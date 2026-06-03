Broadcom před výsledky – výhled je důležitější než zisky

Broadcom zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2026 po středečním závěru obchodování. Konsenzus analytiků předpokládá, že společnost dodá výsledky nad očekávání a zvýší výhled. Hlavním důvodem by měla být velmi silná poptávka po AI síťových řešeních a čipech navržených na míru.
Tržní očekávání pro výsledky:
- Tržby nad 22 miliard USD
- Zisk na akcii (EPS) nad 2 USD
Optimistů však nechybí ani mezi nejprestižnějšími institucemi.
- Jefferies a Morgan Stanley očekávají růst tržeb přibližně na 29 miliard USD. Důležitější než samotné hlavní výsledky však budou konkrétní čísla v klíčových segmentech, tedy v cloudu a AI, a také výhled.
- Tržby související s AI by mohly dosáhnout přibližně 17 miliard USD, především díky růstu v síťovém segmentu, nasazování nových switchů a rostoucímu podílu v optice.
- Klíčovým faktorem zde bude objednávka společnosti Anthropic v hodnotě 10 miliard USD, která byla přesunuta z dodávek kompletních serverových racků pouze na čipy. V důsledku toho by tržby z tohoto kontraktu mohly dosáhnout přibližně 2,0–2,5 miliardy USD.
- Morgan Stanley mezitím upozorňuje, že poptávka související s AI racky se podle banky přesouvá do roku 2027, ale vnímá to spíše jako otázku načasování než jako ztracené objednávky. Analytici banky se domnívají, že výrobní kapacita je přesměrovávána k jiným zákazníkům v oblasti TPU.
Nejdůležitějším prvkem výsledků tak nemusí být samotné aktuální čtvrtletí, ale komentář managementu k roku 2027.
Polovodičové společnosti aktuálně zažívají růstovou vlnu, která je na vyspělých trzích vidět jen zřídka. Je výsledkem masivních kapitálových výdajů takzvaných hyperscalerů a subjektů vyvíjejících AI řešení. V tomto kontextu je provozní páka obrovská, zatímco spolehlivost současných prognóz je omezená. Vyjádření firem k tempu dalšího růstu budou pro trh klíčová z hlediska budoucích valuací.
- Tržby Broadcomu z AI čipů by pak mohly překročit 120 miliard USD, tedy více než dřívější indikace managementu přes 100 miliard USD.
- Analytici však upozorňují, že nedávné diskuze v asijském dodavatelském řetězci byly méně optimistické, než se očekávalo. To omezuje prostor pro případné pozitivní revize.
- Některé investiční banky stále vidí prostor pro další zvýšení výhledu, protože programy ASIC se rozšiřují.
Samostatným tématem je riziko konkurence ze strany MediaTeku v dodavatelském řetězci TPU pro Google. Morgan Stanley se domnívá, že hrozba je zvládnutelná, a odhaduje, že realisticky může být ohroženo přibližně 15 % obsahu TPU.
Podle analytiků by si Broadcom měl většinu byznysu udržet, protože nahradit zavedeného dodavatele v takovém rozsahu je obtížné. To se může stát důležitým tématem, pokud se k tomu management rozhodne vyjádřit.
Graf Broadcom (AVGO.US, D1)
Z technického pohledu před zveřejněním výsledků se cena akcií zastavila na úrovni 161,8 % Fibonacciho extenze, zakreslené z cenového pohybu mezi prosincem 2025 a dubnem 2026. Pokud se bude býčí scénář dál naplňovat, potenciálním růstovým cílem pro kupce by mohla být oblast kolem 600 USD, kde se překrývají Fibonacciho extenze (423,6 %) z roku 2025 s novou extenzí z roku 2026. Potenciální rezistence může zároveň přicházet z trendového kanálu označeného červeně. Pokud dojde ke korekci, první úrovní podpory a sestupným cílem pro prodejce by byla oblast kolem 430 USD.
Zdroj: xStation5
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