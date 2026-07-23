Akcie týdne: TSMC – Výrobní motor stojící za AI revolucí

V posledních letech se technologický trh soustředil především na společnosti vyvíjející řešení v oblasti umělé inteligence. Nvidia dodává čipy pohánějící moderní datová centra, Microsoft a Google investují miliardy dolarů do výpočetní infrastruktury a nespočet firem se snaží integrovat generativní AI do svých produktů a služeb. Za každým velkým úspěšným příběhem v oblasti AI však stojí společnost, jejíž role často dostává mnohem méně pozornosti, přestože je jedním z nejdůležitějších prvků umožňujících růst celého odvětví.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company je místem, kde se vyrábí významná část nejpokročilejších polovodičů na světě. Čipy navržené společnostmi jako Nvidia, AMD, Apple a Broadcom se vyrábějí v továrnách TSMC, než se stanou základem nejdůležitějších zařízení, serverů a datových center podporujících globální ekonomiku.
Pozice společnosti je jedinečná, protože TSMC nekonkuruje svým zákazníkům. Na rozdíl od tradičních polovodičových společností nenavrhuje vlastní procesory ani grafické karty. Místo toho se soustředí výhradně na nejsložitější fázi polovodičového hodnotového řetězce: velkovýrobu čipů. Tento obchodní model umožnil TSMC stát se klíčovým článkem mezi návrhem polovodičů a fyzickou výrobou.
Nedávné kvartální výsledky ukázaly, že investiční cyklus spojený s umělou inteligencí nadále zrychluje. Společnost dosáhla rekordních tržeb, udržela mimořádně vysokou ziskovost a představila velmi pozitivní výhled pro nadcházející kvartály. Obzvlášť důležitý byl rostoucí příspěvek segmentu High Performance Computing, který zahrnuje čipy využívané v AI infrastruktuře a pokročilých datových centrech.
Pro investory mají výsledky TSMC význam daleko přesahující výkonnost jedné společnosti. V mnoha technologických firmách kvartální report odráží hlavně kondici jednoho konkrétního podniku. TSMC však poskytuje jeden z nejjasnějších signálů skutečné poptávky po nejpokročilejších technologiích. Když největší technologické společnosti na světě zvyšují výdaje na rozvoj umělé inteligence, roste také poptávka po výrobních kapacitách TSMC.
Příběh TSMC je proto v mnoha ohledech příběhem celého polovodičového odvětví. Společnost nejen těží z růstu umělé inteligence, ale zároveň tento růst umožňuje. Každá nová fáze vývoje AI vyžaduje pokročilejší čipy a jejich výroba stojí v samotném centru byznysu TSMC.
Klíčovou otázkou pro investory proto není pouze to, jak moc může umělá inteligence růst, ale také kdo zachytí ekonomickou hodnotu vytvořenou touto transformací. TSMC se nachází na jednom z nejdůležitějších míst celého technologického ekosystému.
V následujících částech se podíváme na to, proč si tchajwanská společnost vybudovala jednu z nejobtížněji napodobitelných konkurenčních výhod na světě, jak umělá inteligence mění strukturu jejího byznysu a zda současná valuace stále ponechává prostor pro další růst.
Proč je TSMC jednou z nejdůležitějších polovodičových společností na světě
V případě TSMC není největší výhodou jeden konkrétní produkt, ale pozice společnosti v globálním technologickém dodavatelském řetězci. Tchajwanská společnost vytvořila model pure play foundry, tedy polovodičového výrobce, který vyrábí čipy výhradně pro externí zákazníky. Tento přístup umožňuje největším technologickým společnostem na světě navrhovat své nejpokročilejší čipy a zároveň se spoléhat na partnera s bezkonkurenčními výrobními schopnostmi.
Tento model udělal z TSMC jeden z nejdůležitějších základů digitální ekonomiky. Společnost vyrábí čipy využívané Nvidií, AMD, Applem a mnoha dalšími technologickými lídry, zatímco rozmach umělé inteligence dále zvýšil její strategický význam.
Struktura byznysu TSMC se jasně posunula směrem k umělé inteligenci a high performance computingu. Segment High Performance Computing se stal hlavním motorem růstu společnosti a nahradil předchozí dominanci spotřební elektroniky. To znamená, že současný polovodičový cyklus není tažen primárně upgrady smartphonů nebo počítačů, ale dlouhodobou expanzí infrastruktury potřebné pro vývoj a provoz AI modelů.
Výhoda TSMC však není založena pouze na rozsahu. Výroba nejpokročilejších polovodičů na světě patří mezi nejsložitější průmyslové procesy, které kdy byly vytvořeny. Vybudovat polovodičovou továrnu nestačí. Skutečnou výzvou je dosáhnout masové výroby s požadovanou úrovní kvality, efektivity a konzistence.
Právě proto je pozice TSMC tak obtížně napadnutelná. Během desetiletí si společnost vybudovala vztahy s největšími technologickými firmami na světě, vytvořila silný dodavatelský ekosystém a investovala stovky miliard dolarů do po sobě jdoucích generací výrobních technologií. Dnes TSMC těží jak z rostoucí poptávky po AI čipech, tak z rostoucí hodnoty každého jednotlivého vyrobeného polovodiče.
Technologická výhoda TSMC: Od 3nm k éře 2nm
V polovodičovém průmyslu není vývoj nové technologie tou největší výzvou. Skutečná obtíž spočívá ve schopnosti vyrábět tuto technologii v obrovském rozsahu při zachování vysoké kvality, efektivity a spolehlivosti. Právě zde si TSMC vybudovala jednu ze svých nejsilnějších konkurenčních výhod.
Nejpokročilejší výrobní procesy, včetně 3nm a nadcházející 2nm technologie, umožňují společnostem vytvářet čipy s vyšším výkonem a nižší spotřebou energie. To je obzvlášť důležité pro datová centra umělé inteligence, kde se i malá zlepšení efektivity mohou promítnout do výrazného snížení provozních nákladů napříč obrovskou výpočetní infrastrukturou.
3nm proces se stal jedním z klíčových motorů současného růstu TSMC. Jak se společnost posouvá směrem k masové výrobě 2nm čipů, vstupuje do další fáze technologického vývoje, která by měla pomoci udržet její vedoucí postavení v nejnáročnějších segmentech polovodičového trhu.
Zároveň se stále důležitějším stává pokročilé pouzdření polovodičů. Budoucnost umělé inteligence už není založena pouze na zmenšování tranzistorů. Nejvýkonnější AI systémy vyžadují integraci více čipů do vysoce efektivních výpočetních systémů.
To pro TSMC vytváří dvě paralelní růstové příležitosti. Na jedné straně nadále roste poptávka po nejpokročilejších výrobních procesech. Na druhé straně se dodatečné technologie související s integrací čipů a pokročilým pouzdřením stávají stále hodnotnějšími částmi polovodičového ekosystému.
Trh dostal přesně to, co hledal
Kvartální výsledky TSMC se staly jednou z nejdůležitějších událostí výsledkové sezóny pro polovodičové odvětví. Důvod je jednoduchý. Tchajwanská společnost stojí v centru globálního technologického dodavatelského řetězce, což znamená, že její výsledky poskytují vhled nejen do výkonnosti jejího vlastního byznysu, ale také do investiční aktivity největších světových společností vyvíjejících umělou inteligenci.
Druhé čtvrtletí roku 2026 přineslo přesně takový výkon, jaký investoři očekávali. TSMC překonala vlastní prognózy, dosáhla rekordních tržeb a udržela mimořádnou ziskovost. Ještě důležitější než hlavní čísla byl komentář managementu k budoucím kvartálům. Společnost zvýšila očekávání růstu tržeb a zachovala velmi pozitivní výhled pro poptávku po umělé inteligenci a high performance computingu.
- Tržby dosáhly 40,2 mld. USD, což představuje nárůst o 36 % oproti předchozímu roku a nejvyšší úroveň v historii společnosti.
- Čistý zisk meziročně vzrostl přibližně o 77 %.
- Hrubá marže dosáhla 67,7 % a překonala předchozí očekávání.
- Segment High Performance Computing tvořil přibližně 66 % celkových tržeb.
- Technologie založené na 7nm procesech a pokročilejších nodech představovaly zhruba 77 % tržeb z waferů, zatímco poptávka po 3nm technologii nadále rychle rostla.
Výsledky zdůraznily několik důležitých trendů. Zaprvé, současný růstový cyklus v polovodičích se zásadně liší od předchozích období. Tentokrát hlavním motorem není spotřební elektronika, ale infrastruktura potřebná pro rozvoj umělé inteligence.
Před několika lety byly výsledky TSMC silně propojené s kondicí trhu se smartphony. Dnes hrají mnohem větší roli čipy využívané v datových centrech, AI akcelerátorech a high performance computing systémech. Tento segment se stal největší částí byznysu společnosti a zůstává jejím hlavním zdrojem růstu.
Dalším důležitým signálem je ziskovost. V polovodičovém průmyslu rychlý růst často vyžaduje obrovské investice a může vytvářet tlak na marže. TSMC ukazuje jinou realitu. Silná poptávka po nejpokročilejších čipech umožňuje společnosti udržovat mimořádnou ziskovost, protože zákazníci jsou ochotni platit prémiové ceny za přístup k omezeným výrobním kapacitám založeným na nejnovějších technologiích.
Důležité je, že TSMC netěží pouze z vyšších objemů výroby. Jak zákazníci přecházejí ke stále pokročilejším výrobním procesům, roste také hodnota každé jednotlivé objednávky. Výroba 3nm čipů, vývoj 2nm technologie a rozšiřování schopností v oblasti pokročilého pouzdření staví společnost do nejatraktivnější části polovodičového trhu.
Investoři také pozitivně reagovali na výhled společnosti pro následující kvartály. Management očekává, že poptávka zůstane silná, přičemž tržby ve třetím čtvrtletí by měly dále vzrůst přibližně na 44,6 až 45,8 mld. USD. TSMC zároveň nadále očekává velmi vysoké marže, což potvrzuje, že současné tržní podmínky zůstávají mimořádně příznivé.
Tak rychlá expanze však vyžaduje masivní investice. TSMC zvyšuje výdaje na nové výrobní závody, technologický vývoj a rozšiřování výrobních kapacit, aby uspokojila poptávku zákazníků, jako jsou Nvidia, AMD a Apple. Rozsah těchto investic představuje jak největší sílu společnosti, tak jednu z jejích největších výzev. Umožňují TSMC udržet si technologickou výhodu, ale zároveň vyžadují značný kapitál a pečlivé řízení investičního cyklu.
Kvartální report potvrdil klíčovou část investiční teze TSMC. Společnost netěží pouze z boomu umělé inteligence. Zaujímá pozici, kde se tento boom musí fyzicky odehrávat. Každá nová fáze vývoje AI vyžaduje vyšší výpočetní výkon, pokročilejší čipy a stále komplexnější výrobu polovodičů.
Finanční analýza: Proměna technologického vedení v rekordní výsledky
Dominantní technologická pozice sama o sobě nestačí k definování výjimečného byznysu. Klíčovou otázkou je, zda se konkurenční výhoda společnosti promítá do nadprůměrné finanční výkonnosti. V případě TSMC poslední roky ukázaly, že se společnost stala nejen největším výrobcem polovodičů na světě, ale také jedním z největších příjemců boomu infrastruktury umělé inteligence.
Prvním faktorem, který vyniká, je růst tržeb. Po slabším období v celém polovodičovém průmyslu, způsobeném částečně korekcí zásob po pandemii, se TSMC vrátila na silnou růstovou trajektorii. Ve druhém čtvrtletí roku 2026 dosáhly tržby rekordních 40,2 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o 36 %. Toto oživení ukazuje, že společnost se nachází přímo v centru současného investičního cyklu AI.
Ještě působivější je struktura tohoto růstu. Není tažen pouze vyššími objemy výroby, ale hlavně posunem směrem k nejpokročilejším technologiím. Segment High Performance Computing, který zahrnuje AI čipy a procesory využívané v datových centrech, nyní představuje zhruba dvě třetiny tržeb společnosti. To je zásadní změna oproti předchozím polovodičovým cyklům, kdy mnohem větší roli hrála spotřební elektronika.
Nejsilnější finanční charakteristikou TSMC zůstává její ziskovost. Výroba polovodičů vyžaduje obrovské kapitálové výdaje, což znamená, že mnoho společností v sektoru bojuje s tlakem na marže. TSMC působí ve zcela odlišném prostředí. Díky technologickému vedení, vysokému využití kapacit a silné vyjednávací pozici vůči zákazníkům si společnost udržuje marže, které jsou v tradičních výrobních odvětvích vzácné.
Ve druhém čtvrtletí roku 2026 dosáhla provozní marže 56,1 %, zatímco čistá marže činila 50,4 %. Taková ziskovost ukazuje, že TSMC nekonkuruje pouze výrobním rozsahem. Nejvyšší hodnota vzniká u nejpokročilejších technologií, kde je počet potenciálních konkurentů extrémně omezený.
Jedním z nejpůsobivějších aspektů obchodního modelu TSMC je schopnost udržovat vysoké marže navzdory rekordním úrovním investic. Každý rok společnost vynakládá desítky miliard dolarů na nové továrny, výzkum a vývoj a rozšiřování výrobních kapacit. Teoreticky by tak agresivní expanze mohla snižovat návratnost kapitálu, ale současná tržní struktura umožňuje TSMC tyto investice úspěšně monetizovat.
Klíčovým měřítkem kvality byznysu je návratnost investovaného kapitálu. Silné ROIC ukazuje, že obrovské investice TSMC nejsou pouze náklady, ale aktiva vytvářející dlouhodobou hodnotu pro akcionáře.
Finanční pozice společnosti je také mimořádně silná. TSMC si udržuje solidní rozvahu, která jí poskytuje významnou flexibilitu při realizaci budoucích investičních projektů. To je obzvlášť důležité v odvětví, kde udržení konkurenční výhody vyžaduje neustálé výdaje na výzkum, nové závody a technologie nové generace.
Tvorba peněžních toků je další důležitou silnou stránkou. Navzdory obrovským kapitálovým výdajům zůstává TSMC byznysem schopným generovat značné objemy hotovosti. Společnost financuje svou expanzi primárně díky síle vlastního provozu, čímž snižuje závislost na externím financování a zachovává si strategickou nezávislost.
Největším důkazem kvality byznysu TSMC proto není pouze tempo růstu, ale schopnost kombinovat několik obtížně dosažitelných vlastností současně. Společnost rozšiřuje svůj rozsah, investuje rekordní částky do budoucnosti a udržuje jedny z nejvyšších marží v celém technologickém sektoru.
Právě tato kombinace dělá z TSMC mnohem víc než jen výrobce čipů. Je to jedna z nejdůležitějších společností podporujících rozvoj globální infrastruktury umělé inteligence.
Co bude TSMC pohánět v nadcházejících letech?
Pro TSMC není nejdůležitější otázkou to, zda je společnost aktuálně lídrem polovodičového trhu. Její pozice zůstává mimořádně silná. Mnohem důležitější otázkou je, zda může současné tempo růstu pokračovat i v nadcházejících letech a zda se dnešní investice promítnou do další finanční expanze.
Největším motorem růstu zůstává umělá inteligence. Současný investiční cyklus se liší od předchozích polovodičových upcyklů, protože není tažen především upgrady spotřebitelských zařízení. Tentokrát je klíčovým faktorem výstavba celé infrastruktury potřebné pro vývoj AI modelů, provoz datových center a podporu systémů, které vyžadují obrovský výpočetní výkon.
Právě zde TSMC zaujímá jedinečnou pozici. Společnost vyrábí některé z nejpokročilejších čipů pro největší technologické společnosti na světě a rostoucí poptávka po AI akcelerátorech a serverových procesorech se přímo promítá do vyšších objednávek. Segment High Performance Computing se stal nejdůležitější částí byznysu TSMC a vše naznačuje, že jeho význam bude nadále růst.
Dalším hlavním růstovým faktorem je vývoj nových generací výrobních technologií. Přechod na 2nm proces bude jedním z nejdůležitějších milníků v historii TSMC, protože by měl společnosti umožnit udržet si vedoucí postavení v nejnáročnějších oblastech polovodičového trhu. Pro společnosti vyvíjející systémy umělé inteligence má každé zlepšení výkonu čipů a energetické efektivity obrovský význam, zejména s tím, jak datová centra spotřebovávají stále více elektřiny.
Zároveň se stále důležitějším zdrojem konkurenční výhody stává pokročilé pouzdření polovodičů. Moderní AI systémy už nejsou postaveny pouze na jednotlivých čipech vyrobených pomocí nejnovějších výrobních procesů. Stejně důležitá se stává schopnost kombinovat více komponent do jednoho vysoce efektivního výpočetního systému.
Technologie jako CoWoS se proto stávají dalším pilířem výhody TSMC a dodatečným zdrojem růstu tržeb. Jak se modely umělé inteligence stávají složitějšími, poptávka po pokročilých řešeních v oblasti pouzdření by měla dále růst.
Dalším důležitým faktorem je schopnost TSMC udržovat vysoké marže. Silná poptávka po nejpokročilejších technologiích dává společnosti možnost postupně zvyšovat ceny a zlepšovat kvalitu svého tržebního mixu. Když výrobní kapacity zůstávají omezené a zákazníci soutěží o přístup k nejnovějším výrobním technologiím, vyjednávací pozice TSMC zůstává mimořádně silná.
Společnost však zároveň čelí významným výzvám. Rozšiřování výrobních kapacit mimo Tchaj-wan, včetně nových závodů ve Spojených státech, Japonsku a Evropě, vyžaduje obrovské kapitálové investice. Roční výdaje dosahující desítek miliard dolarů ukazují, jak kapitálově náročným se polovodičový průmysl stal. Tyto investice jsou však zároveň nezbytné, pokud si TSMC chce udržet technologické vedení a uspokojit rostoucí poptávku zákazníků.
V dlouhodobém horizontu je největší výhodou TSMC skutečnost, že téměř každý scénář dalšího rozvoje umělé inteligence vyžaduje pokročilejší polovodiče. Pokud technologické společnosti budou nadále zvyšovat výdaje na AI infrastrukturu, TSMC by měla zůstat jedním z hlavních příjemců této transformace.
Růstový příběh společnosti proto není založen na jednom konkrétním produktu ani krátkodobém tržním trendu. Je postaven na rostoucím významu polovodičů napříč globální ekonomikou a na skutečnosti, že stále více odvětví se stává závislých na pokročilém výpočetním výkonu.
Silný byznys s mimořádnými výhodami, ale také extrémně vysokými očekáváními
Největší silou TSMC je její obtížně napodobitelná konkurenční výhoda. Desítky let investic do technologií, obrovský výrobní rozsah a úzké vztahy s největšími technologickými společnostmi na světě vytvořily obchodní model, který je mimořádně obtížné zpochybnit. Konkurenti mohou investovat miliardy dolarů do nových továren, ale znovuvybudování kompletního ekosystému, výrobního know-how a důvěry zákazníků, které TSMC vybudovala, by vyžadovalo mnoho let.
Společnost zároveň čelí výzvám typickým pro organizaci stojící v centru globálního technologického závodu. Rostoucí rozsah investic vyžaduje pokračující silnou poptávku, zatímco rozšiřování výroby mimo Tchaj-wan zvyšuje provozní složitost a náklady. Dalším důležitým faktorem je geopolitika a riziko spojené s koncentrací nejpokročilejších světových výrobních kapacit polovodičů na jednom ostrově.
Pro investory však největší otázkou není, zda je TSMC výjimečnou společností. Fundamenty jasně naznačují, že ano. Klíčovou otázkou je, zda tempo rozvoje umělé inteligence, rostoucí poptávka po výpočetním výkonu a pokračující adopce pokročilých polovodičů budou dostatečně silné, aby ospravedlnily současná tržní očekávání.
Investiční teze za TSMC je založena na přesvědčení, že umělá inteligence není dočasný trend, ale technologická transformace srovnatelná s předchozími digitálními revolucemi. Pokud se tento scénář naplní, tchajwanská společnost by měla zůstat jedním z největších příjemců této strukturální změny.
TSMC představuje byznys s mimořádnými charakteristikami: obrovskými bariérami vstupu, vynikající ziskovostí a strategickým významem pro celý technologický ekosystém. Právě tato síla však zároveň vytváří vysoká očekávání. V nadcházejících letech budou investoři muset hodnotit nejen to, zda TSMC dokáže nadále růst rychleji než širší trh, ale také zda bude rozsah budoucího růstu dostatečný k ospravedlnění současné valuace společnosti.
TSMC už není pouze výrobcem polovodičů. Stala se jednou z nejdůležitějších infrastrukturních společností stojících za revolucí umělé inteligence. Budoucí výkonnost společnosti bude záviset nejen na technologickém vedení, ale také na tom, zda globální poptávka po AI schopnostech bude nadále růst tempem, které dokáže podpořit dnešní ambiciózní očekávání.
Zdroj: xStation5
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