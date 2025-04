Alphabet – co očekávat od výsledků za 1Q 2025❓

Společnost Alphabet (GOOGL.US) dnes po uzavření trhu zveřejní výsledky hospodaření za první čtvrtletí roku 2025. Půjde o druhou výsledkovou zprávu v rámci skupiny tzv. „Magnificent Seven“, po společnosti Tesla, jejíž akcie navzdory slabým číslům posílily díky zprávám o větším zapojení Elona Muska do řízení firmy.

Vzhledem k obecné slabosti v segmentu Big Tech, kde všechny přední technologické společnosti zaznamenaly od začátku roku hlubší pokles než širší americký trh, budou dnešní výsledky Alphabetu klíčovým testem toho, jak si firma vede v novém prostředí, kterému dominuje zvýšená nejistota. Při zveřejnění výsledků nebude rozhodující pouze samotná finanční čísla, ale i komentář vedení společnosti, který investorům napoví, zda Alphabet zvládá plavbu rozbouřeným trhem a dokáže se stabilně orientovat v současném nejistém prostředí.

Z technického hlediska se na grafu společnosti Alphabet může tvořit formace dvojité dno. Pokud dnešní výsledky hospodaření překvapí pozitivně a cena akcie překročí hladinu 160,77 USD, mohlo by to signalizovat obrat klesajícího trendu, který akcie tohoto technologického giganta provází od začátku roku 2025. Zdroj: xStation

Nálada na trhu před zveřejněním výsledků

Akcie společnosti dnes před zveřejněním výsledků rostou o přibližně 2 %, což naznačuje určitý optimizmus investorů. Podobný pohyb směrem vzhůru byl zaznamenán i ve dvou z posledních čtyř čtvrtletí.

Navzdory meziročnímu poklesu ceny akcií Alphabetu zůstává nálada analytiků optimistická. Ačkoli podíl doporučení typu „koupit“ od začátku roku mírně poklesl, stále se drží nad hranicí 80 %. Průměrný cílový cenový odhad byl sice upraven směrem dolů, ale stále se nachází nad úrovní 200 USD, aktuálně na 202,96 USD. Rozpětí mezi 12měsíčním cílem a aktuální cenou akcie zůstává zvýšené v porovnání s předchozím rokem a aktuálně se pohybuje těsně pod lokálním maximem ze začátku září 2024. Zajímavostí je, že podobně široké rozpětí bylo patrné také v období okolo tehdejšího lokálního cenového dna.

Nálada analytiků vůči Alphabetu Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Odhady finančních výsledků za 1Q 2025

Trh očekává, že Alphabet vykáže tržby ve výši 89,1 miliardy USD (meziročně +11 %). Provozní zisk by měl dosáhnout 28,58 miliardy USD (meziročně +12 %), což naznačuje mírné zlepšení provozní marže nad 32,08 % (+0,45 procentního bodu). Jedním z hlavních úkolů pro Alphabet v současném prostředí bude efektivní řízení nákladů. Zatímco udržení silného růstu tržeb se nejeví jako výrazně ohrožené, kontrola výdajů – zejména s ohledem na kapitálově náročné plány v oblasti umělé inteligence – může být výzvou.

Investoři jsou obzvláště citliví na změny v provozním zisku. Nižší čísla však nemusí vyvolat silný výprodej, pokud vedení dokáže přesvědčit trh o dlouhodobé schopnosti udržet a zlepšovat ziskovost.

Konsenzus analytiků očekává upravený zisk na akcii (EPS) ve výši 2,01 USD, což by představovalo meziroční nárůst o 6 %.





Odhadované finanční výsledky ve srovnání s 1Q 2024 (v miliardách USD, mimo EPS) Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Mezi jednotlivými segmenty bude pozornost investorů soustředěna zejména na Google Cloud, který nadále plní roli hlavního motoru růstu. Zásadní bude také vývoj v reklamním segmentu – i když roste pomaleji než Cloud, stále tvoří více než 70 % celkových tržeb společnosti Alphabet a může být zranitelný vůči geopolitické nejistotě.





Odhadované tržby podle segmentů ve srovnání s 1Q 2024 (v miliardách USD) Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Cloudový segment stále v centru pozornosti

Alphabet se nachází v klíčové fázi. Zatímco konkurence signalizuje zpomalení rozšiřování datových center kvůli rostoucí nejistotě, Alphabet může zvolit buď opatrnější strategii (což by mohlo brzdit růst), nebo využít situace a agresivně usilovat o tržní podíl.

Druhá možnost je sice rizikovější a nákladnější, mohla by však představovat investici do budoucí tržní pozice. Agresivní růst by ovšem mohl vést ke zhoršení provozní marže segmentu.

Investoři budou sledovat nejen samotné výsledky za čtvrtletí, ale také výhled do budoucna a tón, jakým se vedení vyjádří k cloudovému byznysu.

Odhadované tržby cloudového segmentu za 1Q 2025 činí 12,32 miliardy USD, což by znamenalo nejvyšší čtvrtletní výsledek v historii Alphabetu. Provozní zisk se očekává na úrovni 1,94 miliardy USD, což je sice mírný pokles oproti předchozímu čtvrtletí, ale zároveň více než dvojnásobek oproti 1Q 2024.

Tržby a provozní zisk cloudového segmentu Alphabetu pokračují v růstovém trendu od 3Q 2022 (s výjimkou jednorázového poklesu marže ve 3Q 2023) Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Cla nadále klíčovým tématem

Jedním z hlavních bodů, na které se investoři během dnešní výsledkové konference zaměří, bude dopad cel a makroekonomické nejistoty na fungování společnosti. Ze všech velkých technologických firem vykazuje Alphabet největší odolnost vůči geopolitickému napětí a často také nejrychlejší zotavení po obdobích nejistoty.

V tuto chvíli však Alphabet není ve výrazně lepší kondici než jeho konkurenti – akcie od začátku roku ztratily přibližně 17 %, což společnost řadí doprostřed skupiny „Magnificent Seven“.

Prvním krokem k obnovení důvěry investorů bude jasné vymezení dopadu cel a geopolitické nejistoty na provoz společnosti. Očekává se, že během konference padnou dotazy na to, jak silně mohou cla ovlivnit podnikání Alphabetu. Nejde přitom pouze o přímé dopady, které jsou pravděpodobně omezené, ale spíše o nepřímý vliv nejistoty na ochotu klientů investovat do reklamy, což tvoří významnou část příjmů společnosti.

Umělá inteligence – hrozba, nebo příležitost?

Dalším důležitým tématem dnešních výsledků bude pozice Alphabetu v oblasti umělé inteligence (AI) – a konkrétně otázka, zda je tento segment růstovou příležitostí, nebo potenciální hrozbou. Jazykový model Gemini je sice silným hráčem na trhu, ale je třeba si uvědomit, že rostoucí rozšíření AI nástrojů a změna uživatelských návyků by mohly ohrozit hlavní zdroj příjmů Alphabetu: vyhledávání přes Google.

Dosud byl Google neotřesitelným lídrem mezi vyhledávači, ale rychlý rozvoj alternativních nástrojů a změna chování uživatelů může tuto rovnováhu zásadně narušit.

Investoři proto budou očekávat, že se vedení během konference jasně vyjádří, zda Gemini představuje dostatečně silnou ochranu pro udržení dominance Alphabetu v oblasti vyhledávání a tím i jeho nejdůležitějšího zdroje tržeb.