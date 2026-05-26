Nvidia vyzývá Intel a AMD na souboj na trhu s CPU

Nvidia, dlouhodobý lídr a nesporný tahoun revoluce v oblasti AI v segmentu GPU, nyní vysílá jeden ze svých nejsilnějších strategických signálů od začátku boomu umělé inteligence. Trh s centrálními procesory (CPU) se stává dalším směrem expanze společnosti. Projekce, podle níž by globální trh s CPU mohl dosáhnout hodnoty 200 miliard USD, není pouze ambiciózním odhadem. Je to jasný signál, že Nvidia hodlá vstoupit do segmentu, kterému dlouhodobě dominují Intel a AMD, a získat část trhu infrastruktury datových center nové generace.
Klíčovým pilířem této strategie zůstává vývoj vlastních čipů založených na architektuře ARM, včetně řady Grace. Nvidia stále více buduje vizi komplexního AI ekosystému, který zahrnuje GPU, CPU i kompletní serverovou architekturu pro hyperscalery a datová centra provozující modely umělé inteligence.
Největším překvapením pro trh je však skutečnost, že Nvidia do své prognózy trhu s CPU v hodnotě 200 miliard USD výslovně zahrnula Čínu. Pro investory jde o velmi významný signál, protože ukazuje, že společnost neplánuje opustit jeden z největších technologických trhů na světě, a to navzdory pokračujícím exportním omezením mezi USA a Čínou.
Z tržního pohledu to vytváří klasický „čínský paradox“. Na jedné straně investoři dostávají signál, že Nvidia věří v pokračující monetizaci poptávky z Číny. Architektura založená na ARM a vývoj platforem CPU mohou nabídnout větší regulatorní flexibilitu než nejpokročilejší čipy GPU, které podléhají americkým exportním kontrolám. To posiluje příběh, že globální boom AI je stále v rané fázi a že Nvidia má před sebou nadále obrovský adresovatelný trh.
Na druhé straně zůstává zahrnutí Číny do dlouhodobých prognóz výrazně vystaveno geopolitickému riziku. Jakákoli eskalace napětí v politice mezi USA a Čínou by mohla omezit přístup Nvidie na čínský trh a vynutit si revizi očekávaných tržeb. Investoři tak zároveň nakupují silný růstový příběh AI, ale musejí počítat se zvýšenou volatilitou valuace způsobenou geopolitickou nejistotou.
Strategicky jde o zásadní posun pro celý polovodičový sektor. Nvidia už není vnímána pouze jako výrobce GPU a stále více se profiluje jako dominantní poskytovatel kompletní AI infrastruktury pro moderní datová centra. To představuje přímou výzvu pro Intel a AMD.
Pokud hlavní cloudoví poskytovatelé, jako jsou Amazon, Microsoft a Google, začnou ve větší míře využívat procesorová řešení Nvidie, mohlo by to vést ke strukturální změně dynamiky celého odvětví. Trh by pak začal oceňovat nejen dominanci Nvidie v oblasti AI akcelerátorů, ale také její potenciál získat významný podíl na mnohamiliardovém trhu s CPU.
Pro akcionáře NVDA zůstává vzkaz jednoznačně býčí. Nvidia rozšiřuje svůj celkový adresovatelný trh a otevírá nové dlouhodobé zdroje tržeb. I omezený úspěch v segmentu CPU by se mohl promítnout do desítek miliard dolarů dodatečných ročních tržeb.
