Akcie týdne: Lam Research. Tichý prodejce „krumpáčů a lopat“ pro AI

Když dnes investoři mluví o umělé inteligenci, téměř vždy se objevují stejná jména. NVIDIA, Microsoft, Amazon, Meta a Alphabet se staly symboly technologické revoluce, která během několika let přetvořila globální ekonomickou krajinu. Každý nový rekord v prodeji AI čipů, každá nová generace jazykových modelů a každé oznámení o výstavbě obřích datových center se okamžitě dostávají na titulní stránky finančních médií.
Problém je v tom, že většina trhu se soustředí výhradně na konečný výsledek.
Vidí procesory společnosti NVIDIA, nové modely OpenAI a další datová centra budovaná největšími technologickými giganty světa. Mnohem méně často se však zamýšlí nad tím, co se musí stát ještě předtím, než se jakýkoli AI čip dostane do serveru.
Moderní polovodič je přitom jedním z nejsložitějších produktů, jaké kdy lidstvo vytvořilo. Výroba jediného čipu vyžaduje stovky technologických kroků a měsíce práce. Na křemíkový wafer se postupně nanášejí, odstraňují a upravují vrstvy materiálů s přesností měřenou v nanometrech. Jakákoli odchylka od normy může znamenat ztrátu celého waferu v hodnotě stovek tisíc dolarů.
Právě zde vstupuje do hry společnost Lam Research.
Firma nenavrhuje procesory ani nevyrábí paměťové čipy. Nevytváří modely umělé inteligence ani neprodává cloudové služby. Místo toho poskytuje technologie používané během nejnáročnějších fází výroby polovodičů. Dalo by se říci, že Lam neprodává samotné zlato, ale nástroje potřebné k jeho těžbě.
I proto zůstává společnost pro širokou investorskou veřejnost prakticky neznámá. Je těžké nadchnout se pro zařízení používaná v továrnách na čipy, když je pozornost trhu plně soustředěna na rekordy společnosti NVIDIA. Paradoxně právě tato neviditelnost dělá z Lam jednu z nejzajímavějších společností v celém AI ekosystému.
Zatímco většina investorů se s produkty společnosti Lam nikdy nesetkala, téměř každý pokročilý čip na světě jimi prošel.
Mezi klienty společnosti patří největší výrobci polovodičů na světě. Právě oni vyrábějí procesory používané v datových centrech, paměti HBM pohánějící rozvoj umělé inteligence a nejmodernější logické obvody. Přestože si navzájem konkurují, mají jednu společnou vlastnost. Jejich továrny jsou plné zařízení dodávaných malou skupinou specializovaných výrobců polovodičového vybavení. Lam patří do tohoto elitního okruhu.
Po mnoho let investoři vnímali společnost jako klasický cyklický byznys. Když výrobci čipů zvyšovali kapitálové výdaje, tržby společnosti Lam prudce rostly. Když odvětví investice omezovalo, výsledky společnosti se rychle zhoršovaly. Tento model fungování byl trhu dobře známý.
Dnes se však děje něco mnohem zajímavějšího.
Většina investorů předpokládá, že AI revoluce znamená jednoduše výrobu většího množství čipů. To je sice pravda, ale pouze částečně. Mnohem důležitější je, že každý nový čip je stále složitější na výrobu.
Po celá desetiletí byl pokrok v polovodičovém průmyslu založen především na miniaturizaci. Každá nová generace tranzistorů byla menší, výkonnější a energeticky efektivnější než ta předchozí. Postupně však začala fyzika klást stále větší odpor. Další zmenšování struktur se stalo mimořádně nákladným a technologicky náročným.
Odvětví na tento problém reagovalo zvyšováním komplexity samotných čipů.
Moderní AI akcelerátory stále více připomínají vícepodlažní stavby. Paměti HBM jsou vrstveny na sebe. Jednotlivé systémy se skládají z několika specializovaných čipů integrovaných do jednoho celku. NAND paměti obsahují stovky vrstev materiálů a nové architektury tranzistorů vyžadují stále větší počet technologických operací.
A právě zde se nachází nejdůležitější prvek investičního příběhu společnosti Lam Research.
Pro společnost není klíčové to, že svět potřebuje více polovodičů. Klíčové je, že každý polovodič vyžaduje stále větší počet operací potřebných k jeho výrobě.
Je to nenápadný, ale zásadní rozdíl.
Čím složitější je čip, tím více práce musí vykonat zařízení odpovědná za tvorbu jednotlivých vrstev a struktur. V praxi to znamená, že význam technologií společnosti Lam roste rychleji než počet samotných čipů opouštějících výrobní linky.
Právě proto vedení společnosti stále častěji hovoří nejen o růstu trhu s AI, ale také o rostoucí komplexitě moderních architektur. Pro Lam není umělá inteligence pouze dalším zdrojem poptávky. Je to síla, která zvyšuje význam technologií společnosti během celého procesu výroby polovodičů.
V důsledku toho se Lam stává něčím více než jen příjemcem výhod AI boomu. Společnost stojí v samotném centru infrastrukturní páteře této revoluce. Nekonkuruje společnostem NVIDIA ani OpenAI. Vydělává proto, že svět potřebuje stále pokročilejší čipy a jejich výroba je stále náročnější.
Právě proto může být Lam Research jednou z nejzajímavějších a zároveň nejvíce podceňovaných společností v celém ekosystému umělé inteligence. Zatímco se trh soustředí na to, kdo prodává nejvíce čipů, Lam profituje ze samotného procesu jejich výroby. A historie technologií opakovaně ukázala, že poskytovatelé nezbytné infrastruktury se často stávají jedněmi z největších vítězů dlouhodobých trendů.
Kapitola 1: Čím pokročilejší čip, tím více práce pro Lam
Abychom pochopili, proč se dnes společnost Lam Research nachází v tak zajímavé pozici, je třeba začít jednou zásadní změnou: revoluce v oblasti umělé inteligence nezvyšuje pouze poptávku po polovodičích, ale zásadně mění také způsob, jakým jsou navrhovány a vyráběny.
Po mnoho let byl růst tohoto odvětví poměrně přímočarý. Nové generace čipů obsahovaly více tranzistorů a pokrok vycházel především z jejich miniaturizace. Dnes už tento model nestačí.
Rostoucí poptávka po výpočetním výkonu nutí výrobce přecházet na složitější architektury, nové materiály a integraci více čipů do jednoho systému.
Právě tento strukturální posun zvyšuje význam společnosti Lam Research.
Dobrým příkladem jsou paměti NAND, které se vyvinuly z relativně jednoduchých konstrukcí do struktur obsahujících více než 300 vrstev. Každá další vrstva znamená nové a stále náročnější výrobní kroky – od nanášení materiálů až po přesné leptání a čištění.
Podobný trend je patrný také u pamětí HBM, které jsou klíčovou součástí infrastruktury pro umělou inteligenci. Jejich výroba zahrnuje vertikální vrstvení několika vrstev pamětí a jejich extrémně přesné propojení, což umožňuje dosáhnout propustnosti potřebné pro moderní modely umělé inteligence. Současně to však výrazně zvyšuje náročnost výroby.
Ještě výrazněji je tento trend vidět u nejpokročilejších logických procesorů, kde nové architektury tranzistorů zlepšují výkon a energetickou efektivitu, ale zároveň výrazně komplikují samotný výrobní proces.
V této souvislosti získává zásadní význam pojem procesní intenzita. Označuje počet a složitost operací potřebných k výrobě jediného čipu. Pro společnost Lam Research je často důležitější to, jak složitý je samotný výrobní proces, než objem vyrobených waferů.
Čím více technologických kroků nová generace čipů vyžaduje, tím větší je poptávka po pokročilých výrobních nástrojích. V důsledku toho může trh společnosti Lam růst rychleji než celý polovodičový sektor.
Proto společnost zdůrazňuje nejen rozsah investic svých zákazníků, ale také rostoucí komplexitu moderních továren na čipy. Pro Lam není důležitý pouze počet nových výrobních závodů, ale především to, co se v nich bude vyrábět.
A vše nasvědčuje tomu, že budoucnost patří stále složitějším čipům.
V kontextu umělé inteligence má tato skutečnost mimořádný význam. Vývoj velkých jazykových modelů a pokročilých výpočetních systémů vyžaduje nejen více čipů, ale především čipy s podstatně vyšší úrovní komplexity.
Pro společnost Lam Research jde o mimořádně příznivou kombinaci. Firma těží jak z rostoucího objemu investic do polovodičového sektoru, tak z rostoucí složitosti samotných čipů. A čím pokročilejší čip je, tím více práce připadá na Lam Research.
Kapitola 2: Proč je AI pro Lam tak důležitá
Přestože společnost Lam Research dodává zařízení výrobcům polovodičů již desítky let, nástup umělé inteligence se stal nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím její budoucí vyhlídky. Důvod je poměrně jednoduchý. AI nevyžaduje pouze více čipů, ale především pokročilejší čipy.
Každá nová generace akcelerátorů používaných v datových centrech vyžaduje vyšší výpočetní výkon, rychlejší komunikaci a větší paměťovou propustnost. Aby výrobci polovodičů dokázali tyto požadavky splnit, vyvíjejí nové architektury čipů, zvyšují počet vrstev pamětí a zavádějí stále složitější výrobní procesy. To se následně promítá do vyšší poptávky po technologiích využívaných společností Lam.
To je obzvláště patrné v segmentu pamětí HBM, které se staly nepostradatelnou součástí moderních AI akcelerátorů. Rostoucí počet vrstev, pokročilejší propojení a stále vyšší požadavky na kvalitu výroby zvyšují význam procesů leptání, nanášení materiálů a čištění waferů – oblastí, ve kterých má Lam velmi silnou tržní pozici.
Důležité je, že přínosy nejsou omezeny pouze na paměti. Rostoucí komplexita logických čipů, zavádění nových architektur tranzistorů a pokračující investice do datových center znamenají, že umělá inteligence dnes ovlivňuje prakticky všechny tržní segmenty, které společnost obsluhuje.
Právě proto vedení společnosti opakovaně označuje AI za nejdůležitější růstový faktor nadcházejících let. Pro Lam nejde jen o další investiční cyklus v polovodičovém průmyslu. Jde o trend, který současně zvyšuje objem investic zákazníků i význam technologií dodávaných společností při výrobě nejpokročilejších čipů na světě.
Kapitola 3: AI je teprve začátek. Další megatrendy podporující Lam Research
Přestože je dnes umělá inteligence nejdůležitějším tématem polovodičového průmyslu, bylo by chybou redukovat celý investiční příběh společnosti Lam Research pouze na AI. Firma těží z několika dlouhodobých trendů, které se navzájem posilují a společně vytvářejí mimořádně příznivé prostředí pro dodavatele polovodičových technologií.
Prvním z nich zůstává rozvoj trhu s paměťmi. Přestože v posledních letech získaly největší pozornost paměti HBM používané v AI akcelerátorech, stejně důležité jsou i investice do pamětí NAND a DRAM. Zajímavá je zejména situace na trhu NAND, kde výrobci přecházejí na stále pokročilejší technologické generace. V praxi to znamená modernizaci stávajících výrobních linek a zavádění nových procesů, což vytváří dodatečnou poptávku po zařízeních společnosti Lam.
Další důležitou oblastí je pokročilé pouzdření čipů, známé jako advanced packaging. Ještě před několika lety byl výkon polovodičů zvyšován především prostřednictvím miniaturizace tranzistorů. Dnes hraje stále významnější roli způsob, jakým jsou jednotlivé čipy propojeny do jednoho systému. Právě díky těmto řešením vznikají moderní AI akcelerátory, ve kterých procesor, paměť a komunikační komponenty fungují jako jeden celek. Vedení společnosti Lam upozorňuje, že příjmy spojené s advanced packaging patří v současnosti mezi nejrychleji rostoucí části podnikání.
Stále větší význam získává také segment služeb soustředěný v divizi Customer Support Business Group. Na rozdíl od prodeje nových zařízení, který je silně závislý na investičním cyklu v odvětví, generují servisní služby stabilnější a opakující se příjmy. Výrobci polovodičů si nemohou dovolit výpadky výroby, a proto pravidelně investují do náhradních dílů, modernizací a zvyšování efektivity stávajících zařízení. V posledních čtvrtletích dosahoval tento segment rekordních výsledků a stává se stále důležitějším pilířem podnikání společnosti.
Za pozornost stojí také změny probíhající v globálním dodavatelském řetězci polovodičů. Spojené státy, Evropa, Japonsko i Jižní Korea investují desítky miliard dolarů do budování vlastních výrobních kapacit. Ještě před deseti lety byla většina nových investic soustředěna do několika asijských zemí. Dnes sledujeme postupnou regionalizaci výroby, která vyžaduje výstavbu nových továren a jejich vybavení nejmodernější technologií. Bez ohledu na to, kde výrobní závod vznikne, zůstává výrobní proces podobný, což vytváří další příležitosti pro společnosti jako Lam.
Nelze opomenout ani pokračující digitalizaci samotných továren na polovodiče. Moderní zařízení generují obrovské množství dat využívaných k optimalizaci výrobních procesů, zvyšování kvality a efektivity výroby. Software, datová analytika a řešení využívající prvky umělé inteligence pro monitorování technologických procesů hrají stále významnější roli. Jde o oblast, která nepřitahuje tolik pozornosti jako nové stroje, ale v budoucnu se může stát dalším zdrojem konkurenční výhody i růstu tržeb.
Lam Research se tak nachází na průsečíku několika dlouhodobých trendů. AI je sice nejdůležitějším z nich, rozhodně však není jediným. Vývoj pamětí, pokročilé pouzdření čipů, růst servisního segmentu, regionalizace výroby polovodičů a digitalizace továren společně vytvářejí široký základ pro další růst společnosti. Právě tato rozmanitost faktorů činí z Lam mnohem více než jen sázku na pokračující rozvoj umělé inteligence.
Kapitola 4: Čísla potvrzují růstový příběh
Největší silou společnosti Lam Research je skutečnost, že její příběh spojený s umělou inteligencí nežije pouze v investorských prezentacích a komentářích managementu. Nejde o narativ, který by bylo obtížné najít ve finančních výsledcích. V případě Lam je dopad AI viditelný přímo ve výsledovce i rozvaze.
Ještě na začátku roku 2024 se čtvrtletní tržby společnosti pohybovaly kolem 3,5 miliardy USD. Dnes Lam generuje téměř 6 miliard USD tržeb za čtvrtletí. Ve své poslední zprávě za třetí fiskální čtvrtletí roku 2026 dosáhly tržby rekordních 5,84 miliardy USD, což představuje meziroční růst přibližně o 24 % a mezikvartální růst o zhruba 9 %. Současně zisk na akcii dosáhl 1,47 USD, čímž překonal očekávání trhu i horní hranici předchozího výhledu společnosti. Tato kombinace dynamického růstu tržeb a pravidelného překonávání odhadů bývá obvykle palivem pro růst valuace akcií.
Vývoj ceny akcií tuto proměnu pouze potvrzuje. Od začátku roku 2026 přinesly akcie Lam Research dvouciferné zhodnocení a jasně překonaly výkonnost indexů Nasdaq 100 i S&P 500. To ukazuje, jak rychle trh přehodnotil valuaci společnosti a zohlednil její roli v investičním supercyklu budování AI infrastruktury. Nejde už jen o klasickou cyklickou expozici na polovodičový sektor, ale o společnost, kterou investoři začínají vnímat jako jednoho z hlavních příjemců dlouhodobého megatrendu.
Ještě zajímavější je pohled na ziskovost. U mnoha technologických firem bývá rychlý růst tržeb vykoupen tlakem na marže. U společnosti Lam vidíme pravý opak. Provozní marže vzrostla z úrovní pod 30 % v roce 2024 na současných přibližně 35 %, zatímco hrubá marže se přiblížila 50 % a čistá marže překročila 30 %. To znamená, že každý dodatečný dolar tržeb generuje pro akcionáře stále vyšší zisk. Je zde patrný efekt provozní páky i velmi příznivého produktového mixu. Nejrychleji rostou segmenty spojené s pamětmi HBM, pokročilými logickými procesy a moderním pouzdřením čipů, tedy oblasti, které vyžadují nejsložitější procesy leptání a nanášení materiálů, kde má Lam nejsilnější konkurenční pozici.
K tomu se přidává rostoucí význam servisního segmentu. Ve posledním čtvrtletí divize Customer Support Business Group poprvé překročila hranici přibližně 2 miliard USD čtvrtletních tržeb a dosáhla zhruba 2,1 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 25 %. Pro investory je to velmi důležitý signál, protože příjmy ze služeb bývají stabilnější než prodej nových zařízení a pomáhají zmírňovat cyklické výkyvy polovodičového trhu. Rostoucí instalovaná základna zařízení se automaticky proměňuje v předvídatelný tok příjmů z náhradních dílů, servisu a modernizací.
Stejně působivá je schopnost společnosti vytvářet hodnotu pro akcionáře měřená návratností investovaného kapitálu. Ukazatel ROIC se v posledních čtvrtletích přiblížil k 45 %, zatímco náklady kapitálu zůstávají výrazně nižší. V praxi to znamená, že každý dolar investovaný do rozvoje firmy přináší několikanásobně vyšší výnos, než kolik stojí jeho získání. To je charakteristika nejkvalitnějších technologických společností. Vysoké a stabilní ROIC naznačuje, že firma kapitál nespaluje, ale investuje jej do projektů s vysokými bariérami vstupu a dlouhodobou konkurenční výhodou.
Pozitivní obrázek dále potvrzuje rozvaha společnosti. Navzdory agresivním programům zpětného odkupu akcií a pravidelně vypláceným dividendám si Lam udržuje velmi komfortní likvidní pozici. Ke konci března 2026 držela společnost přibližně 4,8 miliardy USD v hotovosti a peněžních ekvivalentech a po odečtení dluhu zůstávala v čisté hotovostní pozici přesahující 1 miliardu USD. Tento finanční polštář poskytuje vedení značnou flexibilitu pro financování rozšiřování kapacit, intenzivního technologického vývoje i návratu kapitálu akcionářům.
Stejně důležité je, že management nenaznačuje žádné zpomalení poptávky. Společně s výsledky zvýšil odhad trhu WFE (Wafer Fabrication Equipment) pro rok 2026 na přibližně 140 miliard USD a tuto revizi přímo spojil s rostoucí poptávkou po AI čipech, pamětech HBM a pokročilých logických procesech. Současně společnost zveřejnila výhled tržeb pro následující čtvrtletí ve výši 6,6 miliardy USD při zachování velmi vysokých marží. To naznačuje, že rekordní třetí fiskální čtvrtletí roku 2026 nemusí představovat vrchol současného cyklu, ale pouze další krok v pokračujícím růstu.
Při pohledu na samotná čísla je těžké přehlédnout jasný trend. Lam Research není jen společností, která těží z příznivých podmínek v polovodičovém průmyslu. Výsledky naznačují, že firma systematicky posiluje svůj význam v globálním ekosystému výroby pokročilých čipů. Tržby rostou, marže se zvyšují, návratnost kapitálu se zlepšuje a management navyšuje výhledy jak pro vlastní podnikání, tak pro celý trh. Právě takovou kombinaci ukazatelů investoři hledají u společnosti, která je považována za jednoho z hlavních příjemců dlouhodobého megatrendu umělé inteligence.
Kapitola 5: Je dnes Lam Research atraktivní investicí?
Níže uvádíme ocenění společnosti Lam Research pomocí metody diskontovaných peněžních toků (DCF). Je důležité zdůraznit, že slouží pouze k informačním účelům a nemělo by být považováno za investiční doporučení ani přesné ocenění společnosti.
Po analýze obchodního modelu, megatrendů a finančních výsledků zůstává z pohledu investora nejdůležitější otázka: nabízí současná cena akcií ještě prostor pro další růst?
Tato otázka je obzvláště důležitá u společností spojených s umělou inteligencí. V posledních letech došlo k prudkému růstu valuací mnoha firem těžících z AI boomu, a investoři si proto stále častěji kladou otázku, zda trh již nezapočítal budoucí úspěchy tohoto odvětví do cen akcií.
V případě společnosti Lam Research se však situace zdá být vyváženější. Na jedné straně firma těží z jednoho z nejsilnějších technologických megatrendů posledních desetiletí. Na straně druhé, protože není přímým výrobcem čipů ani poskytovatelem AI infrastruktury, zůstává její ocenění podstatně umírněnější než u nejznámějších symbolů revoluce umělé inteligence.
Analýza metodou diskontovaných peněžních toků naznačuje férovou hodnotu přibližně 367 USD na akcii. Při současné tržní ceně kolem 322 USD to představuje potenciál růstu zhruba o 14 %.
Nejde o úroveň, která by naznačovala výrazné podhodnocení. Zároveň je však obtížné tvrdit, že se valuace společnosti odtrhla od fundamentů. Trh si zřejmě uvědomuje přínosy plynoucí z AI boomu, ale zároveň do ceny nezapočítává přehnaně optimistický scénář. V praxi to znamená, že další růst ceny akcií bude ve velké míře záviset na schopnosti společnosti udržet současné tempo růstu tržeb a vysokou ziskovost.
Nejsilnějším argumentem pro dlouhodobou atraktivitu společnosti Lam zůstává kvalita jejího podnikání. Firma působí v segmentu s vysokými bariérami vstupu, disponuje silnou technologickou pozicí a spolupracuje s největšími výrobci polovodičů na světě. Zároveň generuje vysoké marže, udržuje zdravou rozvahu a dosahuje návratnosti kapitálu, která výrazně převyšuje náklady na jeho získání.
To však neznamená, že je společnost bez rizik. Navzdory všem strukturálním trendům podporujícím polovodičový průmysl zůstává Lam firmou působící v cyklickém odvětví. Historie ukazuje, že i nejlepší výrobci polovodičového vybavení pravidelně čelí poklesu objednávek v období, kdy zákazníci omezují kapitálové výdaje.
Významným rizikovým faktorem zůstává také geopolitika. Čína představuje významnou část globálních investic do výroby polovodičů, zároveň je však stále více vystavena exportním omezením ze strany Spojených států. Další zpřísnění regulací by mohlo ovlivnit strukturu příjmů celého sektoru výrobců polovodičového vybavení.
Je rovněž důležité nezapomínat na rizika spojená se samotným AI boomem. Současné prognózy předpokládají pokračující vysoké investice do datových center a výpočetní infrastruktury. Pokud by tempo investic největších technologických společností zpomalilo a zaostalo za očekáváním trhu, mohlo by to vést k nižší poptávce po zařízeních používaných při výrobě nejpokročilejších čipů.
Navzdory těmto rizikům se Lam Research jeví jako jedna z nejlépe připravených společností k využití dlouhodobého růstu polovodičového trhu. Firma není závislá na jednom zákazníkovi, jedné architektuře čipů ani jediné technologii. Těží z rozvoje AI, ale zároveň profituje z vývoje pamětí, pokročilého pouzdření čipů, regionalizace dodavatelských řetězců a rostoucího podílu opakovaných servisních příjmů.
Díky tomu mohou investoři vnímat Lam nejen jako spekulativní sázku na umělou inteligenci, ale především jako investici do rostoucí strukturální komplexity celého polovodičového ekosystému.
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