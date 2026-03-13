Amazon: Začátek konce AI snů?

Americký e-commerce gigant je stále méně spojován s internetovým obchodem a čím dál častěji je vnímán jednorozměrně skrze novou nálepku jednoho z tzv. „hyperscalerů“.
Pochybnosti o růstové strategii firmy postavené na AI i o kvalitě jejího provedení se řeší už dlouho. V oborových médiích to zní stále hlasitěji: jak Reuters, tak Financial Times uvádějí, že firemní programovací nástroje a metodika založené na AI nejsou čím dál lepší, ale naopak čím dál horší.
Teprve nedávno se to začalo promítat i do valuací. V první polovině února akcie spadly až o 15 %. Co změnilo sentiment akcionářů? Trh si uvědomil, že „hyper“ v „hyperscalerech“ znamená také „hyper-CAPEX“, který vyžaduje „hyper-FCF“ — peněžní tok, který firma nemá a při zachování současných trendů ani mít nebude.
Jenže tohle je začátek, ne konec, problémů firmy. Z finančního hlediska si společnost stále vede dobře: navzdory určitým přehnaným interpretacím a nesrovnalostem vypadají její zisky i marže skvěle. Právě v méně „oficiálních“ ukazatelích je ale vidět, že investiční teze — postavená na údajně transformačním dopadu AI na firmu — se začíná viklat.
Snižování počtu zaměstnanců, nebo offshoring?
Vedle e-commerce a AI se Amazon úspěšně profiluje i jako lídr v propouštění a tvrdí, že je to důsledek růstu produktivity díky zavádění AI napříč organizací. Data však říkají něco jiného. Podle výkazů SEC 10-K měla firma globálně 1 576 000 zaměstnanců. To je o 20 000 více než v předchozím roce. Také je těžké najít známky poklesů ve finančních výkazech: ve 3 ze 4 kategorií provozních nákladů náklady v roce 2025 vzrostly — některé z nich výrazně.
Zvlášť nepříznivě Amazon vychází z analýzy geografického rozložení náboru, kterou provedl tým Bloomberry.
Zdroj: Bloomberry
Počet pracovních inzerátů Amazonu v „nízkonákladových“ zemích se od roku 2020 zvýšil o 154 %. Lídry tohoto růstu jsou Indie, Mexiko, Brazílie a Japonsko. Navzdory deklarovanému propouštění desítek tisíc lidí v USA počet zaměstnanců i náklady vzrostly. Zaměstnanci nezmizeli, změnila se jen jejich adresa.
Nové výpadky, nový normál?
Zavádění AI zanechává stopu nejen na zaměstnancích, ale i na zákaznících. Firemní „setrvačník“ — AWS — se začíná stále častěji zadrhávat způsobem, který se jeví jako silně korelovaný s mírou integrace AI v rámci organizace.
Při analýze četnosti a délky výpadků AWS je zhoršování situace zřejmé. Finanční reporty přitom ukazují fenomenální marže a růst v tomto segmentu, který tvoří páteř valučního příběhu firmy. Jak dlouho to ale může udržet při klesající kvalitě služby a spolehlivosti?
