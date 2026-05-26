Akcie vesmírných společností prudce rostou, zatímco Wall Street čeká na IPO SpaceX 📈

Vesmírný sektor se znovu stává jedním z nejžhavějších témat na Wall Street, protože investoři se stále více připravují na vysoce očekávané IPO SpaceX. Nadšení kolem společnosti Elona Muska podporuje široké zisky napříč poskytovateli raketových startů, firmami zaměřenými na orbitální infrastrukturu a společnostmi ze sektoru satelitní komunikace. Trhy vnímají potenciální ocenění SpaceX — odhadované až na 1,75 bilionu USD — jako událost, která by mohla výrazně změnit valuační měřítka v celém odvětví vesmírných technologií.
Test Starship: exploze sentiment nepoškodila
Navzdory některým technickým problémům byl poslední testovací let Starship trhem vnímán převážně pozitivně. SpaceX dokončila 12. testovací let svého systému Starship s využitím nového horního stupně Starship V3 společně s přepracovaným boosterem Super Heavy V3. Horní stupeň úspěšně vypustil simulátory Starlink a dva testovací satelity, než provedl aerodynamické manévry před plánovaným dopadem a explozí v Indickém oceánu.
Hlavní problémy se objevily na straně boosteru Super Heavy, protože jeho motory se během simulované přistávací sekvence nepodařilo správně znovu zažehnout. Trh to však nevykládá jako selhání programu, ale spíše jako další fázi iterativního procesu sběru dat společnosti SpaceX. Investoři stále více chápou, že řízené exploze zůstávají součástí vývojové filozofie společnosti.
Menší vesmírné akcie vedou rally
Nejnovější vlna nákupů byla vyvolána především prospektem IPO SpaceX, který poprvé odhalil více detailů o rozsahu podnikání společnosti. Kromě raket se SpaceX stále více profiluje v oblasti satelitních služeb, umělé inteligence a potenciálně také orbitální datové infrastruktury.
Mezi nejsilnější tahouny v sektoru patřily:
- Redwire vzrostl o více než 22 % a prodloužil svůj silný uptrend z roku 2026.
- Momentus vyskočil téměř o 70 % díky obnovenému zájmu o orbitální dopravu a vesmírnou infrastrukturu.
- Firefly Aerospace posílil téměř o 18 %.
- Rocket Lab vzrostl přibližně o 4 % a zůstává jednou z nejdůležitějších veřejně obchodovaných alternativ ke SpaceX.
- Intuitive Machines posílil zhruba o 15 % díky rostoucímu příběhu lunární infrastruktury.
- ViaSat rostl po zprávě o nové vojenské zakázce v hodnotě více než 437 milionů USD.
SpaceX by se mohla stát „Nvidií vesmírného sektoru“
Z pohledu kapitálových trhů by se SpaceX mohla stát pro vesmírný průmysl tím, čím se Nvidia stala pro umělou inteligenci. Potenciální ocenění na úrovni 1,75 bilionu USD stanovuje pro sektor zcela nové měřítko a povzbuzuje investory k hledání „další SpaceX“ mezi menšími veřejně obchodovanými společnostmi.
Sektor zůstává stále vysoce spekulativní a často závislý na vzdálených peněžních tocích a vysokých kapitálových výdajích. IPO SpaceX by však mohlo zásadně změnit způsob, jakým investoři vnímají celé odvětví — od úzkého tématu technologické spekulace směrem k širšímu investičnímu příběhu infrastruktury, obrany, satelitní komunikace a orbitální ekonomiky.
Akcie Redwire (RDW.US)
Zdroj: xStation5
US Open: Wall Street pokračuje v růstu navzdory napětí mezi USA a Íránem 📈 Micron Technology roste o 10 %
Nvidia vyzývá Intel a AMD na souboj na trhu s CPU
🔴 Wall Street Open: USA vs. Írán, Ferrari představilo nové EV a akvizice Delivery Hero
Shrnutí trhů: Evropské akcie míří níže ⬇️ Co dnes hýbe trhy❓
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.