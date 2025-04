Americký export ropy v roce 2024 dosáhl nového rekordu, růst však zpomalil

Podle údajů EIA dosáhl export ropy z USA v roce 2024 nového historického maxima, když průměrné denní vývozy překročily 4,1 milionu barelů. Tento rekord však doprovázelo výrazné zpomalení meziročního růstu, který činil pouze 1 %, ve srovnání s 14 % v roce 2023 a 21 % v roce 2022.

Hlavním faktorem umožňujícím tento nárůst byla rekordní produkce ropy v kontinentálních státech USA v listopadu 2024. Zvýšená efektivita těžby kompenzovala pokles počtu aktivních vrtných souprav, což vedlo k 3% nárůstu produkce. Naopak produkce na Aljašce a v Mexickém zálivu klesla, a to kvůli hurikánové aktivitě a útlumu ložisek.

Evropa a region Asie a Oceánie zůstaly hlavními destinacemi pro americký export ropy. Vývozy do Evropy vzrostly o 6 % na 1,93 milionu barelů denně, přičemž Nizozemsko se stalo největším odběratelem s průměrem 825 000 barelů denně, což představuje 32% nárůst oproti roku 2023. Tento růst podporuje zákaz dovozu ruské ropy po moři a začlenění americké ropy WTI do evropského benchmarku Dated Brent.

Naopak export do Číny klesl o 53 % na 217 000 barelů denně, především kvůli nižší poptávce po dopravních palivech a vyššímu dovozu ropy z Ruska a Malajsie. Celkový export do Asie klesl o 131 000 barelů denně na 1,58 milionu barelů denně, přičemž nárůsty do Jižní Koreje, Singapuru a Indie nestačily vyrovnat pokles čínských odběrů.

Indie zaznamenala 32% nárůst dovozu americké ropy, což znamenalo zvýšení o téměř 55 000 barelů denně. Tento růst byl výsledkem útlumu dovozu levnější ruské ropy, jejíž cenová výhoda se v roce 2024 snížila, a také silné domácí poptávky, která předstihla růst poptávky v Číně.

Navzdory rekordnímu objemu exportu v roce 2024 zpomalení růstu naznačuje možné nasycení trhu a zvýšenou konkurenci v globálním obchodě s ropou. Další vývoj bude ovlivněn geopolitikou, změnami v poptávce a schopností USA udržet konkurenceschopnost.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena ropy WTI se po silném poklesu odrazila od dna na 55,04 USD a aktuálně se konsoliduje těsně nad úrovní 60 USD. Trh se pohybuje v těsné blízkosti klouzavých průměrů EMA 50 (60,20 USD) a SMA 100 (60,03 USD), které nyní působí jako krátkodobá rozhodující zóna. CCI a Williams %R naznačují neutrální až slabé nákupní momentum, přičemž vývoj v příštích hodinách rozhodne, zda se cena udrží nad touto úrovní a zamíří k 61,64 USD (38,2 % Fibonacciho úroveň), nebo znovu otestuje podporu u 59,12 USD (23,6% Fibonacciho úroveň)

Zdroj: xStation5

