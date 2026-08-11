Krypto novinky: Washington znovu tlačí na regulaci krypta, Trump Media hlásí ztrátu a Korea zpřísňuje pravidla

Dnešní dění na kryptoměnovém trhu se soustředí především na americkou regulaci a další zpřísňování pravidel pro převody digitálních aktiv.
Bílý dům chce dotáhnout CLARITY Act v září
- Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nadále počítá s tím, že CLARITY Act posune v září dál, přestože Senát odložil projednávání zákona až na dobu po srpnové přestávce.
- Patrick Witt, výkonný ředitel prezidentské rady pro digitální aktiva, uvedl, že administrativa bude pokračovat ve vyjednávání s demokraty až do samotného zářijového hlasování.
- Senát by měl v polovině září hlasovat o ukončení debaty a posunutí návrhu do další fáze. K tomu bude zapotřebí 60 hlasů, takže republikáni budou potřebovat podporu části demokratických senátorů.
- CLARITY Act má vytvořit federální rámec pro kryptoměnový trh a mimo jiné jasněji určit, kdy mají být digitální tokeny považovány za cenné papíry nebo komodity a jak mají být regulovány obchodní platformy.
- Mezi hlavní sporné body stále patří etická pravidla týkající se kryptoměnových aktivit spojených s Trumpem a také otázka odměn držitelům stablecoinů.
Decta zapojuje USDC do firemního vypořádání
- Platební platforma Decta začne využívat stablecoin USDC pro mezinárodní přesuny vlastních firemních prostředků.
- Ve spolupráci s OpenPayd bude převádět fiat měny na USDC a využívat je pro interní mezinárodní vypořádání.
- Nejde tedy o stablecoinové platby nabízené zákazníkům, ale o nástroj pro treasury management a řízení likvidity uvnitř společnosti.
- Tradiční bankovní převody mohou být omezeny provozními hodinami, víkendy a několikadenním vypořádáním. Stablecoinová infrastruktura naopak umožňuje přesouvat prostředky mezi trhy téměř okamžitě.
- Decta působí ve 32 zemích, zatímco OpenPayd již získala evropskou autorizaci podle MiCA. Tento případ ukazuje, že stablecoiny se postupně prosazují nejen jako platební nástroj, ale také v zákulisí tradičních finančních společností.
Trump Media po ztrátě 238 milionů USD mění kryptoměnovou strategii
- Trump Media oznámila změnu své strategie správy digitálních aktiv poté, co ve druhém čtvrtletí vykázala čistou ztrátu 238 milionů USD.
- Na digitálních aktivech, zastavených kryptoměnách a akciových investicích firma zaznamenala nerealizované ztráty přibližně 190,4 milionu USD.
- Nový přístup má zachovat dlouhodobou expozici vůči digitálním aktivům, ale současně lépe řídit jejich volatilitu a zvýšit produktivitu firemní rozvahy.
- Trump Media už používá opce k řízení volatility Bitcoinu a získávání opčních prémií. Část BTC navíc poskytuje prostřednictvím úvěrových a dalších výnosových strategií.
- K 30. červnu firma držela 9 477 BTC, v červenci však svou pozici výrazně navýšila. Ke konci měsíce vykazovala přibližně 14 139 BTC včetně zastavených mincí, tehdy v hodnotě zhruba 890,5 milionu USD.
- Firma zároveň upozornila, že poskytování Bitcoinu třetím stranám přináší úvěrové riziko protistrany. V případě problémů nebo insolvence protistrany může být část aktiv obtížné získat zpět.
Jižní Korea ruší limit pro Travel Rule
- Jižní Korea výrazně zpřísní pravidla pro kryptoměnové převody. Takzvaný Travel Rule se nově bude vztahovat na všechny převody mezi registrovanými poskytovateli kryptoměnových služeb bez ohledu na jejich hodnotu.
- Dosud se pravidlo vztahovalo na převody od 1 milionu wonů, tedy přibližně 700 USD. Zrušení hranice má zabránit obcházení pravidel rozdělováním větších převodů do mnoha menších transakcí.
- Platformy budou muset získávat informace o odesílateli i příjemci a v případě chybějících údajů budou moci transakci odmítnout.
- Přísnější pravidla se dotknou také převodů na zahraniční burzy a osobní peněženky. U transakcí v hodnotě alespoň 10 milionů wonů spojených se zahraničními platformami nebo osobními peněženkami budou poskytovatelé povinni zavést vlastní systémy pro sledování podezřelých transakcí.
- Rozšířený Travel Rule začne platit šest měsíců po vyhlášení příslušné úpravy, zatímco část nových registračních požadavků vstoupí v platnost už 20. srpna.
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