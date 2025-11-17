Quantum Computing po výsledcích: Kvantový průlom?

Quantum Computing, jak už název napovídá, je jednou ze společností působících v oblasti kvantových technologií, zejména kvantových počítačů. V posledních týdnech zažily kvantové firmy po dlouhém a působivém růstu na vratkých základech výrazné cenové propady. Úprava investorových očekávání a tlak ze strany firem jako Google snížily hodnotu celého odvětví o více než 50 %. Mnoho investorů tento tržní segment zcela odepsalo, ale nedávné výsledky společnosti Quantum Computing mohou naznačovat, že to bylo unáhlené.
Společnost zveřejnila výsledky za 3. čtvrtletí fiskálního roku 2025:
- Tržby vzrostly na 384 000 USD. To představuje více než trojnásobný meziroční růst a výrazné překonání očekávání trhu, která činila 125 000 USD.
- Společnost rovněž oznámila pozitivní zisk na akcii (EPS) ve výši 0,01 USD, oproti očekávané ztrátě 0,06 USD.
- Došlo také k výraznému nárůstu hrubé marže, která se zvýšila na 33 % z loňských 9 %.
Situace společnosti se začíná podobat cílovému obchodnímu modelu, o který usiluje. Za průlomové lze označit oznámení, že – podle slov společnosti – obdrželi kontakt od „jedné z 5 největších amerických bank“ ohledně prodeje kvantových řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti. To dokazuje, že významní hráči na trhu spatřují v implementaci kvantových technologií reálný přínos pro své fungování.
Na konci páteční seance akcie společnosti klesly o více než 4 %, což lze vnímat jako důsledek negativního rizikového sentimentu v minulém týdnu a výběru zisků. Někteří investoři mohou mít rovněž obavy z rostoucích nákladů, které se zdvojnásobily. Podle společnosti jsou tyto výdaje spojeny s výzkumem a expanzí, které by měly přispět k růstu valuace v nadcházejících čtvrtletích. Na začátku týdne však společnost prudce maže ztráty a během pondělní seance roste o více než 10 %.
QUBT.US (D1)
Zdroj: xStation5
