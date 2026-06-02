Marvell Technology pasován Nvidií na dalšího čipového giganta!

Marvell Technology prožívá klíčový moment své moderní historie poté, co generální ředitel Nvidie, Jensen Huang, veřejně označil společnost za „další čipovou firmu s hodnotou 1 bilion USD“. Trh toto oznámení přijal s obrovským nadšením. Akcie Marvellu v předobchodní fázi vzrostly o více než 20 %, čímž vymazaly předchozí pochybnosti a během jediného dne přidaly desítky miliard dolarů k tržní kapitalizaci firmy. Tato reakce není náhodná. Vychází ze stále hlubší spolupráce mezi Marvell a Nvidií, která jde výrazně nad rámec běžného strategického partnerství.
Už v květnu 2025 oznámily Marvell a Nvidia partnerství zaměřené na vlastní řešení pro AI infrastrukturu. Jeho součástí byla integrace vlastního křemíku Marvellu s technologiemi Nvidie. Díky tomu hraje Marvell klíčovou roli při budování škálovatelné AI infrastruktury pro velké cloudové poskytovatele, což zůstává hlavním motorem růstu celého trhu datových center. Investice Nvidie do Marvellu ve výši 2 miliard USD z března 2026 navíc jasně signalizuje silný a dlouhodobý závazek vůči úspěchu svého partnera.
V praxi to znamená, že Marvell už není vnímán pouze jako dodavatel síťových polovodičů a propojení. Stále více se stává strategickým pilířem ekosystému umělé inteligence. Společnost rozvíjí klíčové oblasti, jako jsou vlastní ASIC čipy, křemíková fotonika, pokročilé síťové technologie a optická konektivita. Jde o technologie, které mají řešit potenciální úzká místa v další vlně investic do AI. Díky integraci s platformou Nvidie získává Marvell silnější vyjednávací pozici u hyperscale cloudových zákazníků, kteří budují vlastní čipy a sítě pro datová centra. Zároveň si zlepšuje dlouhodobou viditelnost tržeb.
Z tržního pohledu jde o učebnicový příklad přecenění akcie. Valuační násobky se rozšiřují ještě před dalším fundamentálním růstem. Trh začíná Marvell oceňovat nejen jako standardní polovodičovou firmu, ale jako klíčového příjemce globální modernizace AI infrastruktury. Pokud investoři plně přijmou příběh, že se Marvell skutečně stane dominantním infrastrukturním hráčem, současné ocenění může alespoň krátkodobě dál předbíhat provozní výsledky.
Rizika však nelze přehlížet. Po tak prudkém růstu je v ceně již započítáno velké množství pozitivních zpráv. To může v nejbližších dnech vést ke zvýšené volatilitě a vybírání zisků. Komentář Jensena Huanga je mimořádně silným strategickým signálem, ale není finanční prognózou. Konečný úspěch bude záviset na tempu monetizace tohoto partnerství, udržitelné poptávce po AI a na tom, zda hyperscale společnosti udrží vysoké kapitálové výdaje. Polovodičový sektor je navíc extrémně konkurenční a technologická úzká místa se mohou v čase měnit.
Navzdory těmto rizikům Marvell právě získal jedno z nejvýznamnějších možných potvrzení od Nvidie. Nyní je vnímán jako infrastrukturně zásadní AI společnost. Jejich vztah má reálnou obchodní váhu a je podpořen konkrétními investicemi i technologiemi. Pro investory, kteří hledají expozici vůči AI infrastruktuře, se Marvell stává stále zajímavější možností. Po tak masivní rally je však důležité připomenout, že tržní euforie nenahrazuje fundamenty. Nejlepší výsledky budou patřit těm, kteří dokážou odlišit skutečnou strategickou hodnotu od krátkodobého honu za momentem.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Arm má první velký AI trumf: Meta nasadí jeho nový čip pro datová centra 🤖
Nový vítěz AI infrastruktury? STMicro prudce zvyšuje výhled tržeb ⚡
Alphabet chce získat 80 miliard USD na AI expanzi 💰
Anthropic předbíhá OpenAI v závodě o bilionové IPO 💰
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.