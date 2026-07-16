Akcie týdne: ASML – Stroje, které pohánějí budoucnost polovodičů

Během výsledkové sezóny existují společnosti, jejichž reporty sledují hlavně jejich akcionáři. Existují však také společnosti, které přitahují pozornost prakticky celého trhu. ASML do této skupiny patří už roky. Výsledky nizozemské společnosti poskytují vhled nejen do stavu jejího vlastního byznysu, ale také do tempa investic realizovaných největšími světovými výrobci polovodičů. Každý nový výhled, úroveň objednávek nebo komentář managementu se stává důležitým signálem ukazujícím stav poptávky po nejpokročilejších technologiích používaných při výrobě čipů.
Report za druhé čtvrtletí přinesl přesně to, v co investoři doufali. Společnost představila velmi silné finanční výsledky, zvýšila svůj celoroční výhled a zachovala pozitivní výhled pro nadcházející kvartály. Trh tato oznámení interpretoval jako potvrzení, že výdaje na rozvoj polovodičové infrastruktury zůstávají vysoké a že současný investiční cyklus má stále prostor pro další růst.
V případě ASML jeden kvartální report jen zřídka mění způsob, jakým je společnost vnímána. Mnohem častěji posiluje přesvědčení investorů, že její pozice v globálním dodavatelském řetězci zůstává mimořádně silná. Právě proto výsledkové reporty společnosti přitahují tolik pozornosti. Pro mnoho účastníků trhu představují jeden z nejlepších ukazatelů celkového zdraví polovodičového odvětví.
Proč ASML zůstává jednou z nejdůležitějších společností na polovodičovém trhu
O konkurenční výhodě ASML už bylo napsáno mnoho. Společnost zůstává už roky klíčovým dodavatelem technologií používaných při výrobě nejpokročilejších polovodičů a její tržní pozice se nezměnila. Dnes však zajímavější otázka přesahuje pouhý popis obchodního modelu: jak dlouho bude současný investiční cyklus pokračovat a zůstane ASML jedním z jeho největších příjemců?
For now, there are no clear signs of a significant slowdown. The largest chip manufacturers continue to invest billions of dollars in new factories, while data center operators are consistently increasing their spending on computing infrastructure. Behind each of these decisions are new orders for increasingly advanced manufacturing technologies. This is where ASML comes into play. The greater the ambitions of semiconductor manufacturers, the stronger the demand becomes for the solutions offered by the Dutch company.
Prozatím nejsou patrné žádné jasné známky výrazného zpomalení. Největší výrobci čipů nadále investují miliardy dolarů do nových továren, zatímco provozovatelé datových center soustavně zvyšují výdaje na výpočetní infrastrukturu. Za každým z těchto rozhodnutí stojí nové objednávky stále pokročilejších výrobních technologií. Právě zde vstupuje do hry ASML. Čím větší jsou ambice výrobců polovodičů, tím silnější je poptávka po řešeních, která nizozemská společnost nabízí.
Obchodní model ASML do tohoto tržního prostředí dokonale zapadá. Společnost nekonkuruje nízkými cenami ani krátkodobými akcemi. Místo toho prodává řešení, která se stávají součástí dlouhodobých investičních plánů největších světových výrobců čipů. Objednávky zadané dnes se často promítají do tržeb vykázaných v budoucích kvartálech, zatímco rozsáhlý backlog společnosti poskytuje významnou viditelnost a předvídatelnost. To je jedna z vlastností, která ASML už roky odlišuje od mnoha dalších technologických firem.
Současný cyklus má také další důležitý rys. V předchozích letech byl růst polovodičového trhu tažen především chytrými telefony, osobními počítači a spotřební elektronikou. Dnes jsou hlavním motorem investic datová centra a infrastruktura využívaná pro trénování a provozování modelů umělé inteligence. Tento trh vyžaduje stále pokročilejší čipy a s nimi i vyšší investice do špičkových výrobních technologií. Z pohledu ASML to vytváří prostředí, ve kterém může poptávka zůstat zvýšená mnohem déle než během typického ekonomického cyklu.
Co bude ASML pohánět v nadcházejících kvartálech
Pro ASML není nejdůležitějším faktorem výsledek jednoho kvartálu, ale směr, kterým se ubírá celý polovodičový trh. Výroba nejpokročilejších čipů vyžaduje stále vyšší kapitálové investice a technologický závod mezi největšími výrobci čipů se jasně zrychlil. Každá nová generace procesorů znamená složitější výrobní proces, více technologických kroků a vyšší výdaje na vybavení továren. Právě v tomto prostředí ASML buduje svou konkurenční výhodu.
Stojí také za pozornost sledovat strukturu tržeb ASML. Prodej nových systémů zůstává nejdůležitějším byznysovým segmentem společnosti, ale služby hrají každým rokem stále významnější roli. Každý dodaný stroj generuje po mnoho let dodatečné tržby prostřednictvím údržby, upgradů a technické podpory. Díky tomu není byznys ASML založen pouze na získávání nových objednávek. Instalovaná báze zařízení v čase vytváří rostoucí proud opakujících se tržeb, zlepšuje stabilitu zisků a snižuje dopad krátkodobých výkyvů polovodičového cyklu.
Klíčovým faktorem zůstává také backlog objednávek. Výroba nejpokročilejších litografických systémů trvá mnoho měsíců, což znamená, že investiční rozhodnutí zákazníků přicházejí výrazně před vykázáním tržeb. To dává ASML relativně silnou viditelnost do budoucích kvartálů a umožňuje společnosti efektivněji plánovat výrobní kapacity. V současném tržním prostředí, kdy přední výrobci polovodičů realizují víceleté investiční programy, se tento obchodní model stává další výhodou.
V nadcházejících kvartálech bude stále důležitější ještě jeden faktor. Rostoucí podíl výdajů největších výrobců čipů se soustředí na infrastrukturu podporující umělou inteligenci. Výstavba nových datových center a vývoj procesorů a čipů nové generace vyžadují další rozšiřování výrobních kapacit. Pro ASML to znamená působení v prostředí, kde poptávku netáhne jeden produkt nebo krátkodobý trend, ale dlouhodobý investiční cyklus ovlivňující prakticky celé polovodičové odvětví.
Trh dostal přesně to, co hledal
Silné momentum v polovodičovém sektoru se odráží v číslech, která ASML zveřejnila. Druhé čtvrtletí přineslo výsledky jasně nad očekáváním trhu, zatímco komentáře managementu k nadcházejícím měsícům udělaly ještě silnější dojem. Společnost nejen udržela vysoké tempo růstu, ale také zvýšila svůj celoroční výhled, čímž potvrdila, že poptávka po jejích řešeních zůstává mimořádně silná.
Klíčové závěry po výsledkové zprávě
- Tržby dosáhly 9,3 mld. EUR a zasáhly horní hranici předchozího výhledu.
- Hrubá marže vzrostla na 53,7 % a zůstala na velmi vysoké úrovni.
- Čistý zisk činil 2,3 mld. EUR.
- Nové objednávky dosáhly 5,5 mld. EUR, přičemž významný podíl pocházel ze systémů EUV.
- Management zvýšil prognózu tržeb pro celý rok 2026.
- Společnost zachovala pozitivní výhled pro roky 2027 a 2028 a poukázala na pokračující vysokou úroveň investic v celém odvětví.
V praxi report přinesl několik důležitých signálů. Prvním byla pokračující síla objednávkového pipeline. Pro společnost fungující na základě dlouhodobých investičních projektů jde o jeden z nejdůležitějších ukazatelů budoucí obchodní aktivity. Ukazuje, že největší světoví výrobci polovodičů nesnižují výdaje navzdory rekordním úrovním investic realizovaným v posledních letech.
Marže zůstávají také velmi povzbudivé. ASML znovu ukázala, že dokáže kombinovat expanzi byznysu s mimořádnou ziskovostí. To je pro investory důležitý signál, protože ukazuje, že rostoucí poptávka nepřichází na úkor kvality byznysu. Společnost nadále úspěšně převádí svou technologickou výhodu do velmi atraktivních finančních výsledků.
Pozornost si zaslouží také komunikace managementu. Největším překvapením nebyly samotné kvartální výsledky, ale spíše optimismus ohledně budoucích kvartálů. Zvýšení výhledu a zachování pozitivního výhledu pro nadcházející roky naznačují, že současný investiční cyklus v polovodičích zůstává ve fázi růstu. Právě tento prvek trh přijal nejpozitivněji a byl hlavním faktorem silné reakce ceny akcií po zveřejnění výsledků.
Kvartální výsledky však představují pouze jednu část širšího příběhu. Jeden report může ukázat, jak si společnost vedla během předchozích tří měsíců, ale pouze analýza základních fundamentů dokáže odpovědět na otázku, zda je současná valuace ospravedlněna kvalitou byznysu. Proto se další část zaměřuje na finanční profil ASML mnohem širším pohledem, nikoli pouze na jeden kvartál.
Finanční analýza: Fundamenty, které nadále podporují příběh ASML
Jedinečná technologická pozice sama o sobě nestačí k ospravedlnění vysoké valuace. V případě ASML je finanční výkonnost stejně důležitá, protože ukazuje, zda se konkurenční výhoda společnosti skutečně promítá do trvalé hodnoty pro akcionáře. Analýza růstu tržeb, ziskovosti a tvorby hotovosti poskytuje jasnější pohled na kvalitu byznysu a pomáhá určit, zda je současný růstový narativ podpořen skutečnými finančními výsledky.
Prvním pozitivním signálem je návrat společnosti k silnému růstovému momentu. Po slabším začátku roku 2024 ASML postupně obnovila svou růstovou trajektorii a od roku 2025 začaly výsledky vypadat výrazně stabilněji. V nejnovějších ročních číslech tržby vzrostly o 21,3 %, což ukazuje, že společnost nadále těží z příznivých tržních podmínek. Důležité je, že růst tržeb byl doprovázen udržením velmi vysoké ziskovosti.
ASML se už roky odlišuje schopností generovat nadprůměrné marže. Ve druhém čtvrtletí roku 2026 dosáhla provozní marže 35,4 %, zatímco čistá marže činila 30,1 %. Takové úrovně potvrzují nejen mimořádnou kvalitu byznysu, ale také sílu konkurenční pozice společnosti. ASML nemusí soutěžit primárně cenou, protože poskytuje řešení, která jsou klíčovou součástí výroby nejpokročilejších polovodičů.
Zlepšení výsledků potvrzují také ukazatele provozního zisku. EBITDA v posledním čtvrtletí dosáhla 3,7 mld. EUR, zatímco hrubý zisk činil 5,0 mld. EUR. Po slabším období v roce 2024 se společnost jasně vrátila na růstovou dráhu a těží z rostoucí poptávky po svých technologiích. To ukazuje, že ASML nejen profituje ze zvýšených investic v polovodičovém odvětví, ale také velmi efektivně převádí tuto poptávku do finanční výkonnosti.
Jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality byznysu zůstává vztah mezi návratností investovaného kapitálu a náklady kapitálu. V případě ASML zůstává ROIC výrazně nad náklady kapitálu společnosti, které činily 25,1 %. To znamená, že společnost úspěšně vytváří hodnotu pro akcionáře a udržuje vysokou efektivitu navzdory potřebě značných investic. V odvětví, které vyžaduje obrovské výdaje na technologický vývoj, jde o obzvlášť důležitou výhodu.
Další významnou silnou stránkou je finanční pozice společnosti. ASML drží hotovost a peněžní ekvivalenty ve výši 7,6 mld. EUR, zatímco její běžná likvidita ukazuje na zdravou strukturu rozvahy. Kontrolovaná úroveň dluhu poskytuje společnosti značnou flexibilitu pro další investice a udržení technologické výhody. To je zvlášť důležité v polovodičovém průmyslu, kde pokrok vyžaduje průběžné zvyšování výdajů na výzkum, výrobní kapacity a nová řešení.
Silná zůstává také situace v oblasti peněžních toků. Hlavní provoz ASML konzistentně generuje pozitivní hotovost, což společnosti umožňuje financovat další růst bez nadměrné závislosti na externím financování. Vyšší volatilita volného peněžního toku dostupného akcionářům je přirozeným důsledkem velkých investičních cyklů a charakteristik odvětví, nemění však nic na tom, že ASML zůstává vysoce efektivním generátorem hotovosti.
Sílu byznysu rozpoznali také investoři. Od začátku roku 2025 vzrostla cena akcií ASML o více než 120 %, zatímco index EU50 získal přibližně 27 %. Tak výrazný rozdíl ukazuje, že trh oceňuje nejen zlepšující se finanční výsledky, ale také strategický význam ASML pro celý polovodičový ekosystém. Tak silná výkonnost akcií zároveň znamená, že očekávání ohledně budoucnosti společnosti zůstávají mimořádně vysoká a budoucí výsledky budou muset nadále potvrzovat současnou růstovou trajektorii.
Co by mohlo ohrozit další růst ASML?
ASML patří mezi nejkvalitnější společnosti působící v polovodičovém sektoru. Ani tak silná konkurenční pozice však neznamená, že je byznys zcela imunní vůči externím faktorům. Největší rizika, kterým nizozemská společnost čelí, aktuálně neplynou z možnosti ztráty technologické výhody, protože vývoj konkurenceschopných řešení v pokročilé litografii by vyžadoval obrovské finanční zdroje, mnoho let výzkumu a vytvoření celého dodavatelského ekosystému. Mnohem důležitější jsou faktory spojené s cykličností polovodičového trhu, investičními rozhodnutími zákazníků a geopolitickým vývojem.
Obchodní model ASML je přímo propojen s výdajovými plány největších světových výrobců čipů. Nákup pokročilých litografických systémů je součástí dlouhodobých strategií rozšiřování továren a vyžaduje obrovské kapitálové investice. To znamená, že společnost těží ze strukturálních trendů, jako je rozvoj umělé inteligence, expanze datových center a rostoucí poptávka po výpočetním výkonu, ale zároveň zůstává zranitelná v obdobích, kdy výrobci polovodičů své investice omezují nebo odkládají. Ani nejpokročilejší technologie nedokáže generovat růst, pokud se zákazníci rozhodnou odložit výstavbu nových výrobních kapacit.
Jedním z nejčastěji diskutovaných rizik pro budoucnost ASML zůstává Čína. V posledních letech se čínští výrobci polovodičů stali důležitými zákazníky technologií nabízených nizozemskou společností, zejména v oblasti vyspělejších výrobních procesů. Napětí mezi Spojenými státy a Čínou zároveň vedlo k exportním omezením, která se týkají nejpokročilejších litografických systémů. Na první pohled se omezení prodejů do Číny může jevit jako jedna z největších hrozeb pro budoucí růst ASML.
Situace je však složitější. Hodnota ASML neplyne z expozice vůči jednomu konkrétnímu trhu, ale z toho, že poskytuje technologii, kterou potřebuje celé globální polovodičové odvětví. Největší výrobci čipů, včetně TSMC, Samsung Electronics a Intelu, nadále investují do budoucích generací čipů, zatímco rostoucí význam umělé inteligence vyžaduje stále pokročilejší výrobní procesy. Z tohoto pohledu není klíčovou otázkou, zda si ASML udrží každý jednotlivý trh, ale zda globální poptávka po nejpokročilejších polovodičích zůstane dostatečně silná.
To však neznamená, že rizika spojená s Čínou lze ignorovat. Exportní omezení mohou ovlivnit tempo růstu tržeb a přispět k vyšší krátkodobé volatilitě zisků. Čína navíc nadále masivně investuje do rozvoje vlastního polovodičového průmyslu, což znamená, že se v dlouhodobém horizontu může pokusit snížit svou závislost na zahraničních dodavatelích. Současná technologická výhoda ASML však zůstává obrovská a vytvoření alternativy k nejpokročilejším litografickým systémům by vyžadovalo mnoho let vývoje a znovuvybudování velmi komplexního dodavatelského řetězce, který společnost budovala desítky let.
Největší výzvou pro investory nakonec není riziko, že ASML ztratí svou technologickou výhodu. Mnohem důležitější otázkou je, zda současná tržní očekávání nejsou příliš ambiciózní. Společnost je nyní vnímána jako jeden z největších příjemců rozvoje umělé inteligence a probíhající digitální transformace globální ekonomiky. Její valuace proto předpokládá, že vysoké tempo růstu, mimořádné marže a silná poptávka budou pokračovat mnoho let. Pokud se investiční cyklus v polovodičích zpomalí rychleji, než trh očekává, i byznys výjimečné kvality může mít problém udržet současné valuační úrovně.
Investiční riziko u ASML tedy nesouvisí primárně s možností ztráty konkurenční výhody. Důležitější otázkou je, zda celý polovodičový trh bude dál růst dostatečně rychle, aby ospravedlnil současná očekávání investorů.
Ponechává současná valuace ASML ještě prostor pro další růst?
Představujeme valuaci ASML Holding založenou na metodě diskontovaných peněžních toků (DCF). Je třeba zdůraznit, že tato valuace je poskytována pouze pro informační účely a neměla by být považována za investiční doporučení ani za přesný odhad vnitřní hodnoty společnosti.
ASML je společnost, jejíž hodnota je tažena především její jedinečnou pozicí v globálním polovodičovém ekosystému. Společnost zůstává klíčovým dodavatelem nejpokročilejších litografických systémů a její byznys těží z dlouhodobých trendů spojených s umělou inteligencí, datovými centry a rostoucí poptávkou po stále sofistikovanějších polovodičových řešeních.
V připraveném základním scénáři ukazuje DCF valuace férovou hodnotu přibližně 1 904 EUR za akcii ASML. Při současné tržní ceně kolem 1 546 EUR to implikuje potenciální růst přibližně o 23 %.
Výsledek naznačuje, že při přijatých předpokladech trh nemusí plně oceňovat dlouhodobý růstový potenciál ASML. Společnost má několik vlastností, které ospravedlňují prémiovou valuaci: mimořádné technologické vedení, extrémně vysoké bariéry vstupu, schopnost udržovat nadprůměrné marže a expozici vůči jednomu z nejdůležitějších technologických trendů současné dekády.
Zároveň je důležité mít na paměti, že u kvalitních společností atraktivní byznys automaticky neznamená atraktivní investiční příležitost. Valuace ASML výrazně závisí na tom, zda společnost dokáže udržet současné tempo růstu, vysokou ziskovost a pokračující poptávku po nejpokročilejších technologiích pro výrobu polovodičů.
Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím budoucí hodnotu ASML zůstává pokračující expanze polovodičového trhu. Pokud budou investice spojené s umělou inteligencí, datovými centry a čipy nové generace pokračovat v souladu se současnými očekáváními, ASML má potenciál dále zvyšovat tržby a vytvářet dodatečnou hodnotu pro akcionáře.
Na druhé straně velmi vysoká kvalita byznysu znamená, že očekávání investorů zůstávají mimořádně zvýšená. Samotné udržení silných výsledků proto nemusí stačit – společnost možná bude muset nadále překonávat tržní očekávání, aby podpořila další růst valuace.
Silný byznys čelící vysokým očekáváním
ASML zůstává jednou z nejdůležitějších společností na celém polovodičovém trhu. Její význam neplyne pouze z jedinečné pozice v pokročilé litografii, ale také z toho, že její výsledky poskytují vhled do zdraví širšího technologického ekosystému.
Současný investiční cyklus tažený umělou inteligencí, datovými centry a rostoucí poptávkou po výpočetním výkonu vytváří velmi příznivé prostředí pro další rozvoj ASML. Vysoké marže, silná rozvaha a obrovské bariéry vstupu dělají z ASML byznys výjimečné kvality.
Investoři si zároveň musí pamatovat, že tak silná konkurenční pozice je již promítnuta v tržních očekáváních. Klíčovou otázkou není, zda je ASML vynikající společností, ale zda polovodičový trh poroste dostatečně rychle, aby ospravedlnil další růst valuace.
Budoucnost ASML bude záviset na rovnováze mezi dvěma silami: mimořádnou silou jejího obchodního modelu a velmi vysokými očekáváními, která jsou již zahrnuta v ceně akcií.
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