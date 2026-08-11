Sea překvapila silnými výsledky. Akcie v předobchodní fázi rostou o 8 % 📈

Společnost Sea Ltd. zvýšila celoroční výhled ziskovosti svého e-commerce byznysu Shopee poté, co výsledky za druhé čtvrtletí překonaly očekávání analytiků. Firma tím potvrzuje, že silná spotřebitelská poptávka v jihovýchodní Asii jí pomáhá odolávat rostoucí konkurenci.
Sea nově očekává, že Shopee letos dosáhne upraveného EBITDA kolem 1 miliardy USD. Předchozí výhled činil nejméně 880,6 milionu USD, zatímco analytici v průměru očekávali přibližně 980,7 milionu USD.
Vyšší prognóza naznačuje, že Shopee si zatím dokáže udržet silnou pozici navzdory tlaku ze strany TikToku, Lazady a Temu. Marže však zůstávají relativně nízké, protože Sea dál investuje do expanze v Brazílii a čelí také vyšším nákladům spojeným s geopolitickou situací a možnými regulatorními překážkami v Indonésii.
Tržby výrazně překonaly očekávání
Celkové tržby Sea ve druhém čtvrtletí vzrostly meziročně o 48 % na 7,8 miliardy USD, zatímco analytici očekávali přibližně 7,1 miliardy USD.
Upravený EBITDA společnosti za tři měsíce do června vzrostl o 11 % na 917 milionů USD. V samotném segmentu Shopee se upravený EBITDA zvýšil o 12 % na 255 milionů USD.
Akcie Sea na výsledky reagovaly růstem přibližně o 8 % v předobchodní fázi. Od začátku roku ale stále ztrácejí kolem 10 %, protože investoři sledují, zda si firma dokáže udržet tempo růstu při sílící konkurenci a vyšších provozních nákladech.
Sea dál investuje do umělé inteligence
Významnou součástí dlouhodobé strategie společnosti je umělá inteligence. Generální ředitel Forrest Li už dříve uvedl, že při intenzivnějších investicích do AI by mohla Sea v budoucnu dosáhnout tržní kapitalizace až 1 bilion USD.
Firma sází na to, že AI podpoří další fázi růstu podobně, jako v minulosti pomohly osobní počítače a chytré telefony rozvoji Shopee a herní divize Garena.
Sea už AI postupně integruje do doporučování produktů, nástrojů pro prodejce a dalších funkcí. Letos navíc představila generativního AI asistenta Migoo, kterého začala testovat i na trhu ve Spojených státech.
AI mění i strukturu nákladů
Rozvoj AI se promítá také do personální strategie. Shopee v červnu propustila stovky vývojářů, což představovalo přibližně 8 % těchto pozic v rámci celé divize.
Není jasné, do jaké míry tyto kroky přímo souvisejí s rozvojem AI, časově však zapadají do širšího trendu, kdy technologické firmy přehodnocují potřebu části vývojových kapacit a snaží se zvyšovat produktivitu pomocí automatizace.
Pro investory bude nyní klíčové sledovat, zda se Sea podaří spojit rychlý růst tržeb, lepší ziskovost Shopee a vyšší návratnost investic do AI. Pokud ano, může se současný růstový příběh dále posílit.
Graf Sea Ltd. (SE.US, D1)
Zdroj: xStation5
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