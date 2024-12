Apollo hledá nástupce pro svého šéfa Marc Rowana

Apollo Global Management, přední správcovská společnost s více než 700 miliardami dolarů v aktivech, čelí zvýšenému tlaku na stanovení plánu nástupnictví poté, co CEO Marc Rowan zvažoval politickou pozici.

Rowanovo působení a možné změny

Marc Rowan, 62letý spoluzakladatel Apolla, vede firmu od roku 2021 poté, co vystřídal Leona Blacka. Rowan původně zamýšlel vést společnost pět let, avšak nyní je připraven prodloužit své působení o dalších pět let. Situace se však změnila, když byl Rowan nedávno zvažován na pozici ministra financí ve vládě prezidenta Donalda Trumpa. Ačkoli nakonec nebyl vybrán, tento krok zvýšil pozornost vůči absenci jasného plánu nástupnictví v Apollu.

Kandidáti na nástupnictví

Vedení Apolla zahrnuje dva klíčové spoluprezidenty:

James Zelter (odpovědný za kreditní investice)

(odpovědný za kreditní investice) Scott Kleinman (specializující se na akciové investice).

Oba jsou považováni za přirozené nástupce, protože od roku 2017 vedou každodenní operace společnosti. Dále se jako možný kandidát zmiňuje:

John Zito – zástupce CIO pro kreditní investice, známý svou odborností a investičním talentem.

Rowan zvažoval i externí možnosti. Nedávno jednal s prezidentem Goldman Sachs, Johnem Waldronem, ohledně vysoké pozice v Apollu, ale jednání nepokročila.

Stabilita vedení a dlouhodobé cíle

Během Rowanova působení aktiva pod správou Apolla vzrostla na 700 miliard dolarů a společnost nastavila ambiciózní cíle, včetně generování 275 miliard dolarů ročně v nových obchodech do roku 2029. Rowanův možný přechod na pozici výkonného předsedy by mohl ovlivnit výběr nástupce a načasování změn.

"Máme nejsilnější tým na Wall Street a Marc nemá v úmyslu opustit svou roli CEO," uvedla mluvčí Apolla.