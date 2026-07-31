Shrnutí trhů: Evropské akcie na nejvyšších úrovních za 3 týdny! Apple pod tlakem před zahájením Wall Street!

📈 Akcie a indexy
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Evropa stále v plusu: Na evropských trzích převládají růsty. Futures na Stoxx 50 přidávají 0,5 % a nacházejí se na nejvyšších úrovních za 3 týdny. Lídry jsou Itálie (ITA40: +0,6 %), Španělsko (SPA35: +0,5 %) a Francie (FRA40: +0,55 %). Futures na německý DAX (DE40) rostou o 0,3 %.
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Silný Amazon vs. slabší Apple: V předburzovním obchodování v USA akcie Amazonu zdražují o 12 % po velmi dobrých finančních výsledcích. Apple naopak ztrácí 7 % kvůli obavám investorů z vysokého ocenění (ukazatel P/E na úrovni 41x) a turbulencí v dodavatelských řetězcích (zejména v sektoru pamětí).
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Asijský rally polovodičů: Po předchozí vlně výprodejů akcie SK Hynix a Samsung Electronics vyskočily v Jižní Koreji o více než 20 %, jako reakce na zlepšení nálady kolem sektoru AI v USA. Japonský JP225 posílil o +0,40 %.
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Fúze, akvizice a korporátní události: Britský řetězec Sainsbury's prodává značku Argos za 120 mil. GBP. Akcie HSBC v Hongkongu dosáhly historických maxim po prodeji aktiv v Austrálii.
📊 Makroekonomika
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Rozhodnutí Bank of Japan (BoJ): Úrokové sazby v Japonsku zůstaly beze změny na úrovni 1,00 % a plán odkupu dluhopisů na srpen se nezměnil. Guvernér Kazuo Ueda však zaujal jestřábí postoj a naznačil, že jádrová inflace se přibližuje cíli 2 % a BoJ může urychlit zvyšování sazeb, pokud finanční podmínky zůstanou příliš uvolněné.
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Inflace CPI v eurozóně: Předběžný odečet červencové inflace CPI v eurozóně vykázal nárůst na 2,9 % r/r (v souladu s výhledem, předchozí hodnota 2,8 %). Jádrová inflace dosáhla 2,5 % r/r (výhled počítal s 2,4 %). Vyšší inflace ve Francii (+2,4 % r/r vs. očekávaných +2,1 %) a vyjádření Roberta Holzmanna/Kochera z ECB potvrzují, že podzimní rozhodnutí o sazbách budou zcela závislá na příchozích datech.
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Detaily struktury inflace: Hlavním zdrojem cenových tlaků v Evropě byly ceny energií, jejichž růst zrychlil na 10 % r/r (oproti 8,5 % v předchozím měsíci). Ceny potravin, alkoholu a tabákových výrobků zpomalily z 1,5 % na 1,2 %. Inflace ve službách zůstává vytrvalá a vzrostla na 3,3 % z 3,2 %.
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Trh práce v Německu: Míra nezaměstnanosti v červenci vzrostla mírně nad očekávání na 6,4 % (oproti předchozím 6,3 %), což naznačuje mírné ochlazení německé ekonomiky.
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Komentář k jenu: Japonská ministryně financí Katayama se zdržela komentáře k spekulacím o devizové intervenci po nedávných poklesech páru USDJPY.
💱 Devizový trh (FX)
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Americký dolar posiluje po třech dnech poklesů vyvolaných méně jestřábí rétorikou Fedu a relativní deeskalací konfliktu na Blízkém východě. Nejsilnější odraz je patrný vůči švýcarskému franku (USDCHF: +0,5 %), jenu (USDJPY: +0,3 %) a euru (EURUSD: -0,2 %), které oslabuje po odečtu inflace CPI.
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USDJPY (+0,3 %): Jen zaznamenal prudké výkyvy v důsledku podezření na „tichou devizovou intervenci" provedenou japonskými a jihokorejskými úřady. V týdenním srovnání pár USDJPY klesl o 2,59 % a trh vyčkává na další kroky BoJ a geopolitický vývoj.
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USDPLN (-0,33 %): Zlotý vůči dolaru posiluje. Hlavní událostí na polském trhu je oznámení záměru převzetí Żabka Group společností Alimentation Couche-Tard za cenu 32 PLN za akcii.
🛢️ Komodity
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Ropa: Kontrakty OIL (+1,15 %) a OIL.WTI (+0,95 %) smazávají ranní ztráty po íránských útocích na strategické objekty USA v Kuvajtu. Čína mezitím oznámila zdražení pohonných hmot od 1. srpna.
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Měď: Ceny COPPER (+0,1 %) rostou v důsledku výpadků nabídky v Chile způsobených prudkými bouřemi.
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Drahé kovy: Zlato (GOLD: -1,2 %) a stříbro (SILVER: -1,60 %) couvají v reakci na posílení indexu dolaru (USDIDX: +0,25 %).
🪙 Kryptoměny
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Ethereum: Kurz ETHEREUM (-1,6 %) zaznamenává pokles volatility na pouhé 2 % a investoři vyčkávají na nový trendotvorný impuls.
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Nálada u altcoinů: Trh vykazuje slabost — BITCOIN ztrácí -1,2 %. Největší poklesy v týdenním srovnání vykazují COSMOS (-8,93 % za týden) a APECOIN (-14,90 % za týden).
🗺️ Geopolitika
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Napětí na Blízkém východě: Írán provedl útoky na strategické cíle USA v Kuvajtu a Bahrajnu jako odpověď na drónové útoky. Čína vyzvala kuvajtské úřady k ochraně svých občanů a diplomatických misí.
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Mírová jednání: Zástupce Hamásu informoval o předběžném přijetí postupného mírového plánu Donalda Trumpa („Board of Peace"), který počítá s odzbrojením organizace výměnou za stažení izraelských sil z Gazy.
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Migrační krize: Přibližně 49 tisíc migrantů nelegálně překročilo hranice španělské enklávy Ceuta, což přinutilo madridskou vládu vyslat do oblasti armádu.
🔍 Doporučeno ke sledování
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COPPER: zprávy o paralýze dolů v Chile v důsledku prudkých bouří mohou poskytnout impuls k dalšímu růstu.
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USDJPY: zprávy o společné devizové intervenci Japonska a Jižní Koreje mohou udržet vysokou volatilitu páru.
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GOLD: dynamický vývoj událostí na Blízkém východě může podpořit rychlý návrat kapitálu do tzv. bezpečných přístavů.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.