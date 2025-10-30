🚀 Alphabet roste díky výsledkům založeným na umělé inteligenci, akcie posilují o 7 % v poobchodním obchodování

- Historické tržby a úspěch v oblasti umělé inteligence: Společnost Alphabet poprvé překročila čtvrtletní tržby ve výši 100 miliard dolarů, čímž potvrdila své agresivní investice do umělé inteligence s vynikajícími výsledky.
- Nárůst ziskovosti Google Cloud: Segment Cloud zaznamenal 85% nárůst provozního zisku, zvýšil svou marži na 23,7 % a potvrdil svou roli hlavního motoru růstu.
- Akcie dosáhly nových maxim: Navzdory pokutě EU akcie Alphabet po uzavření burzy vzrostly o 7 %, dosáhly nových rekordů a potvrdily důvěru investorů v úspěšnou synergii AI s hlavním předmětem podnikání.
- Historické tržby a úspěch v oblasti umělé inteligence: Společnost Alphabet poprvé překročila čtvrtletní tržby ve výši 100 miliard dolarů, čímž potvrdila své agresivní investice do umělé inteligence s vynikajícími výsledky.
- Nárůst ziskovosti Google Cloud: Segment Cloud zaznamenal 85% nárůst provozního zisku, zvýšil svou marži na 23,7 % a potvrdil svou roli hlavního motoru růstu.
- Akcie dosáhly nových maxim: Navzdory pokutě EU akcie Alphabet po uzavření burzy vzrostly o 7 %, dosáhly nových rekordů a potvrdily důvěru investorů v úspěšnou synergii AI s hlavním předmětem podnikání.
Americký technologický gigant, který je dnes především silným hráčem v oblasti datových center a umělé inteligence (AI) a nejen vyhledávání a prohlížení webových stránek, výrazně překonal finanční očekávání. Společnost oznámila svůj vůbec první čtvrtletní výnos ve výši 100 miliard dolarů, čímž se její akcie dostaly na nové historické maximum, a to i přes významnou pokutu uloženou Evropskou unií. Investoři plně přijali agresivní strategii kapitálových výdajů zaměřenou na budování infrastruktury AI, přičemž výsledky společnosti Alphabet jasně dokazují, že tyto masivní investice nyní přinášejí hmatatelné výnosy.
Alphabet úspěšně prokázal, že závod v oblasti AI nemusí nutně znamenat kanibalizaci jeho tradičního obchodního modelu. Výsledky za třetí čtvrtletí 2025 představují historický milník: čtvrtletní tržby poprvé překročily 100 miliard dolarů a všechny hlavní segmenty vykázaly dvouciferný růst. Zisk na akcii (EPS) ve výši 2,87 dolaru překonal konsensus analytiků o 27 %, což způsobilo, že akcie ihned po oznámení vyskočily na nové rekordní hodnoty.
Nepopiratelnou hvězdou byl Google Cloud, který nejenže meziročně zvýšil tržby o 34 % na 15,2 miliardy dolarů, ale co je ještě pozoruhodnější, dramaticky zlepšil svou ziskovost. Provozní zisk tohoto segmentu vzrostl o 85 %, čímž se provozní marže zvýšila z 17,1 % před rokem na 23,7 %. To potvrzuje, že kolosální investice do infrastruktury AI se rychle promítají do měřitelné efektivity podnikání.
Alphabet's Detailed Q3 2025 Financial Results
Společnost předkládá vynikající výsledky, přičemž její tržby poprvé překročily hranici 100 miliard dolarů. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Tržby a ziskovost:
- Celkové tržby: 102,3 miliardy dolarů (+16 % meziročně), což překračuje konsensus 99,9 miliardy dolarů (+2,5 %). Jedná se o první čtvrtletí s tržbami přesahujícími 100 miliard dolarů, což je symbolický milník v historii společnosti.
- EPS: 2,87 dolarů (+35 % meziročně), což je výrazně nad konsensem 2,26 dolarů (+27 %).
- Čistý zisk: 35,0 miliard dolarů (+33 % meziročně).
- Provozní marže: 30,5 % (včetně pokuty EU) nebo 33,9 % bez pokuty.
Obchodní segmenty:
- Vyhledávání Google a ostatní: 56,6 miliardy dolarů (+15 % meziročně), nad konsensem 55,0 miliardy dolarů.
- Reklamy na YouTube: 10,3 miliardy dolarů (+15 % meziročně), nad konsensem 10,0 miliardy dolarů.
- Google Cloud: 15,2 miliardy dolarů (+34 % meziročně), výrazně nad konsensem 14,8 miliardy dolarů.
- Předplatné, platformy a zařízení: 12,9 miliardy dolarů (+21 % meziročně).
- Síť Google: 7,4 miliardy dolarů (-2,6 % meziročně) – jediný segment, který zaznamenal pokles.
Ziskovost segmentů:
- Služby Google: Provozní zisk 33,5 miliardy dolarů (+8,7 % meziročně), provozní marže 38,5 %.
- Google Cloud: Provozní zisk 3,6 miliardy dolarů (+85 % meziročně), provozní marže 23,7 % – nejvyšší dynamika růstu.
- Ostatní sázky: Provozní ztráta 1,4 miliardy dolarů (prohloubení o 28 %).
Kapitálové výdaje a výhled:
- Kapitálové výdaje za 3. čtvrtletí 2025: 24,0 mld. USD (+83 % meziročně), nad konsensem 22,4 mld. USD.
- Nové prognózy kapitálových výdajů na rok 2025: 91–93 mld. USD (nárůst oproti předchozím 85 mld. USD).
- Objem nevyřízených zakázek Google Cloud: 155 miliard USD (mezičtvrtletní nárůst o 46 %).
- Počet zaměstnanců: 190 167 (+4,9 % meziročně).
Hlavní body a komentář
Historický milník
Společnost Alphabet poprvé v historii překročila hranici 100 miliard dolarů čtvrtletních tržeb a dosáhla 102,3 miliardy dolarů. Generální ředitel Sundar Pichai poznamenal: „Alphabet měl skvělé čtvrtletí s dvouciferným růstem ve všech hlavních oblastech našeho podnikání.“ Akcie zpočátku posílily pouze o 2 % v poobchodním obchodování, ale brzy zrychlily na 7% zisk, což dokazuje, že Alphabet může i nadále posilovat, a to i při historických maximech. Stojí za zmínku, že společnost se může pochlubit jedním z nejnižších hodnotových násobků mezi všemi klíčovými technologickými firmami, zejména skupinou Mag7, a zároveň v tomto čtvrtletí dosáhla jednoznačně nejlepších výsledků v této skupině, zatímco Microsoft a Meta utrpěly po zveřejnění výsledků ztráty.
Akcie společnosti Alphabet vzrostly v poobchodních hodinách o více než 7 % a dosáhly tak nových historických maxim. Zdroj: Bloomberg
Google Cloud – hvězda mezi výkonnými hráči
Google Cloud byl největším pozitivním překvapením s tržbami ve výši 15,2 miliardy dolarů (+34 % meziročně) a provozním ziskem 3,6 miliardy dolarů (+85 % meziročně). Provozní marže segmentu vzrostla z 17,1 % v předchozím roce na 23,7 %, což dokazuje rostoucí provozní efektivitu. Objem nevyřízených objednávek na konci čtvrtletí dosáhl 155 miliard dolarů, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 46 % a signalizuje silný potenciální růst tržeb v blízké budoucnosti. Růst je primárně poháněn infrastrukturou AI – platformami TPU a GPU pro klienty vyvíjející řešení AI. Společnost Anthropic oznámila rozšíření používání TPU od Googlu až na 1 milion jednotek do roku 2026.
Vyhledávání a AI – synergie namísto kanibalizace
Google Search & Others generoval tržby ve výši 56,6 miliardy dolarů (+15 % meziročně), což překonalo očekávání. Integrace AI do vyhledávače pomohla Googlu přilákat obrovskou uživatelskou základnu. AI nenahrazuje dřívější řešení, ale podporuje a zvyšuje jejich produktivitu, čímž zmírňuje dřívější obavy investorů z kanibalizace tradiční metody vyhledávání.
YouTube a předplatné – diverzifikace modelu
Reklamy na YouTube dosáhly hodnoty 10,3 miliardy dolarů (+15 % meziročně), ale růst v segmentu předplatného je ještě působivější – předplatné, platformy a zařízení vzrostly meziročně o 21 % na 12,9 miliardy dolarů. Alphabet má nyní přes 300 milionů placených předplatných, hlavně díky YouTube Premium (125 milionů předplatitelů) a Google One. Je zřejmé, že společnost nejen rozvíjí nové segmenty, ale má také pevné základy, které rok od roku přinášejí lepší výsledky.
Pokuta EU – jednorázová zátěž
Finanční výsledky byly zatíženy pokutou Evropské komise ve výši 3,5 miliardy dolarů za protisoutěžní praktiky na trhu s reklamními technologiemi. Bez této pokuty by provozní zisk činil 34,7 miliardy dolarů (+22 % meziročně) s marží 33,9 %. Google oznámil odvolání a trh to obecně považuje za jednorázový faktor.
Gemini AI – rostoucí popularita
Aplikace Gemini dosáhla v třetím čtvrtletí roku 2025 650 milionů aktivních uživatelů měsíčně, zatímco v dubnu 2025 to bylo 350 milionů. Platforma nyní zpracovává 7 miliard tokenů za minutu prostřednictvím přímého klientského API. Gemini sice stále zaostává za ChatGPT (odhadovaných 600 milionů uživatelů měsíčně), ale jeho integrace do ekosystému Google (Gmail, Mapy, Vyhledávání) vede k rychlému nárůstu popularity. Mnoho pozorovatelů považuje modely Google za nejlepší ve své třídě a úzká spolupráce s Anthropic může vést k ještě většímu rozvoji v oblasti modelů AI. Alphabet je také lídrem v závodě o kvantové počítání, což dále zlepšuje dlouhodobé vyhlídky společnosti.
Výhled
Výsledky za třetí čtvrtletí 2025 potvrzují silnou konkurenční pozici společnosti Alphabet a účinnost její strategie v oblasti AI. Dvouciferný růst ve všech klíčových segmentech podnikání, spektakulární zlepšení ziskovosti Google Cloud a rostoucí objem nevyřízených objednávek (155 miliard dolarů) signalizují, že pozitivní dynamika bude pokračovat. Klíčovými faktory, které je třeba sledovat, jsou návratnost agresivních investic do infrastruktury AI a dopad antimonopolních předpisů. Wall Street zůstává velmi pozitivní, 65 z 78 analytiků doporučuje „koupit“, 13 „držet“ a žádný „prodat“. Akcie Alphabetu vzrostly v roce 2025 o více než 45 % a po zveřejnění výsledků dosáhly nových historických maxim.
Od začátku roku došlo k nárůstu přibližně o 45 % a včetně obchodování po uzavření burzy přesahuje 50 %. Zdroj: xStation5
US OPEN: Powell, MAG7 a Trump míchají náladou na trzích
Preview výsledků Apple: Zkazí Asie výsledkovou sezónu?
📉Výsledky společnosti Microsoft za 1. čtvrtletí 2026: Silná čísla zakrývají obavy investorů ohledně výdajů na umělou inteligenci
Ekonomický kalendář – rozhodnutí ECB a další vlna výsledků technologických gigantů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.