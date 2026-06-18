Akcie týdne: KLA Corporation a ekonomika chyb v éře umělé inteligence

Když investoři přemýšlejí o výrobě polovodičů, jejich pozornost se téměř automaticky obrací k továrnám TSMC, strojům ASML nebo procesorům NVIDIA. Právě tyto společnosti se nejčastěji objevují v titulcích a analýzách zaměřených na rozvoj umělé inteligence a budoucnost globální digitální ekonomiky.
Existuje však otázka, která je pro výrobce čipů stejně důležitá, ale klade se mnohem méně často.
Jak poznáte, že byl hotový čip skutečně vyroben správně?
Ještě před zhruba deseti či patnácti lety znamenala jediná chyba ve výrobním procesu ztrátu relativně levné součástky. Dnes je situace zcela jiná. Nejpokročilejší čipy používané v datových centrech se skládají z miliard tranzistorů, několika vrstev pamětí a extrémně složitých struktur propojujících jednotlivé komponenty do jednoho celku. Hodnota jediného čipu může dosahovat desítek tisíc dolarů a náklady na pozdě odhalenou chybu rostou s každou novou technologickou generací.
Moderní polovodičový průmysl tak stále více připomíná spíše soutěž v odhalování problémů dříve, než se stanou nákladnými, než závod v samotné výrobě většího počtu čipů. Každý další výrobní krok, každá nová vrstva materiálu a každá nová generace litografie zvyšují počet míst, kde může dojít k chybě.
Právě v této oblasti působí již desítky let společnost KLA Corporation. Jde o firmu, o které většina investorů slyší mnohem méně než o samotných výrobcích čipů, přesto však hraje klíčovou roli v celém polovodičovém ekosystému. Její systémy nenavrhují procesory ani nevyrábějí křemíkové wafery. Jejich úkol je mnohem zásadnější: pomáhají výrobcům odhalovat chyby, zvyšovat výtěžnost výroby a kontrolovat výrobní proces ve světě, kde se prostor pro chybu neustále zmenšuje.
A čím pokročilejší polovodiče jsou, tím důležitější se stávají společnosti, které dokážou tento prostor pro chybu kontrolovat.
Neviditelná vrstva polovodičového průmyslu
Výroba moderních polovodičů patří mezi nejsložitější průmyslové procesy, jaké kdy lidstvo vytvořilo. Moderní integrovaný obvod vzniká prostřednictvím stovek, a často i tisíců, přesně řízených operací prováděných na křemíkovém waferu. Každá z nich musí být provedena s téměř dokonalou přesností, protože i drobná odchylka může snížit kvalitu výsledného produktu nebo jej zcela znehodnotit.
Většina investorů zná hlavní hráče tohoto procesu. ASML dodává litografické stroje odpovědné za vytváření vzorů na waferu. Lam Research se specializuje na leptání a zpracování materiálů. Applied Materials poskytuje technologie používané při nanášení jednotlivých vrstev tvořících strukturu čipu.
Mnohem méně pozornosti se však věnuje otázce, která vzniká po každém z těchto kroků: bylo vše provedeno správně?
Právě zde vstupuje do hry KLA.
Společnost dodává inspekční, monitorovací a procesně-kontrolní systémy určené k odhalování vad a odchylek ještě předtím, než se z nich stanou nákladné problémy pro výrobce. V praxi to znamená analyzovat wafery, litografické masky a hotové struktury s přesností na úrovni nanometrů – v měřítku neviditelném lidským okem.
Nejjednodušší způsob, jak pochopit obchodní model společnosti KLA, je představit si výrobu polovodičů jako stavbu mimořádně složitého mrakodrapu. Firmy jako ASML, Lam Research a Applied Materials dodávají nástroje potřebné k jeho výstavbě. KLA funguje jako inspektor, který po každé fázi kontroluje, zda byla konstrukce postavena podle plánu.
Čím vyšší je budova, tím větší jsou důsledky přehlédnutí byť jen malé chyby. Stejný princip platí i v polovodičovém průmyslu.
Ještě před deseti lety často znamenala jediná chyba ztrátu relativně levného čipu. Dnes může být stejná chyba odhalena až po stovkách výrobních kroků, kdy hodnota zpracovávaného waferu dosahuje desítek nebo dokonce stovek tisíc dolarů. V takové situaci jsou náklady na dodatečné inspekční systémy zanedbatelné ve srovnání s potenciálními ztrátami způsobenými poklesem výtěžnosti.
Právě proto se procesní kontrola stala jedním z nejdůležitějších prvků moderní výroby polovodičů. Čím pokročilejší technologie čipů jsou, tím větší hodnotu mají společnosti schopné odhalit problémy ještě předtím, než se projeví v konečném produktu.
A vše nasvědčuje tomu, že s rozvojem umělé inteligence bude význam této schopnosti růst ještě rychleji než samotný počet vyráběných čipů.
Čím pokročilejší čip, tím dražší chyba
Po mnoho let se polovodičový průmysl rozvíjel podle poměrně jednoduchého principu: rostoucí poptávka po elektronice znamenala výrobu většího počtu čipů, což vedlo k investicím do nových továren a výrobních zařízení.
Dnes už však nejde pouze o počet čipů, ale především o jejich rostoucí složitost.
Moderní procesory a AI akcelerátory se stále častěji skládají z několika vzájemně propojených komponent. Využívají paměti HBM, čipletové architektury a pokročilé technologie pouzdření, které integrují různé součásti do jednoho celku. Každá nová generace přináší další výrobní kroky, nové vrstvy materiálů a náročnější litografické procesy.
To je skvělá zpráva pro výkon čipů, ale mnohem větší výzva pro výrobce, kteří se snaží udržet vysokou výtěžnost výroby.
Čím složitější čip je, tím více potenciálních bodů selhání existuje. Ještě důležitější však je, že náklady na pozdní odhalení chyby rostou mnohem rychleji než náklady na samotnou inspekci. U nejpokročilejších čipů může i malé zlepšení výtěžnosti představovat stovky milionů dolarů dodatečné hodnoty pro výrobní závod.
Právě proto význam procesní kontroly roste rychleji než samotný polovodičový trh. Každá nová technologická generace zvyšuje nejen poptávku po výrobních zařízeních, ale také počet měření, analýz a kontrol potřebných k udržení kvality výroby.
Společnosti jako KLA tak neprofitují pouze z rostoucího počtu vyráběných čipů. Profitují především z toho, že každý další čip je stále složitější a dražší na výrobu.
Umělá inteligence nezvyšuje pouze počet čipů. Zvyšuje i počet míst, kde může dojít k chybě.
Boom umělé inteligence je nejčastěji prezentován prizmatem explozivní poptávky po GPU a datových centrech. To je samozřejmě pravda, ale z pohledu společnosti KLA je mnohem důležitější jiný důsledek této transformace.
Umělá inteligence zvyšuje složitost celého výrobního procesu.
Nejpokročilejší AI systémy dnes vyžadují integraci několika technologií, které se ještě před několika lety vyvíjely relativně nezávisle. Moderní akcelerátor používaný pro trénování jazykových modelů už není jediný čip. Jde o komplexní systém skládající se z GPU, pamětí HBM a pokročilé komunikační infrastruktury integrované do jednoho celku.
Každá z těchto komponent musí být vyrobena samostatně a následně spojena s extrémní přesností. Jediná drobná chyba v kterékoli části stačí k tomu, aby znehodnotila celý výsledný produkt.
To je obzvlášť patrné u pamětí HBM, které se staly jedním z klíčových prvků moderních AI akcelerátorů. Na rozdíl od tradičních pamětí jsou HBM vytvářeny skládáním více vrstev křemíku propojených tisíci mikroskopických spojů. Tato struktura poskytuje mimořádnou propustnost, ale zároveň výrazně zvyšuje počet možných bodů selhání.
Podobný proces probíhá i v oblasti pokročilého pouzdření. Ještě před několika lety se kontrola kvality zaměřovala především na výrobu waferů. Dnes se stále větší pozornost věnuje tomu, co se děje následně, kdy je více čipů spojováno do finálního produktu.
Právě proto KLA rozšiřuje svou přítomnost v segmentu pokročilého pouzdření. Výrobci už nepotřebují zajistit pouze kvalitu jednotlivých komponent, ale také správné fungování celého systému po jeho integraci.
Z pohledu společnosti jde o velmi atraktivní trend. Každá další fáze kontroly představuje nové příležitosti k prodeji inspekčních systémů, metrologických nástrojů a softwaru pro analýzu procesů.
Umělá inteligence tak nezvyšuje pouze počet čipů směřujících do datových center. Zvyšuje také počet kontrol, měření a analýz potřebných k jejich výrobě.
Právě proto se KLA stala jedním z méně viditelných, ale zároveň nejvýznamnějších příjemců současné vlny investic do AI infrastruktury.
Nejvíce podceňovaná výhoda společnosti KLA
Ve světě polovodičů se často hovoří o technologických monopolech a dominantních tržních pozicích. ASML je spojována s EUV litografií, NVIDIA s AI akcelerátory a TSMC s výrobou nejpokročilejších čipů.
Mnohem méně často vznikají podobné asociace se společností KLA, přestože již řadu let zastává dominantní pozici v oblasti procesní kontroly.
Není to pouze kvalitou jejích produktů. Konkurenční výhoda společnosti KLA je založena na kombinaci technologií, zkušeností a vztahů se zákazníky budovaných po desetiletí.
Inspekční a monitorovací systémy jsou hluboce integrovány do výrobních procesů největších polovodičových továren. Jejich úkolem není pouze odhalování chyb, ale také sběr dat, analýza procesů a identifikace příčin problémů s výtěžností výroby.
V praxi to znamená, že každá nová instalace nezvyšuje pouze počet zařízení provozovaných u zákazníka, ale také objem znalostí a dat využívaných k optimalizaci výroby. To vytváří přirozenou bariéru vstupu pro konkurenci.
Výrobce, který staví továrnu za desítky miliard dolarů, nehledá nejlevnějšího dodavatele kontroly kvality. Hledá řešení, které maximalizuje výtěžnost výroby a umožní co nejrychleji dosáhnout plného provozu.
Druhým pilířem výhody společnosti KLA je její obrovská instalovaná základna.
Během let společnost dodala tisíce systémů fungujících v továrnách po celém světě. Každý z těchto systémů vyžaduje pravidelný servis, aktualizace softwaru, náhradní díly a technickou podporu.
Výsledkem je, že významná část tržeb společnosti KLA nepochází z jednorázového prodeje zařízení, ale z dlouhodobé podpory existující infrastruktury.
To je mimořádně důležité, protože servisní byznys patří mezi nejstabilnější a nejpředvídatelnější segmenty společnosti. V posledních letech tvořily služby a software přibližně pětinu tržeb a jejich význam neustále roste společně s rozšiřováním instalované základny.
To znamená, že KLA není pouze dodavatelem polovodičových zařízení.
Stále větší část jejího podnikání je založena na modelu opakovaných příjmů, který generuje stabilní cash flow i v obdobích slabší investiční aktivity zákazníků.
Kombinace technologické dominance, vysokých nákladů na změnu dodavatele a rostoucích příjmů ze služeb staví společnost KLA do jedinečné pozice v rámci polovodičového ekosystému.
Čísla ukazují, že KLA prodává více než jen zařízení
Nejzajímavější vlastností finančních výsledků společnosti KLA není pouze růst tržeb, ale také způsob, jakým se tento růst promítá do ziskovosti a tvorby hotovosti.
Během posledních čtvrtletí vzrostly tržby přibližně z 2,4 miliardy USD na více než 3,4 miliardy USD za čtvrtletí. Ještě působivější je růst zisků. Ve stejném období se provozní marže zvýšila nad 40 %, zatímco čistá marže se přiblížila 36 %.
Dobře to ilustruje vývoj za poslední dva roky, kdy se společnost rychle zotavila z dočasného zpomalení na začátku roku 2024. Během několika měsíců se meziroční růst tržeb z mírného poklesu přehoupl na působivých 30 % na začátku roku 2025. Přestože takové tempo nebylo možné udržet donekonečna a přirozeně zpomalilo, nejnovější údaje ze začátku roku 2026 potvrzují, že KLA nadále roste stabilním tempem 11,5 % meziročně.
Pro investory to znamená něco velmi důležitého. KLA nezvyšuje prodeje agresivním snižováním cen ani obětováním ziskovosti ve snaze získat tržní podíl. Naopak společnost dokáže získávat stále větší podíl na hodnotě vytvářené celým polovodičovým průmyslem.
To je patrné také na tvorbě cash flow. Rostoucí zisky se promítají do rostoucí hotovosti v rozvaze, zatímco čistý dluh se postupně snižuje. Na konci posledního čtvrtletí měla společnost téměř 5 miliard USD v hotovosti při čistém dluhu mírně převyšujícím 1 miliardu USD.
Při hlubším pohledu na finanční strukturu nejvíce vyniká mimořádná konzistence tohoto stroje na generování hotovosti. Hlavní činnost společnosti pravidelně vytváří kvartální peněžní přebytky přesahující 1 miliardu USD. Důležité pro akcionáře je, že KLA nemusí všechny tyto prostředky využívat na údržbu nebo splácení dluhu. Volné cash flow dostupné akcionářům již delší dobu vykazuje jasný růstový trend. V polovině roku 2025 se objevil slabší kvartál v důsledku jednorázových finančních nákladů, ale již v následujícím roce dosáhlo volné cash flow rekordní úrovně 1 miliardy USD.
Ještě působivější je kvalita podnikání měřená ukazatelem ROIC, který se pohybuje kolem 40 %. To znamená, že každý dolar reinvestovaný do podnikání přináší výnos výrazně převyšující náklady kapitálu. Takové výsledky jsou vzácné i mezi špičkovými technologickými společnostmi.
V praxi to znamená, že KLA není pouze příjemcem investičního boomu v polovodičovém sektoru. Je zároveň jednou ze společností, které dokážou tento růst nejefektivněji přeměňovat na hotovost dostupnou akcionářům.
Co by se mohlo pokazit?
Přestože má KLA silnou tržní pozici, není bez rizik.
Největším z nich zůstává geopolitika. Ještě před několika lety tvořila Čína více než 40 % tržeb společnosti, avšak zpřísňování exportních omezení postupně význam tohoto trhu snížilo. Přestože KLA část výpadku kompenzovala investicemi na Tchaj-wanu, v Jižní Koreji, Japonsku a Spojených státech, další eskalace napětí mezi USA a Čínou zůstává významným rizikem.
Druhým rizikem je cykličnost polovodičového průmyslu. Poptávka po řešeních společnosti KLA je úzce spojena s kapitálovými výdaji největších výrobců čipů, a proto mohou pravidelná zpomalení investic ovlivnit finanční výsledky společnosti. Toto riziko však částečně zmírňuje rostoucí podíl příjmů ze služeb a softwaru.
Za zmínku stojí také koncentrace zákazníků. Investiční rozhodnutí společností jako TSMC, Samsung nebo SK Hynix mají výrazný vliv na tempo růstu firmy a zpoždění výstavby nových továren mohou zvýšit krátkodobou volatilitu.
Zároveň však žádné z těchto rizik nenarušuje dlouhodobou investiční tezi. Bez ohledu na to, kde jsou budovány nové výrobní kapacity, každá nová generace polovodičů vyžaduje více měření, kontrol a analýz – a právě na tom je postaven byznys společnosti KLA.
Nabízí současné ocenění ještě bezpečnostní rezervu?
Představujeme ocenění společnosti KLA pomocí modelu diskontovaných peněžních toků (DCF). Je třeba zdůraznit, že slouží pouze k informačním účelům a nelze jej považovat za investiční doporučení ani přesné ocenění. Vzhledem k vysoké citlivosti modelu na vstupní předpoklady mohou i malé změny v růstu tržeb, maržích nebo nákladech kapitálu vést k výrazně odlišným výsledkům.
Příběh společnosti KLA je dnes mezi investory dobře známý. Trh si uvědomuje přínosy umělé inteligence i rostoucí význam procesní kontroly při výrobě pokročilých polovodičů. Není proto překvapením, že akcie společnosti v posledních letech výrazně posílily.
Přesto DCF analýza naznačuje, že současná cena akcií stále plně neodráží potenciál společnosti. V základním scénáři je férová hodnota odhadována na 290 USD za akcii, což představuje přibližně 20% růstový potenciál oproti aktuální tržní ceně.
Nejde o úroveň, která by naznačovala výrazné podhodnocení. Ani by se to od společnosti s tak vysokou ziskovostí, dominantním postavením na trhu a expozicí vůči jednomu z nejvýznamnějších technologických trendů této dekády neočekávalo.
Ocenění však naznačuje, že trh může stále podceňovat rozsah přínosů vyplývajících z rostoucí složitosti polovodičů. Na rozdíl od mnoha společností profitujících z AI, jejichž výsledky závisí především na počtu prodaných čipů, KLA profituje z něčeho mnohem trvalejšího: z rostoucího významu kontroly kvality, zvyšování výtěžnosti a optimalizace výrobních procesů.
Právě to činí ze společnosti jeden z nejzajímavějších způsobů, jak získat expozici vůči rozvoji umělé inteligence a širšího polovodičového sektoru.
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