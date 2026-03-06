Akcie Ryanair pod tlakem kvůli konfliktu na Blízkém východě 📉

Akcie Ryanair Holdings (RYAAY.US) už klesly o více než 10 % z nedávných maxim a v americkém předobchodním obchodování mírně oslabují spolu s dalšími akciemi ze sektoru cestování a pohostinství.
Zaprvé trh započítává riziko slabší poptávky po letních linkách kvůli obavám o bezpečnostní situaci a možné ztrátě tras na Blízkém východě a v Turecku. Nejistější se stal i výhled cestování na Kypr, do Turecka, Egypta nebo dokonce na řecké ostrovy (Egejské moře; východní Středomoří). Potenciálně slabší turistická sezóna v roce 2026 – v kombinaci s tlakem z rostoucích cen leteckého paliva a opatrnějším spotřebitelem (který může upřednostňovat kratší dovolené) – tak zatěžuje sentiment navzdory nedávno zveřejněným velmi solidním výsledkům společnosti.
Nestačí silný start roku?
Únor potvrdil, že poptávka po službách Ryanairu na začátku roku zůstala mimořádně silná. Aerolinka přepravila 13,3 milionu cestujících, což představuje 6% meziroční růst a zřetelné zrychlení oproti 12,7 milionu cestujících v lednu. Jde o důležitý signál, protože Ryanair nejen roste meziročně, ale zároveň si udržuje velmi silný start do roku 2026.
- Důležité je, že růst přepravy nešel na úkor vytížení letadel. Load factor zůstal na vysoké úrovni 92 %, meziročně stabilní a meziměsíčně se zlepšil z 91 % v lednu. V praxi to odráží zdravý provozní mix: více cestujících, více letů a letadla, která zůstávají téměř plně obsazená.
- Ryanair rozšiřuje provoz kontrolovaně a ekonomicky racionálně. V únoru aerolinka provedla více než 75 000 letů, oproti 73 000 v lednu, což potvrzuje vyšší kapacitu a připravenost absorbovat silnou poptávku. V modelu Ryanairu je to zásadní, protože jeho výhoda nespočívá jen v nízkých cenách letenek, ale také ve schopnosti rychle nasadit dodatečnou kapacitu tam, kde je poptávka a ziskovost nejsilnější.
- Byznys model Ryanairu nadále těží ze zásadní nákladové výhody, kterou konkurenti v Evropě jen obtížně napodobují. Ve fiskálním roce končícím v březnu 2025 aerolinka přepravila 200,2 milionu cestujících, což znamená +9 % r/r, a stala se první aerolinkou v Evropě, která překročila hranici 200 milionů cestujících za jediný rok. Nejde jen o efekt velikosti – ukazuje to, že ultra-low-cost model funguje i v náročném nákladovém a konkurenčním prostředí.
- Z pohledu strategie zůstává Ryanair benchmarkem nízkonákladového létání v Evropě. Jelikož je nyní největší „low-fare“ aerolinkou na světě podle počtu přepravených cestujících, investoři ji stále častěji nevnímají jako tradiční aerolinku, ale jako operátora masové mobility napříč Evropou. Taková pozice poskytuje výraznou vyjednávací sílu vůči letištím, dodavatelům služeb a nepřímo i vůči konkurenci.
- Data za prvních devět měsíců fiskálního roku 2026 s tímto příběhem souzní. Počet cestujících vzrostl o 4 % r/r na 166,5 milionu, což naznačuje, že růst není výsledkem jediného silného měsíce, ale spíše širšího trendu. Ryanair dál nabírá na objemu, což v jeho modelu obvykle znamená silnou provozní páku.
- Dalším pozitivním signálem pro trh bylo zvýšení výhledu přepravy pro fiskální rok 2026. Společnost nyní očekává 208 milionů cestujících oproti předchozímu odhadu 207 milionů, což implikuje 4% roční růst. Samotná revize je sice malá, investoři se však obávají, že válka s Íránem může tento cíl v příštích měsících výrazně narušit.
- Dalším klíčovým prvkem příběhu Ryanairu je Boeing. Zlepšená dostupnost dodávek letadel od Boeingu umožňuje aerolince rychleji spouštět dodatečnou kapacitu a monetizovat silnou poptávku v hlavních cestovních špičkách. Pro Ryanair není flotila jen aktivum – je to strategický nástroj pro získávání tržního podílu.
- Ryanair dál realizuje svůj model téměř „učebnicově“. Přeprava roste, vytížení zůstává velmi vysoké, počet letů stoupá, rozsah dosahuje rekordů a celoroční výhled byl zvýšen. Společnost patří mezi nejsilnější hráče v evropském letectví, i když konflikt na Blízkém východě přináší nové zdroje rizika.
Ryanair Holdings (graf D1)
Akcie Ryanairu zaznamenávají výrazný pokles a propadly se pod dlouhodobý klouzavý průměr EMA200 (červená linie). Naposledy akcie klesly pod tuto úroveň v dubnu 2025, kdy korekce nakonec dosáhla téměř 30 % vůči klouzavému průměru. Klíčové úrovně podpory se nyní jeví kolem 60 USD za akcii a následně kolem 55 USD, kde už dříve docházelo k cenovým reakcím.
Zdroj: xStation5
