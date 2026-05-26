US Open: Wall Street pokračuje v růstu navzdory napětí mezi USA a Íránem 📈 Micron Technology roste o 10 %

Futures na Wall Street v úterý mírně klesají, protože investoři opatrně vyhodnocují nejistotu kolem možné dohody mezi USA a Íránem po nedávných amerických úderech na vybrané íránské cíle. Trhy zároveň zůstávají velmi citlivé na pokračující volatilitu na ropném trhu. Ceny ropy rostou téměř o 3 USD a Brent se vrací nad 96 USD za barel. Investoři také sledují klesající výnosy státních dluhopisů a silné zisky v polovodičovém sektoru, v čele se společností Micron Technology. Hotovostní indexy mezitím otevřely výše, když Nasdaq 100 a S&P 500 rostou o 1 %, respektive 0,5 %, i když futures mírně ustoupily.
- Donald Trump uvedl, že jednání s Íránem „postupují dobře“, zároveň však varoval, že USA mohou vojenské kroky vystupňovat, pokud rozhovory selžou.
- USA potvrdily provedení „úderů v sebeobraně“ na jihu Íránu, zaměřených na odpalovací stanoviště raket a plavidla, která se údajně pokoušela rozmístit miny.
- Výnosy amerických státních dluhopisů po znovuotevření trhů po svátku Memorial Day klesly. Výnos 10letého dluhopisu se dostal pod 4,5 %.
- Investoři omezují očekávání brzkého snižování sazeb ze strany Fed. Trhy nyní oceňují pravděpodobnost červencového zvýšení sazeb na 8,5 %, zatímco před měsícem to bylo jen 0,9 %.
- Trhy čekají na data o spotřebitelské důvěře v USA od Conference Board, která budou zveřejněna v 17:00.
- Nejsilnější zisky jsou aktuálně patrné mezi výrobci polovodičů, zejména u společnosti Micron.
US100 (interval D1)
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Širší polovodičový sektor míří výše. Qualcomm i Advanced Micro Devices (AMD) rostou o více než 3 %, zatímco Micron Technology se stal hlavním středem pozornosti trhu. Ropný sektor mezitím zaostává za vývojem cen ropy. Akcie BP klesají téměř o 4 % po nečekaném odvolání předsedy představenstva Alberta Manifolda kvůli obavám souvisejícím s dohledem nad řízením a standardy managementu.
Akcie Lear Corp. vzrostly o 2 % poté, co TD Cowen zvýšila rating titulu z „Hold“ na „Buy“. Banka uvedla, že dodavatel pro automobilový průmysl má dobrou pozici vůči severoamerické výrobě vozidel, která by podle analytiků mohla být silnější, než se dříve očekávalo.
UBS zvyšuje doporučení pro Micron Technology – akcie prudce rostou
Akcie Micron Technology prudce rostou v premarketu poté, co UBS více než ztrojnásobila cílovou cenu společnosti na 1 625 USD z 535 USD. Nejde pouze o cyklické zvýšení doporučení spojené se zlepšováním cen DRAM/NAND, ale o širší tezi, že trh s paměťmi vstupuje do strukturálně příznivější fáze díky dlouhodobým dodavatelským smlouvám s významnými zákazníky.
- Podle UBS je rostoucí podíl objemů DDR, zejména serverových DDR5, nyní zajištěn smlouvami na 3–5 let, které obsahují garantované objemy a částečně fixované cenové rámce. Pro Micron by to mohlo znamenat nižší volatilitu tržeb, lepší viditelnost poptávky a stabilnější profil marží v segmentu, který historicky patří mezi nejcykličtější části polovodičového průmyslu.
- Důležité je, že hyperscale společnosti si podle odhadů již zajistily zhruba 60–70 % celoodvětvových objemů serverových DDR5 v rámci těchto vylepšených dohod. To posiluje pozici Micronu v nejhodnotnějším segmentu paměťového trhu, kde poptávku pohání AI infrastruktura, datová centra a rostoucí požadavky na šířku pásma.
- UBS zvýšila své prognózy EPS pro Micron na 155 USD v roce 2027, 167 USD v roce 2028 a 117 USD v roce 2029. Analytici očekávají, že zisk na akcii zůstane pohodlně nad 100 USD i v případě mírného poklesu paměťového cyklu v roce 2029.
- Nová cílová cena UBS znamená potenciál růstu o více než 100 % a je založena na zhruba 15násobku očekávaného zisku. Banka tvrdí, že díky vyšší stabilitě tržeb a stále strategičtější roli pamětí v rámci AI ekosystému by se Micron již neměl obchodovat s tak velkým valuačním diskontem vůči polovodičovým lídrům, jako je Nvidia.
Pozitivní výhled podpořila také Mizuho, která potvrdila rating „Outperform“ a nadále považuje Micron za jeden ze svých hlavních tipů v polovodičovém sektoru. Podle banky zůstávají paměti DRAM a NAND základními technologiemi pro AI infrastrukturu, přičemž poptávka pravděpodobně převýší nabídku minimálně do let 2026–2027.
Akcie Micron (MU.US)
Zdroj: xStation5
