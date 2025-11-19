US OPEN: Všechny oči na Nvidii

Středeční obchodování bude ve znamení očekávání. Po skončení seance budou zveřejněna klíčová data ze zasedání FOMC a také výsledky společnosti Nvidia. Americký trh otevírá v zelených číslech, což naznačuje, že navzdory výrazným poklesům v posledních dvou týdnech investoři vkládají velké naděje do výsledků tohoto polovodičového a AI giganta. Futures na index NASDAQ100 rostou o více než 1,5 %.
Trh očekává, že Nvidia překoná výsledky už podvanácté v řadě. Ani to však nemusí stačit – v posledních čtvrtletích došlo vícekrát k tomu, že akcie ztratily několik procent své obrovské kapitalizace kvůli jednomu ukazateli, který zaostal za vysokými očekáváními. Není pochyb, že zklamání – které bude velmi snadné vyvolat – by mohlo spustit další vlnu výprodejů.
Makroekonomická data:
V oblasti makroekonomických dat byla zveřejněna statistika obchodní bilance USA. Schodek obchodu klesl na 59 miliard oproti očekávání 61 miliard a předchozí hodnotě 78 miliard. Dochází tak k postupnému, ale významnému snižování deficitu, který výrazně vzrostl na začátku současného funkčního období Donalda Trumpa. Kvůli vyčerpání levnějších zásob surovin a zboží nashromážděných před zavedením cel lze očekávat zvýšený inflační tlak.
Zveřejněna byla také data o zásobách ropy – ty klesly více, než se čekalo (-3,43 milionu barelů vs oček. -1,9). Zásoby benzínu však překvapivě vzrostly, přestože se očekával pokles o 1 milion barelů.
US500 (D1)
Zdroj: xStation5
Graf ukazuje mírně úspěšný pokus o popření tvořící se formace hlava–ramena (head & shoulders), přičemž svíčka na denním intervalu (D1) vytváří formaci býčího engulfingu. Aby bylo možné formaci H&S zcela popřít, musí kupci překonat a udržet úroveň FIBO 38,2, kde se nachází rezistence na úrovni 6700 a průměr EMA50. Navíc RSI (14) v přeprodaném pásmu (hodnota 45) nahrává kupcům. Pokud si však prodávající chtějí udržet nedávnou iniciativu, musí cena zůstat pod FIBO 50 a umožnit tak pokračování poklesu směrem k silné zóně odporu na FIBO 61,8, kde se zároveň nachází dlouhodobá trendová linie a průměr EMA100.
Firemní zprávy:
- Nvidia (NVDA.US) – Společnost zveřejní výsledky po skončení seance. Před zveřejněním rostou akcie o 3 %.
- DoorDash (DASH.US) – Poskytovatel doručování jídla přidává zhruba 3 % po pozitivním doporučení od investiční firmy.
- Alphabet (GOOGL.US) – Společnost uvedla nový AI model Gemini 3. Trh i analytici jsou schopnostmi nového produktu silně ohromeni. Akcie rostou až o 6 %.
- Constellation Energy Corp. (CEG.US) – Energetická společnost posiluje o více než 3 % po schválení a financování od americké vlády na restart jaderné elektrárny „Three Mile Island.“
- MP Materials (MP.US) – Těžař a zpracovatel vzácných kovů roste o více než 4 % po pozitivním doporučení od investiční banky.
- Anglogold (AU.US) – Těžaři zlata posilují na základě nového růstového výhledu a očekávání ohledně cen zlata pro příští rok. Společnost přidává přes 2 %.
- Unity Games (U.US) – Vývojář softwaru pro tvorbu her vstupuje do spolupráce s Epic Games. Akcie rostou o více než 8 %.
- Lowe’s (LOW.US) – Trh vnímá výsledky společnosti pozitivně, akcie přidávají přes 6 %.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Constellation Energy a Three Mile Island – Jaderná minulost a budoucnost
US100 roste o 1 % před výsledky Nvidie 📈
Quantum Computing po výsledcích: Kvantový průlom?
Siemens po výsledcích: Co se pokazilo?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.