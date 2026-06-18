Amazon zvažuje prodej vlastních AI čipů externím zákazníkům a ohrožuje dominanci Nvidie

Amazon jedná o prodeji svých proprietárních AI čipů externím provozovatelům datových center. Tento krok by mohl znamenat významnou změnu v rozložení sil na trhu infrastruktury pro umělou inteligenci a zvýšit konkurenční tlak na společnost Nvidia.
Podle dostupných informací by tato iniciativa rozšířila současný obchodní model, v němž jsou vlastní čipy Amazonu, jako například Trainium, využívány především v rámci služby Amazon Web Services (AWS). Společnost nyní zvažuje jejich zpřístupnění i dalším subjektům budujícím vlastní AI infrastrukturu.
Na první pohled může jít o přirozený vývoj ekosystémové strategie AWS, širší dopady jsou však mnohem významnější. Pokud Amazon začne své AI akcelerátory komerčně prodávat, promění se z poskytovatele uzavřené cloudové infrastruktury v přímého konkurenta na trhu polovodičů, kterému v současnosti dominuje Nvidia.
Dlouhodobá změna struktury poptávky v technologickém sektoru
Z pohledu Nvidie nepředstavuje hlavní hrozbu okamžité riziko ztráty tržeb, ale zásadní změna dlouhodobé struktury tržní poptávky.
- Tradiční model hyperscalerů: Po mnoho let byl exponenciální růst Nvidie založen na tom, že hyperscale společnosti jako Amazon, Microsoft, Google a Meta vystupovaly výhradně jako velkoobjemoví odběratelé jejích GPU, nikoliv jako přímí konkurenti. Tento model zajišťoval Nvidii mimořádnou cenovou sílu a vysokou ochranu její pozice.
- Nová éra dvojí konkurence: Vstup Amazonu na trh komerčně prodávaných čipů urychluje vznik složitějšího modelu, ve kterém cloudoví giganti nejen pronajímají výpočetní výkon, ale také navrhují, vyrábějí a distribuují alternativní AI hardwarové platformy. V praxi tak Amazon přestává být pouze zákazníkem Nvidie a stává se jejím částečným konkurentem.
Tento trend odráží širší změnu probíhající napříč technologickým sektorem. Hyperscale společnosti agresivně navyšují investice do vlastních čipů, aby se ochránily před nedostatkem dodávek, omezily rostoucí náklady na produkty Nvidie a zvýšily efektivitu specializovaných interních aplikací. Potenciální komercializace těchto proprietárních čipů představuje další fázi této strategie – přechod od interního využití k získávání podílu na otevřeném trhu.
Strategická alternativa pro infrastrukturu AWS
Divize čipů Amazonu již nyní v rámci AWS dynamicky roste. Společnost v současnosti využívá dvoukolejnou strategii: rychle vyvíjí vlastní architekturu a současně používá nejmodernější systémy společnosti Nvidia. To ukazuje, že Amazon se v krátkodobém horizontu Nvidie nevzdává, ale systematicky buduje alternativu, která mu v budoucnu zajistí větší nezávislost v dodavatelském řetězci.
Pro investory na Wall Street je klíčovou otázkou, zda jde pouze o rozšíření interní optimalizace infrastruktury AWS, nebo o začátek širší strategie, v jejímž rámci bude Amazon aktivně konkurovat Nvidii v prodeji samotných čipů externím datovým centrům.
Z dlouhodobého hlediska význam tohoto kroku dalece přesahuje vytvoření nové příjmové linie z hardwaru pro Amazon. Pokud bude strategie úspěšná, mohla by postupně oslabit téměř monopolní postavení Nvidie – nikoliv prostřednictvím cenové války, ale strukturální decentralizací způsobu, jakým je globální AI infrastruktura navrhována, nasazována a využívána.
Současná pozice na trhu
Konkurenční příkop společnosti Nvidia zatím zůstává mimořádně hluboký. Firma nadále určuje výkonnostní standard v oblasti špičkových AI akcelerátorů a naprostá většina cloudových ekosystémů je stále silně závislá na jejím proprietárním softwarovém ekosystému CUDA.
Přesto je krok Amazonu dalším jasným signálem, že trh AI hardwaru se nevyhnutelně posouvá směrem k větší fragmentaci a hlubší vertikální integraci mezi největšími poskytovateli cloudových služeb.
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