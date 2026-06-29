Alphabet se přidává do DJIA a roste o více než 4 % 🚀

Pondělní obchodní seance na Wall Street přinesla nejvýraznější nominální zisky společnostem Alphabet a Tesla. Google si připisuje část ztrát z posledních týdnů a během dnešní seance roste přibližně o 4 %.
Hlavním katalyzátorem byl symbolický, avšak z pohledu trhu významný debut akcií GOOGL v indexu Dow Jones Industrial Average. Společnost nahradila Verizon a stala se první firmou obchodovanou na NYSE, která se zařadila mezi pět členů skupiny „Magnificent Seven“ v ikonickém 30členném indexu vedle společností Nvidia, Amazon, Apple a Microsoft. Vzhledem k ceně akcie (přibližně 350 USD) se Alphabet okamžitě posunul na šesté místo z hlediska váhy v tomto cenově váženém indexu.
Dalším katalyzátorem růstu byla zpráva deníku Financial Times, podle níž Google omezuje přístup k výpočetnímu výkonu pro klíčové firemní klienty včetně společnosti Meta. Přestože to zní znepokojivě, trh to v krátkodobém horizontu interpretoval jako signál, že poptávka po Gemini převyšuje dostupnou kapacitu, což paradoxně posiluje narativ o síle tohoto produktu.
Navzdory dnešnímu odrazu zůstává makroekonomický kontext pro GOOGL náročný. Společnost zažívá jeden z nejhorších měsíců od února loňského roku – v šesti z posledních sedmi týdnů uzavřela v červených číslech. Investoři zohledňují řadu rizik: odchod klíčových talentů z DeepMind (včetně Noama Shazeera, který přešel do OpenAI), cenový tlak ze strany čínských modelů (DeepSeek V4 se očekává v nadcházejících týdnech), ale také napětí v rozvaze – Alphabet poprvé za téměř deset let v prvním čtvrtletí neuskutečnil zpětný odkup akcií a celkový dluh vzrostl o více než 140 miliard USD kvůli financování kapitálových výdajů spojených s AI.
Zařazení do indexu Dow Jones představuje významný milník, samo o sobě však nemění fundamenty společnosti. Stojí za připomenutí, že poslední tři společnosti zařazené do indexu (Nvidia, Salesforce a Apple) během 60 dnů po vstupu do DJIA ztratily na hodnotě. Klíčová otázka pro investory proto zůstává nezodpovězena: Promění se obrovské kapitálové výdaje v zisky z AI dříve, než levnější čínské modely vytlačí Gemini z podnikového trhu?
Akcie GOOGL se pokoušejí vrátit nad 100denní EMA, který může z pohledu technické analýzy představovat klíčovou kontrolní úroveň. Zdroj: xStation
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