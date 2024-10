Doba čtení: 11 minut(y)

Ekologické alternativní fosilní palivo se vrací do obliby investorů a můžete s ním začít obchodovat již nyní! Seznamte se s rostoucím trhem zemního plynu NATGAS a získejte více informací o oblíbených způsobech investování do komodit.

Zemní plyn je díky svým energetickým vlastnostem i „zelené“ ekologické výhodě oproti ostatním fosilním palivům považován za přechodný zdroj energie mezi „špinavými palivy“, která zanechávají uhlíkovou stopu a vyspělou energetickou budoucností Země. Energetický přechod může v závislosti na konkrétní zemi trvat desítky nebo několik desítek let. Mezitím je poptávka po energii cyklická jak v průmyslu, tak v domácnostech, což vede k dynamickým výkyvům nabídky zemního plynu a jeho hodnoty.

Rok 2022 byl jedním z nejvýznamnějších období pro zemní plyn, protože válka mezi Ruskem a Ukrajinou změnila evropský „energetický dodavatelský řetězec“. Zima nakonec nebyla tak silná a Evropa přežila plynovou krizi dobře, s vyššími zásobami, než se původně očekávalo. Blíží se však další zimy a zemní plyn má stále cyklický charakter. Současná situace po obrovském poklesu cen plynu v roce 2023 může naznačovat, že trh s plynem bude ještě dynamičtější, pro tradery mnohem zajímavější. Energetická krize ukázala potenciál velmi důležitých i ekonomicky klíčových energetických komodit, jako je NATGAS.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Energetická politika jednotlivých zemí se liší v závislosti na úrovni rozvinutého hospodářství a dostupných přírodních zdrojů. Přesto můžeme konstatovat, že lidstvo prochází energetickým přechodem k ekologickým zdrojům energie, který je podporován silnými institucemi.

Tento článek je stručným náhledem na základy tradingu zemního plynu a po jeho přečtení se dozvíte více o investování do zemního plynu a společností z tohoto rozvinutého energetického sektoru.

Výhody a použití NATGAS

Zemní plyn se používá k výrobě paliv v průmyslovém i soukromém sektoru. Je také nezbytnou složkou při výrobě čisticích prostředků, syntetických vláken, barev, plastů a syntetického kaučuku.

Stlačený zkapalněný zemní plyn je také vhodným palivem pro stacionární energetická zařízení, jako jsou kotle, turbíny, sušárny, průmyslové pece pro tepelné zpracování a domácí sporáky. Při výrobě žárovek nebo plynových turbín není za NATGAS žádná náhrada.

Hlavní aplikací NATGAS je pochopitelně vytápění domácností, tj. pohodlná automatizace a regulace spalovacího procesu, díky níž stále více domácností využívá plynová zařízení. Plyn je v domácnostech nezbytný také pro ohřev vody a přípravu pokrmů.

Plyn se také masově využívá v chovu zvířat, při sušení obilovin, semen a výrobě krmiva pro zvířata. V průmyslu se používá také k vytápění provozních či kancelářských prostor, k vytápění hal nebo v technologických procesech.

Vzhledem k relativně nízkým cenám zemního plynu ve srovnání s ropou se NATGAS masově používá jako palivo pro osobní i nákladní automobily. Rovnoměrná teplota spalování, výhřevnost, automatizace spalovacích procesů, snadná regulace a žádný problém s likvidací odpadu jsou mocnými výhodami všech plynových systémů.

Všechny tyto aspekty jsou pro podnikatele důležité při investování do plynu, protože pochopení fungování odvětví je velmi důležitou součástí každého rozhodovacího procesu a je nutné je brát v úvahu.

Jak nakupovat zemní plyn

Máte možnost volby a můžete se rozhodnout, zda budete investovat do zemního plynu, nebo s ním budete obchodovat (tradovat). Mezi těmito způsoby je několik rozdílů. Samozřejmě je také možné využívat obě současně.

Investování

Investování do zemního plynu je možné prostřednictvím nákupu ETF nebo akcií společností z tohoto odvětví nebo využitím jiných finančních nástrojů. Akcie společností NATGAS, jako jsou Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (KMI.US) nebo Royal Dutch Shell (RDSA.UK), jsou známé tím, že pravidelně vyplácejí dividendy. Také specifické akcie jako Cheniere (LNG.US) nebo EQT (EQT.US) mohou být stále dobrou investiční příležitostí.

Trading

Investice do NATGAS je spekulativní a důležité jsou pouze pohyby ceny NATGAS. CFD na plyn je finanční kontrakt, který obchodujete, abyste vydělali na cenovém rozdílu mezi otevřenými a uzavřenými pozicemi, aniž byste NATGAS fyzicky dodali. Je to také dobrá volba pro CFD tradery, kteří mají rádi riskantní podniky a dynamické obchodování.

Do NATGAS můžete začít investovat otevřením pozic na CFD na NATGAS (rozdílové smlouvy) a využitím finanční páky. Díky možnosti využití finanční páky vyžaduje NATGAS pouze určité procento z celé pozice. Například použití finanční páky 1:10 vám dává možnost otevřít kontrakt v hodnotě 10 000 USD s použitím pouze marže 1000 USD.

Obchodníci mohou díky použití CFD vydělávat i při poklesu cen plynu – otevřením krátkých pozic. Tento druh spekulace může být obzvláště nebezpečný a volatilní kvůli pohybu ceny NATGAS. Obchodování s rozdílovými smlouvami na NATGAS dává kupujícím možnost maximalizovat svůj zisk rychleji, i když cenová akce není příliš velká, avšak ztráty mohou být kvůli použití pákového efektu také mnohem větší.

Náš cenový nástroj NATGAS je založen na kontraktech z burzy Chicago Mercantile Exchange CME Henry Hub NATGAS.

Obchodování s plynem online

Neexistuje žádný způsob, jak jednoduše koupit plyn ve fyzické podobě. Obzvláště obchodování s touto fyzickou komoditou je složité a nepodobá se drahým kovům, jako je zlato nebo stříbro. Další velkou výzvou pro kupující jsou také skladovací prostory pro plyn.

Online investování je také nejjednodušší, má nejvýhodnější podmínky poplatků a umožňuje vám přizpůsobit si osobní investiční strategii výběrem komplexních nástrojů, jako jsou CFD (kontrakt na cenové rozdíly) na NATGAS, futures kontrakty, akcie a ETF.

Díky online investování do NATGAS se můžete vystavit extrémně volatilnímu a populárnímu trhu, aniž byste museli opouštět svůj domov. Jediné, co potřebujete, je účet založený u některé z brokerských společností. Pochopitelně s přístupem k obchodní platformě.

Jak obchodovat CFD na zemní plyn

Obchodování s CFD na NATGAS dává traderům možnost otevřít krátké a dlouhé pozice. CFD fungují tak, že jim umožňují přejít na krátké pozice (short) – dávají kupujícím příležitost zaznamenat zisky, i když cena zemního plynu klesá.

Obchodováním s CFD na plyn může obchodník využít nestability trhu a otevírat pozice během velmi rychlých pohybů cen plynu. Finanční páka s marží je riziková a může vést k velkým ztrátám, ale může znásobit zisk denního obchodníka.

Při obchodování s CFD platí obchodník v tomto případě pouze spread (rozdíl mezi nákupní cenou ASK a prodejní cenou BID) a swapové body. Spread je velmi malý a stojí centy v závislosti na velikosti pozice, swapové body jsou náklady, které brokerovi vznikají při financování pákových pozic; swapy se připisují denně k výnosu otevřené pozice NATGAS.

Akcie a ETF na zemní plyn

Je mnoho způsobů, jak diverzifikovat riziko portfolia akcií na plyn. Jedním z nich je jistě nákup akcií velkých evropských a amerických společností působících na trhu NATGAS. Akcie zemního plynu jsou z dlouhodobého hlediska obecně méně volatilní než spotové ceny NATGAS. Samozřejmě, že menší akcie jsou volatilnější a rizikovější, ale zároveň mají větší potenciál zisku kvůli relativně menší tržní kapitalizaci, pokud jsou dobře řízené a ziskové. Proto doporučujeme všem, kteří se zajímají o trh NATGAS, aby si provedly analýzu jednotlivých společností dříve, než investují jakoukoliv sumu.

Cheniere (LNG.US) je největší americkou společností vyvážející LNG, největším dodavatelem LNG do Evropy a druhým největším provozovatelem LNG na světě. V roce 2022 byly její akcie jedním z největších přínosů rallye cen plynu. Evropská poptávka po plynu byla vyšší kvůli rusko-ukrajinské válce a problémům s plynovodem Nord Stream. Firma roste a podniká několik inovativních iniciativ, aby našla „ekologické příležitosti“ ve svém podnikání. Navzdory poklesu cen zemního plynu pro rok 2023 (téměř 90 % pro Henry Hub) jsou akcie společnosti Cheniere pouze 10 % pod úrovní ATH. To může být signálem, že podnikání společnosti je relativně odolné. Pokud cena plynu a poptávka po něm opět poroste, Cheniere pravděpodobně také může růst, ale firma operuje s relativně vysokým dluhem, což může být pro její podnikání rizikem.

V roce 2022 společnost zahájila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 1,4 miliardy USD a má čistý příjem 1,4 miliardy USD. V roce 2022 činil celkový počet přeprav společnosti 2650 – do 39, různých zemí, přičemž 638 přeprav bylo vyvezeno do Evropy. Objem LNG dodaného do Evropy byl meziročně vyšší o 74 %. Více než 10 % evropského dovozu zemního plynu v roce 2022 bylo vytěženo v zařízeních společnosti v Sabine ass a Corpus Christi (přibližně 72 % objemu, který společnost Cheniere vytěžila).

Exxon Mobil Corporation (XOM.US) je americká nadnárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v Irvingu v Texasu. Je největším přímým potomkem jmění Johna D. Rockefellera a společnosti Standard Oil.

ExxonMobil je jednou z největších světových korporací podle tržeb a v letech 1996 až 2017 se pohyboval na prvním až šestém místě mezi veřejně obchodovanými společnostmi podle tržní kapitalizace. V roce 2016 se společnost umístila na třetím místě na světě v žebříčku Forbes Global 2000. V roce 2017 byla společnost ExxonMobil rovněž desátou nejziskovější společností v žebříčku Fortune 500. V roce 2018 se společnost umístila na druhém místě v žebříčku největších amerických korporací Fortune 500 podle celkových tržeb. Více než polovina akcií společnosti je v držení institucí. Mezi akcionáře patří takoví giganti jako The Vanguard Group a BlackRock.

Společnost ExxonMobil je jednou z největších světových energetických firem a má vliv na americkou zahraniční politiku a její dopad na budoucnost země.

Royal Dutch Shell (RDSA.UK) je anglo-nizozemská nadnárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v nizozemském Haagu, která byla v roce 2020 pátou největší společností na světě podle tržeb. Společnost Shell je největší společností se sídlem v Evropě a největší společností, která nemá sídlo v Číně nebo ve Spojených státech. Podle žebříčku Forbes Global 2000 z roku 2020 je společnost Shell 21. největší veřejnou společností na světě. V roce 2013 se společnost Shell umístila na prvním místě v žebříčku největších světových podniků Fortune Global 500 a v tomto roce se její příjmy rovnaly 84 % nizozemského HDP.

Od té doby se Shell mezi největšími firmami v žebříčku Global 500 propadl, ale stále je největší nestátní energetickou společností na světě.

Společnost Shell působí ve všech oblastech plynárenského průmyslu, včetně průzkumu a těžby, rafinace, přepravy, distribuce a marketingu, petrochemie a výroby energie. Působí však také v oblasti obnovitelných zdrojů energie, včetně biopaliv a vodíku. Shell má přibližně 44 000 čerpacích stanic v 70 zemích po celém světě (k 31. prosinci 2019). Shell má dceřiné společnosti v USA a je také velkým akcionářem v dalších energetických společnostech i v rozvojových zemích.

ETF

Investice do zemního plynu (NATGAS) prostřednictvím nákupu burzovně obchodovaných fondů (ETF) je diverzifikovanější volbou než investice do pouze jedné akcie společnosti. Investice do ETF na zemní plyn vám umožní širší expozici na trhu.

Tento druh investice je vyváženější a dává také možnost získávat dividendy z distribučních ETF, nebo nakupovat akumulační ETF, které sledují ceny akcií skupiny společností z plynárenského sektoru. Investice do plynu prostřednictvím ETF vytvářejí diverzifikovaná portfolia zdrojů s nižším rizikem, ale také s nižším potenciálem růstu.

Kdy je nejlepší začít investovat do zemního plynu?

Mnoho investorů si stále neví rady, kdy začít investovat na trhu s zemním plynem, stejné otázky si kladou také tradeři, kteří analyzují trh NATGAS každý den. Jelikož v roce 2022 nastal růst cen zemního plynu a stal se tak celosvětovým problémem, který zasáhl zejména Evropské státy silně závislé na externích dodávkách. Válka na Ukrajině zlomila závislost evropského energetického trhu na Rusku. Tato kritická situace měla silný dopad na ceny. A Evropa zůstala na nějakou dobu bez viditelné alternativy.

Evropa začala dovážet velké náklady LNG z USA. To vytvořilo výhodné podmínky pro vyšší marže a provoz amerických společností, jako je Cheniere. V USA došlo k růstu spotových cen jak nizozemské TTF, tak HenryHub. Vyšší ceny plynu přispěly k inflaci a vyvolaly obavy o celkovou ekonomiku. Nakonec se však díky teplé zimě krize v Evropě nevyhrotila a ceny plynu mohutně klesly. Situace však ukázala, že plyn může reagovat silnými změnami, když se dramaticky změní poměr nabídky a poptávky.

Zemní plyn se používá v energetice, teplárenství, těžkém i lehkém průmyslu a dopravě. To znamená, že dokud bude mít průmysl energetické potřeby a domácnosti na celém světě budou plyn používat k vaření a vytápění, mohou obchodníci očekávat, že poptávka po této komoditě zůstane vysoká. Důvodem rostoucí poptávky po plynu je také „zelená“ politika dekarbonizace a odklonu od fosilních paliv. Zemní plyn snižuje emise CO2 i oxidů dusíku a síry. Tato skutečnost spolu s konkurenceschopnými cenami vedla k tomu, že byl plyn v Evropské unii uznán jako přechodné palivo na cestě ke klimatické neutralitě.

Je možné, že cena plynu (včetně toho, který těží norské nebo britské společnosti) se zvýší, a to i kvůli vyšším nákladům na těžbu a geopolitice. V takové situaci se může zvýšit dovoz plynu z USA, protože plyn z Henry Hubu je relativně levný. To vyvolává obavy na poli LNG a jeho přepravy. Poptávka po dodávkách LNG může růst i kvůli vyhlídce na vysokou poptávku, zatímco zdroje plynu jsou omezené a zásoby nízké.

V zimě se také zvyšuje poptávka domácností po plynu kvůli vytápění, což často vede k vyšším výnosům ze zásob zemního plynu a vyšším cenám na trhu s plynem. Plyn je relativně levný a méně škodlivý pro životní prostředí než uhlí. Dokud ekonomika nenajde účinnou technologii skladování energie z obnovitelných zdrojů nebo dokud nebude v masovém měřítku stavět jaderné reaktory, můžeme očekávat, že poptávka po plynu poroste. Plynové elektrárny se relativně snadno provozují a lze je kdykoli zapnout nebo vypnout.

Zemní plyn je mezistupněm mezi fosilními palivy „bez ekologie“ a moderní energií vyspělých ekonomik založenou na uranu nebo vodíku. Energetický přechod však může trvat desítky let. Zdá se, že investice do zemního plynu mají silné základy, ale investoři by měli znát rizika a cyklické charakteristiky podnikání plynárenských společností.

Otázky, kterým by obchodníci s NATGAS měli věnovat velkou pozornost, jsou:

Výkyvy v rovnováze mezi poptávkou a nabídkou plynu

Výrobní náklady

Výhled počasí v USA a různé typy anomálií

Zprávy o zásobách plynu (např. týdenní zpráva EIA)

Cykličnost (pozitivní dopad na ceny při nízkých a velmi vysokých teplotách, kdy se zvyšuje spotřeba klimatizace).

Geopolitika a infrastruktura

Obchodní hodiny zemního plynu

Jak je to s dostupnými hodinami pro obchodování s plynem? Tyto informace jsou důležité zejména pro denní tradery. Spotové obchodování se zemním plynem je k dispozici 5 dní v týdnu od pondělí do pátku, viz obrázek.

Investice do zemního plynu nejsou na naší platformě dostupné během víkendů. Spotový trh se zemním plynem je v době, kdy je trh uzavřen, statický. Ve všech ostatních obdobích ceny zemního plynu neustále kolísají, ať už nakupujete, nebo prodáváte.

Nejlepší doba pro investování do NATGAS je v období velmi vysoké likvidity, kdy je variabilita trhu vyšší. Když je na trhu vysoký objem obchodů, volatilita se zvyšuje. Tato situace může být velkou příležitostí nejen pro podnikatele, kteří prodávají nebo nakupují, ale také pro denní obchodníky, kteří využívají efekt finanční páky a marži k dosažení velkých zisků i na krátkých pozicích (short). Je třeba myslet na to, že pákový efekt může vést jak k větším ziskům, tak i ztrátám. Všechny CFD jsou vysoce riziková aktiva a doporučujeme si nejdříve nastuovat základy trhů.