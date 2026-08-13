UnitedHealth čelí další žalobě. Investoři viní vedení ze závažných pochybení ⚠️

Společnost UnitedHealth Group čelí další právní komplikaci. Akcionáři v nové rozšířené žalobě tvrdí, že členové představenstva a další vedoucí představitelé společnosti po několik let přehlíželi závažná rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti, firemního řízení a Medicare, což podle žalobců nakonec přispělo k miliardovým ztrátám investorů.
Žaloba byla podána u federálního soudu v Minnesotě a vychází mimo jiné z výpovědí bývalých zaměstnanců a z interních dokumentů společnosti. UnitedHealth se k novým obviněním odmítla vyjádřit. Firma nicméně v minulosti řadu podobných tvrzení odmítla a své postupy hájila.
Kybernetický útok odhalil slabiny po akvizici Change Healthcare
Významná část žaloby se týká kybernetického útoku na Change Healthcare z roku 2024. UnitedHealth tuto společnost získal v roce 2022 za přibližně 7,8 miliardy USD.
Následný útok ochromil část amerického zdravotnického platebního systému, způsobil společnosti miliardové náklady a vedl k úniku osobních údajů přibližně 190 milionů Američanů. Šlo o historicky největší únik zdravotnických dat v USA.
Podle bývalých zaměstnanců citovaných v žalobě mohlo být riziko výrazně omezeno. UnitedHealth měl po převzetí Change Healthcare usilovat o rychlou integraci společnosti, přičemž údajně nebyla věnována dostatečná pozornost existujícím bezpečnostním slabinám.
Žaloba například tvrdí, že vedení vědělo o nedostatečně zabezpečených systémech a že některé části infrastruktury nepoužívaly ani vícefaktorové ověřování (MFA). Právě účet bez této základní bezpečnostní ochrany byl nakonec podle dřívějšího vyjádření společnosti využit při kybernetickém útoku.
Spor se týká také plateb z Medicare
Další závažná část žaloby se zaměřuje na systém Medicare. Akcionáři tvrdí, že UnitedHealth ukončil interní auditní program poté, co měl odhalit přibližně 200 milionů USD v nárocích na platby, které podle žaloby nebyly dostatečně podloženy diagnózami pacientů.
Žalobci z tohoto rozhodnutí viní mimo jiné současného generálního ředitele a předsedu představenstva Stephena Hemsleyho. Podle žaloby vedení namísto nápravy zjištěných problémů podpořilo ukončení auditního programu.
Jde však o tvrzení žalobců, nikoliv o pravomocně prokázané pochybení. UnitedHealth dlouhodobě odmítá obvinění, že neoprávněně navyšoval platby z programu Medicare. Praktiky společnosti jsou zároveň předmětem civilního i trestního vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti.
Akcionáři tvrdí, že vedení znalo rizika roky
Žaloba se dotýká také změn federálního modelu, podle kterého se určují platby zdravotním pojišťovnám v rámci Medicare. UnitedHealth v roce 2025 oznámil, že změny mohou během tří let znamenat finanční dopad přibližně 11 miliard USD.
Akcionáři však tvrdí, že představenstvo tento dopad interně vyhodnocovalo už od roku 2023, tedy výrazně dříve, než byla jeho velikost zveřejněna investorům.
Žaloba tak vykresluje širší obraz společnosti, jejíž vedení podle žalobců dostávalo opakovaná varování týkající se regulace, kybernetické bezpečnosti a fungování programu Medicare, ale nedokázalo na ně dostatečně reagovat.
UnitedHealth čelí širšímu právnímu tlaku
Aktuální spor není jediným právním problémem společnosti. UnitedHealth čelí několika žalobám akcionářů poté, co se jeho akcie výrazně propadly z rekordních hodnot dosažených v roce 2024. Samostatný spor týkající se údajného klamání investorů vede také California Public Employees’ Retirement System.
Žalobci v nejnovějším případu požadují mimo jiné posílení corporate governance, zavedení přísnějších kontrol v programu Medicare Advantage a vytvoření kybernetických standardů odpovídajících požadavkům odvětví. Současně žádají, aby některým žalovaným bylo zakázáno působit ve vedoucích či správních funkcích společnosti.
Pro investory představuje spor další zdroj nejistoty. Nejde pouze o případné finanční náklady samotných soudních řízení, ale především o možné regulatorní důsledky a otázku, zda UnitedHealth bude muset zásadně změnit některé své obchodní a kontrolní postupy.
Graf UnitedHealth (UNH.US, D1)
Zdroj: xStation5
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