Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky

Doba čtení: 14 minut(y)

Díky technologickému pokroku dnes existují různé způsoby a možnosti , jak investovat do drahých kovů – a to dokonce odkudkoliv přímo z Vašeho telefonu . V tomto článku se dozvíte, jak nakupovat a tradovat se zlatem, jak obchodovat CFD na zlato a jaká je nejlepší doba pro zahájení obchodování se zlatem.

Nákup zlata považuje mnoho lidí na celém světě za bezpečnou investici – a to i ti, kteří se finančními trhy nezabývají. Zlato je historicky vnímáno jako aktivum, které si díky svým jedinečným vlastnostem udržuje svou hodnotu navzdory ekonomické nejistotě nebo výkyvům cen. Investice do zlata byla vždy atraktivní možností pro investory, kteří chtěli diverzifikovat svá portfolia, zajistit se proti inflaci nebo si jednoduše užívat krásy, hodnoty a prestiže vlastnictví zlata jako fyzické komodity.

Jak nakoupit zlato?

V první řadě je důležité pochopit, jakými různými způsoby můžete investovat do zlata, jak funguje poptávka po zlatě na trzích se zlatem a jaké jsou možnosti investování do zlata. Fyzická aktiva, jako jsou zlaté cihly, mince a šperky, jsou nejběžnější formou investice pro jednotlivce. Mezi další možnosti patří burzovně obchodované fondy (ETF) na zlato, akcie těžařů zlata a futures kontrakty na zlato.

Zlaté cihly

Zlaté cihly, známé také jako slitky, jsou oblíbenou volbou pro investory, kteří chtějí nakoupit fyzické zlato. Zlaté slitky se obvykle prodávají v gramech nebo uncích. Na líci slitku by měla být vyražena ryzost, výrobce a hmotnost.

Při nákupu fyzických zlatých slitků je rozhodující ryzost, která potvrzuje hodnotu zlata. Zlaté slitky investiční kvality musí obsahovat nejméně 99,5 % ryzího zlata. To je obzvláště důležité, pokud počítáte s uložením cihel nebo slitků na specializovaný individuální penzijní účet (IRA), protože méně ryzí zlato není možné takto držet.

Existuje mnoho společností prodávajících zlaté slitky, ale důrazně doporučujeme vybírat si pouze ty renomované. Mějte na paměti, že za zajištění bezpečné přepravy zlata můžete zaplatit některé další poplatky, například pojištění.

Zlaté mince

Zlaté mince jsou oblíbeným sběratelským artiklem a atraktivní volbou pro investory. Na rozdíl od zlatých slitků však pravděpodobně zaplatíte vyšší cenu zlata, než jakou byste zaplatili za stejné množství zlata ve formě slitků. Mince mají obvykle nižší obsah zlata než zlaté cihly. Například oblíbená mince American Eagle o hmotnosti jedné unce obsahuje pouze 91,67 % zlata. Zbytek hmotnosti tvoří stříbro a měď. Před nákupem si nezapomeňte zjistit obsah zlata v mincích, o které máte zájem.

Zlaté mince můžete nakupovat u překupníků, v zastavárnách a u jednotlivých prodejců, kterým důvěřujete. Pokud se rozhodnete nakupovat zlaté mince online, ujistěte se, že je nakupujete prostřednictvím prodejce uvedeného v databázích např. mincoven. Ať už si zlaté mince koupíte osobně nebo online, nechcete přece zbytečně utrácet za padělané mince nebo za zlato, které je méně ryzí, než se může zdát.

Šperky

Další možností nákupu zlata jsou šperky, zejména starožitné. Stejně jako u zlatých mincí si však pravděpodobně připlatíte za množství zlata, které skutečně získáte. Příplatek může činit 20 až 300 % v závislosti na výrobci.

Je důležité mít na paměti, že ne všechno, co se třpytí, je zlato. Výrobci používají slitiny, které zlato kombinují s jinými kovy, aby jejich šperky byly odolnější nebo aby se upravila jejich barva. Kvalita zlata ve špercích se měří v karátech a zlato s vyšším karátem je cennější než zlato s nižším karátem. Hledejte šperky s karátovou značkou, abyste měli jistotu, že dostáváte to, za co platíte.

Faktory, které je třeba zvážit při nákupu fyzického zlata

Při nákupu hmotného majetku je třeba zvážit několik faktorů:

Skladování

Zlaté cihly nebo mince vyžadují bezpečné skladování. Zlato sice můžete mít doma, ale mnoho investorů dává přednost úschově. Před nákupem si nezapomeňte prozkoumat možnosti bezpečného uložení zlata a mějte na paměti, že bezpečné uložení zvyšuje náklady na Vaši investici.

Pojištění

Ať už se rozhodnete uložit zlato doma nebo u správce, je důležité, abyste svou investici pojistili proti krádeži nebo přírodní katastrofě. To může zvýšit náklady na pojištění majitelů domů nebo nájemníků, proto se nezapomeňte informovat u své pojišťovny.

Výrobce

Chcete-li zajistit, aby hodnota vaší investice v průběhu času rostla, dbejte na to, abyste zlato nakupovali z renomovaných zdrojů. Než něco koupíte, rozhodně byste si je měli ověřit kontrolou oficiálních záznamů prodejců zlata.

Čistota

Obsah zlata v minci, cihle nebo šperku má významný vliv na jeho cenu a investiční hodnotu. Ujistěte se, že zlato, které kupujete jako investici, má dostatečně vysokou ryzost, aby obstálo ve zkoušce času. Zaměřte se na zlaté předměty, které mají minimálně 91% nebo dokonce 99% ryzost.

Aktuální kurz zlata

Níže naleznete graf aktuálních údajů o vývoji akcií zlata na CFD instrumentu, jehož cena je založena na kotacích zlata. Údaje jsou aktualizovány v reálném čase.

Moderní metody investování do zlata

Svět se za posledních několik desetiletí velmi změnil. Liberalizace pohybu kapitálu a nové technologie neuvěřitelně zjednodušily strategii obchodování se zlatem oproti nákupu zlatých slitků. Kromě toho finanční trhy umožnily investorům nakupovat zlatou rudu s neuvěřitelně nízkými poplatky, nebo dokonce bez jakýchkoli transakčních nákladů.

Trading CFD na zlato

Obchodování s CFD na zlato je pro investory jednou z nejoblíbenějších možností jak tradovat. Ve srovnání s investováním do fyzického zlata má mnoho výhod, jako jsou nízké poplatky a zejména možnost využití pákového efektu. Pomocí CFD můžete sledovat pohyby komodity nebo podkladového aktiva, aniž byste vlastnili zlato ve fyzické podobě. Vzhledem k tomu, že pákového obchodování vyžaduje pouze určité procento kapitálu z celé pozice, je kvůli vysoké míře rizika obvykle spojována spíše se zkušenými tradery nebo s denním obchodováním. Kromě toho obchodování s CFD dává investorům také možnost otevřít krátké pozice pro obchody s CFD, což může být obzvláště užitečné v různých strategiích obchodování se zlatem.

Proces obchodování s CFD na zlato je obvykle nenáročný a pohodlný, protože přední světoví makléři umožňují obchodování se zlatem online prostřednictvím svých aplikací a platforem. Na obchodních platformách se zlato obchoduje pod kódem XAU a jeden z nejoblíbenějších směnných kurzů je denominován v amerických dolarech za trojskou unci, známý jako XAU/USD.

Poznámka: ačkoli je obchodování s CFD na zlato podobné obchodování na forexu, někteří lidé mohou pro obchodování se zlatem používat výrazy jako „gold forex” nebo „forex trading”, což je z definice špatně (FX nebo forex je obchodování s měnami jako třeba EUR/USD).

Více o tom, jak CFD funguje se můžete dočíst v našem článku, které se věnuje přímo CFD obchodování.

Proč obchodovat s CFD na zlato online?

Dostupnost obchodování se zlatem

Zatímco nákup fyzických komodit může být časově náročný, zřízení obchodního účtu s CFD je poměrně jednoduché a rychlé. Nákup zlata je také poměrně drahý - cena jedné zlaté cihly se v průměru pohybuje kolem 40 000 EUR bez ohledu na nabídku a poptávku po zlatě. Pokud nemáte k dispozici velké množství peněz, jsou CFD cenově výhodným způsobem přístupu na komoditní trh.

Likvidita při obchodování se zlatem

Odhaduje se, že denní objemy obchodů se zlatem dosahují přibližně 58 miliard eur a převyšují objemy obchodů s většinou měnových párů s výjimkou EUR/GBP, GBP/USD a USD/JPY. Vysoký objem obchodování zajišťuje vysokou likviditu na trhu se zlatem. Tato vysoká likvidita znamená, že obchodování s CFD na zlato je ve srovnání s jinými finančními nástroji levnější a poplatky účtované za obchodování jsou obvykle velmi nízké. Vysoká likvidita navíc znamená, že je prodej CFD velmi snadný, což nás přivádí k další výhodě.

Možnost obchodovat dlouhé nebo krátké pozice při obchodování s CFD na zlato

Při použití CFD se nemusíte starat o to, abyste své obchody časovali na dobu, kdy trh roste. Vysoká likvidita CFD na zlato znamená, že můžete využít pohybů ceny zlata na rostoucích i klesajících trzích. Pokud si myslíte, že cena zlata vůči měně poroste, zvolíte dlouhou pozici (nákup), a pokud si myslíte, že cena zlata vůči měně oslabí, zvolíte krátkou pozici (prodej).

Stabilita při obchodování s CFD na zlato

Vzhledem k tomu, že CFD umožňují obchodníkům profitovat, i když trhy klesají, jsou CFD na zlato velmi užitečným nástrojem. Mohou obchodníkům nabídnout určitou stabilitu a šanci uspět i na nestabilních trzích.

Pákový efekt při obchodování se zlatem

CFD jsou finanční produkty s pákovým efektem. K otevření pozice nemusíte vkládat celou požadovanou částku. CFD na zlato se obvykle dodávají s vysokou úrovní pákového efektu, která se promítá do nízkých maržových požadavků. Pokud například získáte pákový efekt 50:1 na pozici 39 000 amerických dolarů, budete potřebovat vložit na svůj účet pouze 780 amerických dolarů, abyste mohli otevřít celou transakci v hodnotě 39 000 amerických dolarů. Stejně tak byste při pákovém efektu 100:1 museli vložit pouze 390 amerických dolarů.

Volatilita u CFD na zlato

Trh se zlatem je velmi volatilní a jeho cena má tendenci kolísat více než tradiční měnové páry, jako je EUR/GBP, kde se pohyb ceny pohybuje kolem 50-100 pipů téměř každý den. Tato volatilita dává obchodníkům více příležitostí uspět na trhu se zlatem.

Jaké jsou nevýhody obchodování s CFD na zlato?

Zatímco zapojení do CFD na zlato přináší řadu výhod, jsou s ním spojena i určitá rizika.

Riziko spojené s použitím marže

Obchodování s CFD na zlato s využitím pákového efektu může zvýšit zisky obchodníka. Stejná páka, která zvyšuje zisky, však může také zvětšit ztráty, a proto by měla být používána s opatrností.

Výzvy spojené s volatilitou trhu

Ačkoli je zlato často považováno za bezpečný přístav v nepředvídatelných podmínkách na akciových trzích, vysoká volatilita trhu nemusí být vždy výhodná. I malý pohyb na trhu může mít výrazný dopad na cenu zlata v porovnání s poptávkou po zlatě, což může vést ke značným ztrátám.

V době vysoké volatility trhu se navíc zvyšuje pravděpodobnost náhlých poklesů, což znamená, že obchodníci musí pečlivě sledovat a udržovat výši svých marží. Mohou být také vyzváni v případě potřeby k úhradě marže, jejichž nesplnění může vést k uzavření pozice bez předchozího upozornění a se ztrátou.

Náklady na dlouhodobé držení pozice

Přestože se na trhu s CFD obvykle snažíme vydělat na krátkodobých výkyvech ceny zlata, někteří obchodníci se mohou rozhodnout držet své pozice delší dobu. V takovém případě mohou brokeři za udržení pozic uplatňovat sazby za rollover, které se někdy mohou značně prodražit.

Je důležité vyhodnotit skutečné náklady na držení pozice předtím, než tak učiníte, protože výsledky nemusí zaručit oprávněnost výdajů.

Jak začít obchodovat s CFD na zlato online

Pokud chcete začít obchodovat s CFD online, musíte pochopit, jak se na trhu pohybovat. Obchodování na komplexním trhu s CFD může chvíli trvat, než jej pochopíte, nicméně zde je několik kroků, které Vám pomohou začít.

Porozumění trhu

Obchodování s CFD zahrnuje jak obchodování na komoditním trhu, tak obchodování s CFD. Pro úspěšnou orientaci na trhu je zásadní mít správné znalosti o obou.

Udělejte si čas na seznámení se s trhem s CFD na zlato, včetně různých faktorů, které ovlivňují trh a hodnotu zlata, a také se základy potřebnými k přijímání informovaných rozhodnutí. To zahrnuje způsob analýzy trhu, poptávku po zlatě i běžné chyby, kterých je třeba se vyvarovat.

Vytvoření plánu

Jak se říká, „neplánovat znamená plánovat neúspěch”. Pevný plán je při obchodování s CFD na zlato velmi důležitý. Váš plán by měl zahrnovat vaše obchodní cíle, toleranci k riziku, preferovanou metodu analýzy, obchodní strategii i nástroje pro řízení rizik a financí.

Metoda analýzy

Existují dvě hlavní metody analýzy ceny zlata – technická a fundamentální analýza.

Fundamentální analýza zahrnuje studium makroekonomických údajů a nálady na trhu s cílem předpovědět cenové pohyby. Obchodníci analyzují ekonomické faktory, jako je inflace, politická nejistota a záporné reálné úrokové sazby, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o trhu.

Technická analýza naproti tomu zahrnuje studium minulých cenových pohybů a vzorců s cílem předpovědět budoucí pohyby a trendy. K tomu lze využít cenové analýzy, grafické vzorce a technické obchodní indikátory. Vyberte si metodu analýzy, která nejlépe vyhovuje vašemu obchodnímu stylu a preferencím, nebo zvažte kombinaci obou.

Řízení rizik a peněz

Jakmile si určíte vstupní a výstupní úrovně, je důležité mít zavedená pravidla pro řízení rizik a peněz. Ta by měla zahrnovat výši kapitálu, který budete riskovat na jeden obchod, maximální ztrátu, kterou jste ochotni utrpět, a poměr rizika a výnosu, abyste zajistili vyvážené investiční portfolio. Naplánujte si, jak minimalizovat riziko pomocí stop-loss a limitních příkazů, abyste se vyhnuli velkým ztrátám, zejména v obdobích vysoké volatility.

Důležité je také dodržovat svůj plán, protože disciplína je klíčovým prvkem pro trvale ziskové obchodování.

Výběr spolehlivého brokera

Výběr spolehlivého brokera je pro dosažení vašich obchodních cílů zásadní. Určitě hledejte brokera, který nabízí kvalitní služby a podporu. Při výběru brokera zvažte následující skutečnosti:

Regulace: Vyberte si regulovaného brokera, abyste měli jistotu, že Vaše finanční prostředky jsou v bezpečí a Vaše osobní i finanční údaje jsou chráněny.

Vyberte si regulovaného brokera, abyste měli jistotu, že Vaše finanční prostředky jsou v bezpečí a Vaše osobní i finanční údaje jsou chráněny. Obchodní náklady: Hledejte brokera, který nabízí konkurenceschopné poplatky a velmi úzké spready bez omezení kvality.

Hledejte brokera, který nabízí konkurenceschopné poplatky a velmi úzké spready bez omezení kvality. Volba obchodní platformy: Vyberte si brokera s nabídkou spolehlivých obchodních platforem a nástrojů, které Vám zpříjemní obchodování.

Vyberte si brokera s nabídkou spolehlivých obchodních platforem a nástrojů, které Vám zpříjemní obchodování. Požadavky na marži a pákový efekt: Vyberte si brokera s takovými požadavky na vklad a pákový efekt, které odpovídají Vašim obchodním schopnostem a cílům.

Vyberte si brokera s takovými požadavky na vklad a pákový efekt, které odpovídají Vašim obchodním schopnostem a cílům. Zákaznická podpora: Hledejte brokera s pohotovou a efektivní zákaznickou podporou, která vám pomůže rychle a efektivně řešit problémy.

Investice do zlata prostřednictvím ETF

Burzovně obchodované fondy se zlatem se staly v dnešní době velmi populární, jelikož nabízejí zajímavou alternativu jak získat zlato. Někteří tvrdí, že nákup ETF na zlato může být tím nejlepším způsobem investování do zlata pro začátečníky nebo pro lidi, kteří chtějí zlato koupit jako dlouhodobější investici, protože konstrukce ETF je snadno pochopitelná. Jsou také výbornou volbou i pro ty, kteří chtějí obchodovat se zlatem online.

Je to jednoduché, protože ETF se chovají jako jednotlivé akcie a obchodují se na burze. Jak to tedy funguje? Investoři ve skutečnosti nevlastní fyzické zlato, ale přesto získávají expozici vůči této komoditě, protože většina standardních ETF (vanilla ETF) drží určitý počet zlatých cihel na každou vydanou akcii ETF. V důsledku toho ETF sledují hodnotu zlata a jakákoliv změna jeho ceny se odráží v tržní ceně ETF.

Investování do ETF je u XTB s nulovými poplatky, nabídku ETF můžete vidět zde: https://www.xtb.com/cz/etf

Co jsou ETF na zlato?

ETF na zlato se podobají podílovým fondům a obchodují se na burzách cenných papírů. Stejně jako u akciového podílového fondu shromažďuje společnost spravující aktiva (AMC) peníze od investorů, kteří je investují do akcií. U ETF obchodujících na zlato je však podkladovým aktivem čisté zlato. AMC pak investorům přiděluje podílové jednotky, se kterými lze obchodovat na burze. Cena ETF je korelována s cenou podkladového zlata, což zvyšuje flexibilitu investice do fyzického zlata.

Jak fungují ETF na zlato

Každá jednotka ETF na zlato představuje jeden gram zlata o ryzosti 99,5 %. Toto zlato je uloženo v trezorech depozitářských bank a jeho hodnota určuje cenu jednotky. Pokud například AMC přidělí každé jednotce hodnotu jednoho gramu zlata, bude cena každé jednotky přibližně stejná jako cena jednoho gramu zlata.

Výhody investování do ETF na zlato

Obchodování s ETF na zlato má několik výhod, včetně:

Žádné cenové rozdíly: Na rozdíl od alokovaného zlata, které se na různých místech prodává za různé ceny, ETF nakupuje a prodává zlato za stejnou cenu.

Na rozdíl od alokovaného zlata, které se na různých místech prodává za různé ceny, ETF nakupuje a prodává zlato za stejnou cenu. Čistota zlata: Standardem je 99,5% ryzost. Na trhu s fyzickým zlatem chybí transparentnost, která by vytvářela důvěru v ryzost.

Standardem je 99,5% ryzost. Na trhu s fyzickým zlatem chybí transparentnost, která by vytvářela důvěru v ryzost. Likvidita: ETF jsou kótovány a obchodovány na uznávaných burzách, což zajišťuje pohodlí a likviditu.

ETF jsou kótovány a obchodovány na uznávaných burzách, což zajišťuje pohodlí a likviditu. Nemusíte se bát krádeže : Zlato uložené v podobě demat zajišťuje bezpečnost investice a zbavuje investory obav spojených s fyzickým zlatem. Rovněž ušetříte na poplatcích za úschovu.

: Zlato uložené v podobě demat zajišťuje bezpečnost investice a zbavuje investory obav spojených s fyzickým zlatem. Rovněž ušetříte na poplatcích za úschovu. Žádné vstupní a výstupní náklady : ETF na zlato si neúčtují žádné vstupní ani výstupní náklady, protože jsou obchodovány na burze.

: ETF na zlato si neúčtují žádné vstupní ani výstupní náklady, protože jsou obchodovány na burze. Žádné náklady na nepřímé zdanění: Transakce ETF jsou osvobozeny od nepřímých daní, jako je GST ve výši 3 % z nákupní a prodejní hodnoty, které se účtují na hmotná zlatá aktiva.

Způsoby investování do ETF se zlatem

Do ETF na zlato lze investovat dvěma způsoby. Jedním z nich je přímá cesta, kdy investoři nakupují podílové jednotky ETF a mohou ukládat své akcie a cenné papíry v elektronické podobě pomocí dematerializovaného účtu, který se také označuje jako dematerializovaný účet otevřený prostřednictvím brokera. Tento účet umožňuje jednotlivcům pohodlně sledovat všechny své investice na jednom místě, včetně akcií, burzovně obchodovaných fondů, dluhopisů a podílových fondů.

Druhou možností je nepřímá cesta, kdy investoři investují do zlatých fondů, které nepřímo investují do ETF.

ETF v porovnání s ostatními investičními produkty

Srovnání ETF s fyzickou investicí do zlata není jednoduché, protože hmotné aktivum slouží jak k výrobě šperků, tak k investování. Fyzická investice do zlata má různé nákupní a prodejní kurzy, což u ETF neplatí. Tradiční výhody využití fyzického zlata však historicky převyšují výhody toho digitálního. Investoři proto musí před volbou mezi oběma možnostmi pochopit požadavky na výnos a účel investice.

Akcie na zlato

Místo nákupu fyzického zlata, je další možností nákup akcií společností produkujících zlato. V tomto případě investoři investují do zlata tím, že získají nepřímou expozici na trh se zlatem, protože výrobci, kteří zlato prodávají, jsou silně závislí na tržní ceně zlata. Vyhlídky těchto firem jsou obvykle příznivé, protože když cena zlata prudce stoupá, očekává se, že i tržby a zisky těžařů zlata budou stoupat. Proto existuje významná pozitivní korelace mezi cenami zlata a některými akciemi těžařů zlata.

Je třeba zdůraznit, že společnosti těžící zlato mohou také vyplácet dividendy, což je obrovská výhoda ve srovnání s přímou investicí do drahých kovů. Tento faktor může být rozhodující zejména pro dlouhodobé dividendové investory a znamená, že v některých případech může být nákup akcií zlatých společností dokonce lepším nápadem než tradiční způsob investování do zlata – nákup drahého kovu. Klíčovým aspektům dividendového investování jsme se věnovali v našem článku: Investování do dividendových akcií .

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Akcie zlatých společností jsou pozitivně korelovány s cenami zlata, což znamená, že akcie těžařů zlata rostou spolu s růstem cen zlata. Na druhou stranu mají akcie těžařů zlata tendenci klesat, když cena zlata klesá. Společnost Barrick Gold Corp (GOLD.US) lze nalézt mezi největšími producenty zlata na světě. Zdroj: xStation5

Nejlepší čas pro obchodování se zlatem

Mnoho účastníků trhu si klade otázku, kdy je nejlepší do zlata investovat. Říká se, že zlato lze označit za „bezpečný přístav“. To znamená, že je považováno za relativně bezpečné aktivum i v těžkých dobách, jako jsou finanční krize nebo recese. Není náhoda, že centrální banky drží zlato jako rezervní aktivum, protože se všeobecně očekává, že zlato si zachová svou hodnotu. Takové uvažování ovlivňuje i rozhodování drobných investorů, a proto se expozice vůči zlatu může často objevit v portfoliích investorů.

Kromě toho se tento drahý kov může stát obzvláště oblíbeným v období vysoké inflace. Vzhledem k tomu, že rostoucí inflace obvykle vyvolává v lidech obavy z poklesu hodnoty jejich peněz, očekává se, že zlato bude sloužit jako pojistka proti inflaci. I když vztah mezi cenou zlata a inflací není tak výrazný jako dříve, nákup zlata může být v zemích s relativně vysokou inflací stále rozumným krokem.

Zlato je také považováno za třídu aktiv, která může investorům pomoci vytvořit vyvážené portfolio. Tato myšlenka může být lákavá zejména pro investory, kteří se vyhýbají riziku, protože diverzifikace portfolia může snížit riziko a volatilitu.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Po globální finanční krizi se velmi zřetelně projevila negativní korelace mezi cenami zlata a výnosy amerických desetiletých státních dluhopisů. Rostoucí americké výnosy proto obvykle vedou k poklesu cen zlata. Zdroj: fred.stlouisfed.org

Obchodní hodiny zlata

Probrali jsme několik aspektů nákupu zlata. Jak je to s obchodními hodinami? Pro dlouhodobé investory, kteří mají časový horizont několika let, by toto nemělo být příliš důležité.

Obecně existují dvě hlavní denní doby – otevření evropských trhů a otevření amerických trhů. Evropská špička nastává kolem osmé hodiny ranní GMT (9 hodin středoevropského času). Největší aktivita na trhu se zlatem však obvykle nastává po otevření amerických trhů – podle některých odhadů může být tato špička dokonce dvakrát větší než ta evropská. Zvýšená volatilita trvá přibližně od 13 hodin GMT (14 hodin SEČ) do přibližně 16 hodin GMT (17 hodin SEČ). Toto časové období lze považovat za nejlepší dobu pro obchodování se zlatem.