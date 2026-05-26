Shrnutí trhů: Evropské akcie míří níže ⬇️ Co dnes hýbe trhy❓

Evropské akciové indexy se dnes obchodují pod tlakem poté, co nové americké údery na jihu Íránu utlumily optimismus ohledně blížící se mírové dohody. STOXX 600 klesá o 0,2 %, DAX ztrácí 0,49–0,7 % a Euro Stoxx 50 odepisuje 0,78 %. FTSE 100 však jde proti trendu a roste přibližně o 0,7–0,9 % díky podpoře těžařských společností.
Hlavním faktorem ovlivňujícím tržní sentiment je eskalace konfliktu na Blízkém východě. Americká armáda přes noc provedla „obranné“ údery na jihu Íránu a ministr zahraničí Marco Rubio připustil, že mírová jednání mohou trvat „ještě několik dní“. Ropa Brent dnes roste o více než 3 % a blíží se k 99 USD za barel. WTI však klesá přibližně o 3,7 % na 93 USD po obnovení obchodování po prodlouženém víkendu v USA. Americký dolar zůstává v úzkém obchodním pásmu. Index DXY roste jen o 0,04 % na zhruba 98,96, zatímco pár EUR/USD se drží stabilně na 1,1644.
Na sektorové úrovni v indexu Euro Stoxx 50 jsou zdaleka nejhoršími sektory Consumer Discretionary (-1,79 %) a Industrials (-1,66 %), zatímco technologický sektor klesá o 1,30 %. Jedinými sektory v zelených číslech jsou Utilities (+1,00 %) a Energy (+0,27 %), které těží z vyšších cen komodit a přílivu defenzivního kapitálu. Zdroj: XTB
Akcie Ferrari a Iberdrola v současnosti přitahují největší pozornost investorů v Evropě. Zdroj: XTB
- Ferrari klesá téměř o 6 % — jde o největší denní propad za několik měsíců — poté, co výrobce luxusních vozů představil svůj první plně elektrický model Ferrari Luce. Stalo se tak v době, kdy jeho konkurenti, jako Porsche a Lamborghini, omezují své ambice v oblasti elektromobilů kvůli slabé poptávce. Analytici upozorňují, že čínští výrobci zůstávají globálními lídry v segmentu elektromobilů, což tradiční evropské značky dostává do obtížné pozice.
- Safran klesá o více než 3 %, zatímco Airbus ztrácí 1,6 %. Letecký sektor je pod tlakem rostoucích provozních nákladů a geopolitického napětí, které ovlivňuje dodavatelské řetězce. Lufthansa a Ryanair v posledních dnech klesly o 1,4 %, respektive 0,7 %, zatímco Morgan Stanley snížila rating společnosti Lufthansa.
- Iberdrola roste o více než 1,44–1,47 % a je nejvýkonnějším titulem v indexu Euro Stoxx 50 poté, co Barclays zvýšila její rating na „Overweight“ a stanovila novou cílovou cenu 22,60 EUR. Banka označila společnost za „zlatý standard“ evropských utilit. Zároveň očekává roční růst EPS kolem 11 % až do roku 2030 a zdůrazňuje stabilitu modelu, který je z 55 % založen na regulované síťové infrastruktuře.
- Kingfisher roste přibližně o 4,6 % a patří mezi největší růstové tituly v indexu STOXX 600. Společnost potvrdila, že splní své celoroční cíle v oblasti tržeb, přestože srovnatelné tržby v prvním čtvrtletí meziročně klesly o 0,7 %. Investoři si oddechli, že výhled zůstává beze změny.
