Proč je jihokorejský akciový trh volatilnější než Bitcoin? 🚨

Jihokorejský akciový trh letos patří mezi nejvýkonnější na světě, zároveň se ale stal i jedním z nejrizikovějších. Volatilita indexu Kospi překonala dokonce i Bitcoin, což je u tradičního akciového trhu mimořádně neobvyklé. Za extrémními pohyby stojí především boom kolem umělé inteligence, vysoká koncentrace několika technologických společností a rostoucí obliba rizikových investičních produktů.
Volatilita světových akciových indexů a Bitcoinu v roce 2026
Zdroj: Bloomberg
AI boom proměnil Kospi v sázku na dvě společnosti
Hlavním důvodem rekordní volatility je mimořádná dominance dvou firem – Samsung Electronics a SK hynix. Tyto společnosti patří mezi největší světové výrobce paměťových čipů, po kterých prudce vzrostla poptávka díky rozvoji umělé inteligence.
Jejich akcie během letošního roku výrazně posílily a dnes představují více než 50 % hodnoty indexu Kospi. Vývoj celého jihokorejského trhu je tak do značné míry závislý na výkonu pouhých dvou společností. Když investoři věří v další růst AI, index prudce roste. Jakmile se objeví pochybnosti, přicházejí stejně rychlé výprodeje.
Podíl jednotlivých společností v indexu Kospi
Zdroj: Bloomberg
- Samsung Electronics tvoří přibližně 28 % indexu a SK hynix dalších 24 %. Ostatní společnosti dohromady představují pouze 42 %, což znamená, že vývoj celého trhu je ve velké míře závislý na jediném sektoru – polovodičích.
Pákové ETF ještě více zesilují výkyvy
Dalším faktorem jsou pákové ETF, které jsou mezi jihokorejskými drobnými investory mimořádně populární. Tyto fondy pomocí finanční páky násobí denní pohyb podkladových akcií, takže při růstu přinášejí vyšší zisky, ale při poklesech stejně rychle prohlubují ztráty.
Regulátoři letos povolili vznik řady nových pákových ETF zaměřených právě na Samsung Electronics a SK hynix. Přibližně 90 % těchto fondů drží drobní investoři. V některých dnech představovaly samotné akcie obou firem spolu s navázanými ETF více než 70 % denního objemu obchodování na korejské burze, což výrazně přispívá k prudkým cenovým pohybům.
Retailoví investoři rozhoupali celý trh
Významnou roli hrají také domácí investoři. Ti letos nakoupili akcie na korejské burze za více než 110 bilionů wonů, protože chtěli využít pokračujícího boomu kolem umělé inteligence.
Na druhé straně zahraniční institucionální investoři své pozice postupně snižují. Letos prodali jihokorejské akcie za přibližně 115 miliard dolarů, především kvůli příliš vysoké koncentraci portfolií do dvou největších společností. Výsledkem je prostředí, ve kterém emotivní nákupy drobných investorů narážejí na výprodeje velkých fondů, což dále zvyšuje volatilitu trhu.
Rekordní růst přináší i rekordní riziko
Jihokorejská burza letos těží z globální AI revoluce více než většina ostatních akciových trhů. Současně ale ukazuje, jak nebezpečná může být vysoká koncentrace indexu do několika málo titulů. Jakmile se změní sentiment vůči výrobcům čipů nebo celému AI sektoru, mohou být pohyby trhu výrazně prudší než na většině světových burz.
Pro investory tak zůstává klíčové sledovat nejen hospodářské výsledky Samsungu a SK hynix, ale také vývoj investic do umělé inteligence, který bude pravděpodobně i nadále určovat směr celého jihokorejského trhu.
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