Nová éra jaderné energetiky: Jaderný gigant tajně podal žádost o IPO ☢️

Společnost Westinghouse Electric Company, jeden z nejznámějších podniků v historii americké energetiky, důvěrně podala žádost o primární veřejnou nabídku akcií ve Spojených státech. Firma se tak připojuje k rostoucí skupině jaderných společností, které se snaží využít zvýšeného zájmu investorů a získat kapitál prostřednictvím veřejných trhů.
Zájem o jadernou energetiku v posledním roce výrazně vzrostl. Jedním z hlavních důvodů je rychlá výstavba datových center technologických společností, která prudce zvyšuje spotřebu elektřiny. Jaderné zdroje jsou v tomto prostředí stále častěji vnímány jako stabilní řešení schopné dodávat velké množství energie bez přerušení.
Westinghouse, který nyní společně vlastní společnosti Cameco a Brookfield Renewable Partners, patří mezi nejvýznamnější dodavatele jaderných technologií a služeb na světě. Podle údajů firmy využívá její technologie více než polovina provozovaných jaderných reaktorů po celém světě.
Historie společnosti sahá až do roku 1886, kdy ji založil George Westinghouse, průkopník komerčního využití střídavého proudu. Firma později vybudovala první komerční tlakovodní reaktor na světě, který byl uveden do provozu v roce 1957 v americkém Shippingportu v Pensylvánii.
Westinghouse prošel rozsáhlou restrukturalizací
Podnik v minulých desetiletích prošel několika změnami vlastníků a restrukturalizacemi. Současní majitelé Cameco a Brookfield Renewable Partners jej získali v roce 2023 v transakci oceněné na 7,9 miliardy USD.
Plánovaný vstup na burzu by mohl investorům nabídnout přímější přístup k jedné z nejvýznamnějších společností v globálním jaderném průmyslu. Westinghouse však zatím nezveřejnil, kolik akcií hodlá nabídnout ani v jakém cenovém rozpětí by se emise mohla uskutečnit.
Důvěrné podání umožňuje firmě držet finanční údaje a podrobnosti o nabídce mimo veřejnou kontrolu až do doby, kdy se samotné uvedení akcií na burzu přiblíží. Tento postup zároveň poskytuje větší flexibilitu při přípravě transakce a při rozhodování o jejím načasování.
Jaderné firmy se vracejí ke klasickým IPO
V minulosti vstupovaly spekulativnější společnosti z oblastí jaderné energetiky nebo kvantových technologií na burzu často prostřednictvím účelových akvizičních společností SPAC. V letošním roce se však stále více emitentů obrací ke klasickým primárním úpisům.
Na burzu tímto způsobem již vstoupily například společnosti X-Energy a Standard Nuclear, zatímco Holtec Nuclear rovněž podal žádost o uvedení akcií v New Yorku. Připravované IPO Westinghouse tak zapadá do širšího trendu návratu jaderných společností na kapitálové trhy.
Westinghouse navíc nedávno oznámil spolupráci s americkým ministerstvem energetiky, jejímž cílem je posílit domácí dodavatelský řetězec pro komerční jadernou energetiku. Tento krok může dále zvýšit strategický význam firmy v době, kdy Spojené státy hledají spolehlivé zdroje elektřiny a usilují o menší závislost na zahraničních dodavatelích.
Co může IPO znamenat pro investory
Případný vstup Westinghouse na burzu by mohl být jednou z nejsledovanějších energetických emisí posledních let. Firma nabízí kombinaci dlouhé provozní historie, rozsáhlé technologické základny a expozice vůči rostoucí poptávce po stabilní výrobě elektřiny.
Hlavním investičním tématem bude schopnost společnosti využít očekávaného rozvoje jaderné energetiky, modernizace stávajících reaktorů a růstu poptávky po energii ze strany datových center. Rizikem naopak zůstávají vysoké kapitálové náklady, dlouhé schvalovací procesy a závislost odvětví na politické podpoře.
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