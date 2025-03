Alphabet oznámil akvizici Wiz za 32 miliard USD, akcie klesly o 3,5 %

Společnost Alphabet Inc., mateřská firma Googlu, v úterý oznámila dohodu o koupi kyberbezpečnostní firmy Wiz Inc. za 32 miliard USD v hotovosti, což vedlo k poklesu akcií Alphabetu o 3,49 % při obchodování v New Yorku.

Tato transakce, největší akvizice v historii Alphabetu, přichází poté, co Wiz loni odmítl nabídku Googlu ve výši 23 miliard USD, protože se firma chtěla vydat cestou IPO. Od té doby vzrostla valuace Wiz z 12 miliard USD na přibližně 30 miliard USD.

Wiz se po uzavření dohody připojí ke Google Cloud, přičemž dokončení transakce se očekává v roce 2025, podléhá však schválení regulátorů. „Tato akvizice představuje investici do zlepšení cloudové bezpečnosti a umožnění využití více cloudových platforem,“ uvedl Google v oficiálním oznámení.

Společnost Wiz, založená v roce 2020, poskytuje nástroje pro kybernetickou bezpečnost zaměřené na cloud, které dokážou identifikovat a prioritizovat hrozby napříč cloudovými prostředími. CEO Assaf Rappaport označil akvizici za "raketový pohon na našich zádech," který urychlí inovace rychleji, než by bylo možné jako samostatná firma.

Aby Google předešel obavám regulátorů, zavázal se, že bezpečnostní produkty Wiz budou nadále fungovat na všech hlavních cloudových platformách, včetně konkurenčních služeb Amazonu, Microsoftu a Oracle.

Akvizice prověří předsedu FTC Andrewa Fergusona, jmenovaného administrativou Donalda Trumpa, protože Google již čelí dvěma antimonopolním žalobám – jedna se týká nelegálního monopolu na vyhledávání a druhá digitálních reklamních nástrojů.

S částkou 32 miliard USD se jedná o největší fúzi a akvizici roku 2025 a potenciálně by mohla oživit zpomalený trh M&A, který zatím letos zaznamenal pouze devět transakcí přesahujících 10 miliard USD, podle dat Dealogic.

Alphabet (D1 Interval)

Akcie se aktuálně obchodují pod 78,6% Fibonacciho retracementem. Medvědi pravděpodobně otestují minima na 147 USD, zatímco býci potřebují získat zpět 61,8% Fibonacciho retracement, aby obnovili býčí momentum. RSI se konsoliduje poblíž přeprodaných úrovní, zatímco MACD zůstává těsný po medvědím křížení. Zdroj: xStation