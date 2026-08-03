Ekonomický kalendář: Co může pohnout trhy tento týden? (03.08.2026)

Minulý týden byl bohatý na zasedání největších centrálních bank. Federální rezervní systém, Bank of England i Bank of Japan se shodně rozhodly ponechat úrokové sazby beze změny. Největší pozornost přitáhlo pochopitelně rozhodnutí Fedu. Trh očekával razantnější komunikaci ze strany předsedy Fedu, který se opět vyhýbal vyjádřením, jež by bylo možné považovat za forward guidance, což vedlo k výprodeji americké měny.
Příští pátek čeká dolar další zkouška — zveřejnění dat NFP z amerického trhu práce. V rámci makroekonomických publikací půjde o nejdůležitější čísla nadcházejících dní. Mezitím vyjdou i další data z amerického trhu práce — JOLTS (úterý), ADP (středa) a týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti (čtvrtek).
Nezapomínáme samozřejmě ani na výsledkovou sezónu. Tento týden nás čekají:
- Pondělí – Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor
- Úterý – AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald's
- Středa – Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, Sandisk
- Čtvrtek – Airbnb
- Pátek – Under Armour, Take-Two Interactive, Wendy's
🌏 Nejdůležitější makroekonomické publikace
Po týdnu nabitém zasedáními klíčových centrálních bank nás nyní čeká delší oddech od měnové politiky. Tento týden zasedá pouze český CNB (čtvrtek) a je velmi pravděpodobné, že úrokové sazby ponechá beze změny.
Jak jsme zmínili, v oblasti makroekonomických dat se pozornost upře především na páteční zveřejnění zprávy NFP. Další výsledky horší, než se očekávalo, by mohly posílit holubičí přecenění předpokládané trajektorie úrokových sazeb Fedu.
V první části týdne nás naproti tomu čekají převážně revidovaná data ukazatelů PMI. Protože se jedná o revize, nikoliv o předběžné hodnoty, jejich potenciál vyvolat volatilitu je poměrně omezený. Výjimku v tomto ohledu tvořila data RatingDog z Číny, která jsou zveřejňována o něco později než ostatní — první čtení za červenec vyšlo v noci.
Čína
- Červencový ukazatel Rating Dog PMI pro průmyslový sektor zklamal (50,9 oproti konsenzu na úrovni 52). Je třeba připomenout, že v Číně jsou ukazatele PMI publikovány dvěma různými institucemi. S&P (RatingDog) nabízí lepší pohled na situaci malých a středních soukromých podniků, které se nacházejí převážně v pobřežním pásu Číny. Velká část z nich je orientována na export. NBS naproti tomu zahrnuje více velkých státních podniků z odvětví těžkého průmyslu a infrastruktury, jejichž produkce je ve výrazně větší míře zaměřena na domácí trh.
Švýcarsko
- Inflace v červenci klesla na 0,4 %. Klíčovou roli sehrál pokles cen pohonných hmot (o 0,7 % oproti červnu). Jádrový ukazatel, který vylučuje nejvolatilnější ceny pohonných hmot a potravin, se však také drží na velmi nízké úrovni (0,3 %). Příznivě působí nižší ceny oblečení a obuvi. Na rozdíl od jiných vyspělých ekonomik není ve Švýcarsku zvýšení úrokových sazeb před koncem roku považováno za základní tržní scénář.
📆 Makroekonomický kalendář
Pondělí
- Eurozóna: Revidovaná data PMI pro průmyslový sektor (červenec)
- Čas: 10:00
- Předchozí: 52
- Velká Británie: Revidovaná data PMI pro průmyslový sektor (červenec)
- Čas: 10:30
- Předchozí: 52,8
- Spojené státy: Revidovaná data PMI pro průmyslový sektor (červenec)
- Čas: 15:45
- Předchozí: 53,8
- Spojené státy: ISM PMI pro průmyslový sektor (červenec)
- Čas: 16:00
- Předchozí: 53,3
- Konsenzus: 53,9
Úterý
- Jižní Korea: Inflace CPI (červenec)
- Čas: 1:00
- Předchozí: 3,2 %
- Konsenzus: 3,1 %
- Spojené státy: Obchodní bilance (červen)
- Čas: 14:30
- Předchozí: -77,6 miliardy dolarů
- Konsenzus: -73 miliard dolarů
- Spojené státy: Tovární objednávky (červen)
- Čas: 16:00
- Předchozí: -1,3 %
- Konsenzus: +0,2 %
- Spojené státy: JOLTS (červen)
- Čas: 16:00
- Předchozí: 7594k
- Konsenzus: 7504k
🗂️ Zveřejnění výsledků společností
- TG Therapeutics ($TGTX.US) – před otevřením burzy (BMO)
- Palantir ($PLTR.US) – po uzavření burzy (AMC)
- Snap ($SNAP.US) – po uzavření burzy (AMC)
- Trump Media & Technology ($DJT.US) – po uzavření burzy (AMC)
- 3D Systems ($DDD.US) – po uzavření burzy (AMC)
- ON Semiconductor ($ON.US) – po uzavření burzy (AMC)
3 trhy, na které stojí za to se zaměřit
- USDJPY: Podle odhadů vycházejících z dat zveřejněných Bank of Japan mohlo dojít k nákupu přibližně 8,45 bilionu jenů (tehdy v hodnotě přibližně 53 miliard dolarů), což by znamenalo největší jednodení intervenci ze strany BoJ v historii. Pár USDJPY klesl o více než 4 %, do oblasti 156 — úrovně naposledy pozorované na začátku května.
- Ropa: V sobotu přišlo ohlášení útoku, který měl podle prohlášení Donalda Trumpa být „největším od druhé světové války". Nakonec měli lídři zemí regionu přesvědčit Trumpa, že uzavření dohody se blíží, což vedlo k odvolání vojenské akce. Za barel ropy Brent dnes platíme něco přes 83 dolarů, tedy přibližně o 5 % méně než před týdnem.
- EURUSD: Dolar pokračuje ve výprodeji, který začal po středečním zasedání Fedu. Tento týden ho čeká další vážná zkouška v podobě pátečního reportu NFP. Mezitím se zaměříme na data ISM PMI z průmyslového sektoru (dnes), zprávu JOLTS (zítra), ADP (ve středu) a žádosti o podporu v nezaměstnanosti (čtvrtek).
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (31.7.2026)
Ranní shrnutí: USA zastavují palbu – Ropa dolů, akcie nahoru (03.08.2026)
Denní shrnutí: Wall Street získává zpět půdu pod nohama; další intervence na trhu s jenem❓
Tři trhy, které sledovat příští týden (31. července 2026)
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