokládá, že Adobe byla nástupem AI zaskočena. Ve skutečnosti společnost na tuto změnu nejen reaguje, ale aktivně ji integruje do svých produktů.
Nejlepším příkladem je Firefly, vlastní AI model společnosti Adobe, přímo integrovaný do sady Creative Cloud. Místo toho, aby Adobe vnímala AI jako externí hrozbu, začleňuje ji do svého ekosystému a rozvíjí ji jako jeho přirozené rozšíření.
To je zásadní rozdíl. V tomto případě AI nenahrazuje pracovní postup, ale rozšiřuje ho. Uživatelé stále pracují ve stejném prostředí, ale některé úkoly jsou prováděny rychleji nebo automaticky.
V praxi to znamená, že Adobe nebojuje proti trendu tvorby obsahu pomocí promptů; začleňuje ho do svého předplatitelského modelu. Tím současně snižuje bariéru vstupu pro nové uživatele a zároveň si udržuje kontrolu nad profesionálním kreativním prostředím.
Trh často vnímá AI jako sílu, která by mohla zničit model Adobe. Ve skutečnosti v krátkodobém horizontu působí spíše jako nástroj, který zvyšuje zapojení a využívání produktů, než aby je nahrazoval.
Klíčovou otázkou proto není, zda Adobe nahradí AI, ale zda si dokáže udržet roli centrální kreativní platformy, kde se AI stane jen další vrstvou funkcionality. Zatím vše naznačuje, že strategie společnosti směřuje přesně tímto směrem.
Kapitola 5. Proč trh stále vidí riziko
Navzdory stabilním výsledkům a integraci AI trh nadále oceňuje Adobe s výrazným rizikem. To vyplývá především z nepochopení toho, co produkt společnosti ve skutečnosti je.
Investoři se často dívají na Adobe skrze jednotlivé aplikace, nikoli skrze celý systém pracovních postupů. V tomto rámci AI skutečně vypadá jako přímá konkurence, která může zjednodušit a odstranit potřebu pokročilých nástrojů.
Problém je v tom, že profesionální kreativní práce není o izolovaných úkolech, ale o celém procesu. V tomto kontextu ani pokročilé generátory AI neřeší otázky, jako je spolupráce, správa verzí, konzistence projektů nebo integrace s klientem.
Trh také přeceňuje rychlost změny a předpokládá, že každá nová technologie okamžitě nahradí tu předchozí. Ve skutečnosti je většina technologických transformací evoluční, nikoli okamžitá.
Výsledkem je mezera mezi fundamenty byznysu a tržním narativem. Adobe nadále generuje stabilní peněžní toky a roste, ale její valuace odráží scénář vážné eroze byznysu. Tato mezera mezi vnímáním a realitou je hlavním motorem současného příběhu kolem společnosti.
Kapitola 6. Valuace a asymetrie očekávání
Představujeme DCF valuaci společnosti Adobe. Je třeba zdůraznit, že má pouze informativní charakter a neměla by být považována za investiční doporučení ani přesnou valuaci.
Adobe zůstává jedním z klíčových globálních hráčů v oblasti softwaru a poskytuje komplexní ekosystém nástrojů využívaných profesionály po celém světě. Její předplatitelský model zajišťuje vysokou předvídatelnost tržeb a stabilní peněžní toky, což dlouhodobě upevňuje její status jednoho z nejkvalitnějších byznysů v technologickém sektoru.
V posledních letech je klíčovým faktorem ovlivňujícím tržní narativ generativní AI, která potenciálně snižuje bariéry tvorby digitálního obsahu a mění způsob práce uživatelů. Tento faktor z velké části vysvětluje prudký pokles ceny akcií a posun trhu od růstového příběhu ke scénáři výrazné eroze byznysu.
Při současné ceně akcie kolem 210 USD a DCF valuaci přibližně 316 USD na akcii činí potenciál růstu zhruba 50 %. To naznačuje jasnou asymetrii mezi tržním oceněním a konzervativním modelem peněžních toků.
To však neodstraňuje riziko. Současná valuace do značné míry předpokládá hlubokou transformaci obchodního modelu Adobe kvůli AI. Klíčovou otázkou není současné finanční zdraví společnosti, ale to, zda si dokáže udržet konkurenční výhodu vybudovanou kolem ekosystému Creative Cloud.
Největším rizikem zůstává postupné oslabení uzamčení uživatelů. Po mnoho let platilo, že čím déle někdo používal nástroje Adobe, tím těžší bylo přejít jinam. Pokud nástroje AI začnou přebírat nejen jednotlivé funkce, ale celý kreativní proces, může tento efekt oslabit, což by ovlivnilo předplatitelský model i loajalitu zákazníků.
Dalším rizikem je rostoucí konkurence ze strany plně AI-native platforem, které jsou od základu postavené kolem automatizace a jednoduchých textových rozhraní.
Vzniká tak klasická situace, kdy se silné finanční fundamenty střetávají s tržním narativem předpokládajícím hlubokou strukturální disrupci. Tato mezera mezi skutečnými daty a očekáváními je dnes klíčovým prvkem příběhu Adobe.
Kapitola 7. Shrnutí: Bere umělá inteligence Adobe budoucnost?
- Valuační paradox: Trh reagoval na generativní AI extrémní panikou, což vedlo k poklesu ceny akcií Adobe o více než 40 %. To zároveň stlačilo forwardový poměr ceny k zisku na jednocifernou úroveň kolem 9,9x, která nebyla vidět roky.
- Žádná krize ve finančních výsledcích: Medvědí scénář je zcela v rozporu s provozní realitou. Adobe nadále překonává rekordy v tržbách, udržuje mimořádně stabilní provozní marži kolem 36 % a generuje ROIC přesahující 38 %.
- Zrychlení místo zpomalení: Místo ztráty zákazníků ve prospěch bezplatných nebo levnějších nástrojů AI meziroční růst tržeb v první polovině roku 2026 ve skutečnosti zrychlil.
- Chybná interpretace produktu: Hlavní chybou trhu je vnímání Adobe pouze skrze jednotlivé aplikace, jako je Photoshop. Ve skutečnosti společnost neprodává programy, ale kompletní a integrovaný operační systém pro kreativní práci, který je mimořádně obtížné nahradit.
- Absorpce místo destrukce: Adobe nebyla AI zaskočena. Díky úspěšnému nasazení modelu Firefly aktivně absorbuje technologii založenou na promptech do svého ekosystému a mění ji v nástroj, který zvyšuje loajalitu a snižuje bariéry vstupu.
- Infrastruktura před generováním obsahu: Profesionální kreativní práce není jen vygenerování obrázku během několika sekund, jak to dělají nástroje typu Midjourney, ale celý proces zahrnující týmovou práci, správu verzí, dodržování autorských práv a kompatibilitu formátů. V těchto oblastech zůstává Adobe bez konkurence.
- Stroj na hotovost: Společnost má silnou rozvahu a stabilní provozní peněžní toky ve výši 2 až 3 miliardy USD za čtvrtletí, což jí umožňuje financovat inovace v oblasti AI a agresivní zpětné odkupy akcií při stlačených valuacích.
- Silná asymetrie rizika a výnosu: Současná DCF valuace naznačuje, že vnitřní hodnota Adobe je výrazně nad její tržní cenou. Trh oceňuje extrémně pesimistický scénář a ignoruje silné a rostoucí fundamenty.
AeroVironment roste o 13 % díky kontraktu americké armády v hodnotě 500 mil. USD na protidronové systémy
US Open: Nasdaq prudce roste díky oživení polovodičů 🔼 Akcie Tesly klesají navzdory silné zprávě o dodávkách
Rivian zvedá výhled dodávek. Přichází zlomový moment pro výrobce elektromobilů? 🚙
OpenAI nabízí Trumpově administrativě část akcií. Přichází nová éra státního vlivu v AI? ⚠️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.