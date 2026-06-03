Broadcom po obří rally čeká zásadní test výsledků 💰

Akcie společnosti Broadcom zažily mimořádně silné období. Během pouhých čtyř obchodních seancí přidaly na tržní hodnotě více než 280 miliard USD. Nyní ale přichází klíčový moment, protože firma po závěru obchodování zveřejní hospodářské výsledky a investoři budou sledovat, zda aktuální rally stále stojí na pevných základech.
Růst Broadcomu je součástí širší euforie kolem polovodičových společností, které těží z masivních investic do umělé inteligence. Velcí technologičtí hráči jako Amazon, Meta, Alphabet a Microsoft mají letos do kapitálových výdajů investovat až 725 miliard USD. Právě tyto výdaje podporují poptávku po čipech, síťové infrastruktuře a dalších technologiích potřebných pro budování AI datových center.
Broadcom se zároveň zotavuje po slabším období. Od začátku prosince do konce března akcie odepsaly 23 %, ale od svého letošního dna z 30. března už vzrostly o 64 %. Díky tomu se firma stala třetím největším bodovým tahounem růstu indexu S&P 500, hned za společnostmi Nvidia a Apple.
Celý polovodičový sektor letos zažívá historicky silný růst. Philadelphia Semiconductor Index posílil o 94 %, což jej staví na cestu k nejlepšímu roku od 1999. Investoři tak stále sázejí na to, že současný investiční cyklus kolem AI bude delší a silnější než předchozí technologické vlny.
Právě zde se však začínají objevovat první pochybnosti. Čipové společnosti jsou tradičně cyklické a období prudkého růstu často střídají fáze zpomalení. Někteří investoři proto upozorňují, že i když je dlouhodobý příběh umělé inteligence silný, nemusí se naplnit tak rychle, jak trh aktuálně očekává.
Důležitým faktorem je také Alphabet, který patří mezi významné zákazníky Broadcomu a podle dat dodavatelského řetězce tvoří téměř 13 % jeho tržeb. Alphabet nedávno oznámil plán získat 80 miliard USD prostřednictvím akciových emisí, což naznačuje, že výdaje na AI budou pokračovat. Zároveň to ale vyvolává otázku, jak dlouho mohou technologické firmy takto masivní investice udržet.
Analytici očekávají, že Broadcom za fiskální druhé čtvrtletí vykáže růst tržeb o více než 47 %, zatímco před rokem tempo růstu činilo 20 %. Čistý zisk by měl podle odhadů vzrůst o 67 %. Očekávání se navíc v posledních měsících zvyšovala. Konsenzus pro zisk na akcii ve fiskálním roce 2026 vzrostl za tři měsíce o 11 % a pro rok 2027 dokonce o 33 %.
Trh s opcemi počítá s výrazným pohybem akcií po výsledcích. Obchodníci oceňují možnou reakci o 7,8 % oběma směry, což je více než průměrný pohyb Broadcomu po výsledcích na úrovni 5,3 %. To ukazuje, že investoři se připravují na zvýšenou volatilitu.
Sázky proti vítězům AI letos příliš nevycházely. Akcie firem jako Intel, Micron, AMD nebo Texas Instruments po výsledcích rostly, protože jejich čísla potvrdila pokračující poptávku. Podobně výrazně posílily také Dell Technologies a Hewlett Packard Enterprise, které dodávají vybavení pro AI datová centra.
U Broadcomu je však situace citlivější kvůli tomu, že růst může být blízko krátkodobého vrcholu. Firma má ve fiskálním roce 2026 zvýšit tržby o 62 %, v roce 2027 by tempo mělo zpomalit na 58 % a v roce 2028 na 24 %. Podobný vývoj se očekává i u čistého zisku. Trh tak bude chtít slyšet nejen silná aktuální čísla, ale také přesvědčivý výhled do dalších kvartálů.
Valuace akcií už zároveň není nízká. Broadcom se obchoduje přibližně za 32násobek očekávaných zisků na příštích 12 měsíců, zatímco jeho desetiletý průměr je kolem 18násobku. Pro srovnání, širší polovodičový index se obchoduje za 28násobek a Nvidia za 22násobek očekávaných zisků.
Wall Street přesto zůstává vůči Broadcomu velmi optimistická. Z 59 analytiků sledovaných Bloombergem jich 56 doporučuje akcie kupovat a žádný nedoporučuje prodej. Problémem je však průměrná cílová cena 480,56 USD, zatímco akcie v úterý uzavřely na 481,57 USD. To znamená, že podle konsenzu analytiků už trh velkou část pozitivního scénáře započítal.
Pro investory tak nejde pouze o otázku, zda je Broadcom kvalitní firma. Klíčové bude, zda dokáže výsledky a výhledem překonat velmi vysoko nastavená očekávání. Po tak prudkém růstu může i dobrý výsledek vyvolat vybírání zisků, pokud nebude doprovázen ještě silnějším výhledem.
Broadcom se tak nachází ve fázi, kdy už nestačí pouze potvrdit, že poptávka po AI infrastruktuře zůstává vysoká. Trh bude hledat důkaz, že firma má stále další prostor k překvapení. Pokud výsledky ukážou jen naplnění očekávání, akcie mohou krátkodobě narazit na tlak. Pokud však management představí silnější výhled, může Broadcom potvrdit svou roli jednoho z hlavních vítězů AI investiční vlny.
Graf Broadcom (AVGO.US, D1)
Zdroj: xStation5
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