Constellation Energy a Three Mile Island – Jaderná minulost a budoucnost

Jeden z provozovatelů jaderných elektráren v USA, společnost Constellation Energy, získal souhlas a financování ve výši jedné miliardy dolarů na opětovné zprovoznění jedné z uzavřených jaderných elektráren. Po této zprávě vzrostla tržní hodnota společnosti o více než 5 %.
Američané čelí čím dál blíže hrozící energetické krizi a Washington přijímá stále zoufalejší opatření, aby zabránil prudkému růstu cen energie nebo dokonce přerušením dodávek. Technologičtí giganti budují datová centra v nebývalém měřítku a tempu, přičemž poptávka po energii je stejně bezprecedentní. Výzkumná centra, investiční společnosti a vládní instituce varují před až trojciferným růstem spotřeby pouze v důsledku výstavby datových center. Výrazně poroste také spotřeba kvůli elektrifikaci dopravy a vyšší potřebě chlazení a vytápění v důsledku pokračujících klimatických změn.
Největší energetické deficity se očekávají v oblastech Nové Anglie a Texasu – právě poblíž té první se nachází nechvalně známá elektrárna Three Mile Island. Nechvalně známá proto, že se stala epicentrem největší jaderné havárie v historii USA.
Brzy by však tato elektrárna měla opět začít vyrábět energii. Zajímavostí je, že přestože reaktivaci elektrárny financuje vláda, veškerá energie má směřovat přímo do datových center společnosti Microsoft.
Nedávné kroky vlády naznačují určité závěry. Jedním z nich je rostoucí uvědomění administrativy i rozhodovacích činitelů, že bez levné elektřiny nelze uspět v soutěži s Čínou – a že jedinou reálnou cestou, jak se vypořádat s rostoucím nedostatkem, je jádro.
Tento sentiment se odráží i v tržních oceněních. Provozovatelé elektráren, výrobci komponent i těžaři zaznamenávají jen letos dvouciferné růsty:
Cameco (CCJ.US) – YTD +64 %
BWX Technologies (BWXT.US) – YTD +58 %
GE Vernova (GEV.US) – YTD +77 %
Constellation Energy - CEG.US (D1)
Zdroj: xStation5
