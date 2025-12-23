Amerika zastavuje pět obřích projektů větrných elektráren na moři: Akcie firem se propadají

-
USA pozastavily pět velkých offshore větrných projektů z důvodu údajného bezpečnostního rizika.
-
Akcie hlavních firem jako Orsted, Dominion či Equinor prudce oslabily.
-
Kritici označují krok za politický útok na čistou energii bez faktického opodstatnění.
-
Pozastavení projektů zvyšuje nejistotu pro investory a ohrožuje budoucnost větrné energie v USA.
-
USA pozastavily pět velkých offshore větrných projektů z důvodu údajného bezpečnostního rizika.
-
Akcie hlavních firem jako Orsted, Dominion či Equinor prudce oslabily.
-
Kritici označují krok za politický útok na čistou energii bez faktického opodstatnění.
-
Pozastavení projektů zvyšuje nejistotu pro investory a ohrožuje budoucnost větrné energie v USA.
Americké ministerstvo vnitra oznámilo pozastavení pěti rozsáhlých projektů offshore větrných elektráren, které se aktuálně budují u východního pobřeží USA. Důvodem jsou údajné obavy o národní bezpečnost, konkrétně rušení radarových systémů kvůli pohybu velkých lopatek a silně odrazivým věžím. Tento krok znamená další zásah do sektoru obnovitelných zdrojů za vlády Donalda Trumpa, který se dlouhodobě staví proti větrné energii.
Pozastavené projekty zahrnují:
-
Revolution Wind a Sunrise Wind od dánského Orstedu,
-
Vineyard Wind 1, společný projekt Avangrid a Copenhagen Infrastructure Partners,
-
Coastal Virginia Offshore Wind od Dominion Energy,
-
Empire Wind 1 od Equinoru.
Na zprávu trh reagoval okamžitě. Akcie Orstedu propadly o více než 12 %, pokles zaznamenaly i Dominion a Equinor. Orsted uvedl, že jeho projekty byly ve finální fázi a připraveny zásobovat energií až milion domácností již od příštího roku. Dominion varoval, že krok ohrozí energetickou bezpečnost, včetně napájení vojenských základen a datových center, která se podílejí na vývoji umělé inteligence.
Kritika přišla i ze strany představitelů zasažených států. Guvernérka New Yorku Kathy Hochul i generální prokurátor státu Connecticut označili krok za politicky motivovaný útok na čistou energii. Podle Národní asociace pro oceánský průmysl (NOIA) byly projekty již v minulosti schváleny i Pentagonem bez námitek.
Demokraté v Senátu varovali, že zastavení těchto projektů může zablokovat budoucí reformy povolovacích procesů, pokud administrativa nezmění kurz. V srpnu již Trumpova administrativa nařídila pozastavení stavby Orstedova projektu Revolution Wind, které později zrušil federální soud.
Dlouhodobý postoj Donalda Trumpa vůči větrné energii je výrazně negativní. Kritizuje vysoké náklady, vliv na zvířata a vzhled turbín. Zatímco podporuje fosilní paliva a plynové projekty, odmítá větrnou energetiku a označuje ji za neefektivní.
Situace tak přináší vysokou míru nejistoty pro investory a zpochybňuje budoucnost offshore větrné energie v USA. Společnosti zvažují právní kroky, ale každé zdržení znamená miliardové ztráty a ohrožení dodávek energie v příštích letech.
BP prodává většinu Castrolu
Nákup akcií Nike šéfem Applu
DE40: Regulatorní a diplomatické eskalace během svátků
Novo Nordisk – Rizika ustupují, přichází příležitosti
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.