Apple a jeho pomalý postup v AI: Riziko nebo promyšlená strategie?

Apple sází na pomalé, ale bezpečné zavádění AI technologií zpracovávaných přímo na zařízení.
Konkurence – zejména Microsoft a Google – zrychluje tempo, což vyvíjí tlak na Apple.
Odchod šéfa AI ukazuje rostoucí interní nespokojenost s vývojem.
Apple věří, že důraz na kvalitu a soukromí se mu dlouhodobě vyplatí – i když to znamená ztrátu krátkodobého náskoku.
Ve světě, kde se vývoj generativní umělé inteligence žene kupředu nevídaným tempem, působí Apple jako opatrný běžec spíše než technologický sprinter. Jeho pomalé zavádění AI funkcí se stalo klíčovým rysem strategie – a zároveň rostoucím důvodem k obavám mezi investory, konkurencí a technologickými analytiky. Tento zdánlivý nedostatek tempa však může odrážet promyšlený závazek k ochraně soukromí, kvalitě a dlouhodobé stabilitě produktů.
Důraz na zařízení a soukromí
Apple přistupuje k AI zcela jinak než konkurenti jako Microsoft nebo Google. Místo vývoje cloudových platforem generativní AI se zaměřuje na zpracování přímo na zařízení a úzkou integraci s vlastním hardwarem – v souladu se svými klíčovými hodnotami v oblasti ochrany soukromí a uzavřeného ekosystému.
Tento přístup se projevil při oznámení Apple Intelligence, kde firma slibovala chytřejší, kontextově orientované funkce pro iPhony, iPady a Macy. Mnohé z těchto funkcí však byly odloženy, mají omezený rozsah nebo jsou zaváděny jen postupně – a nikoliv jako očekávaný revoluční krok.
Růst kritiky a tlak konkurence
Zatímco ostatní technologické firmy zrychlují nasazení pokročilé AI, kritici tvrdí, že Apple ztrácí náskok. Nedávná analýza popisuje jeho přístup jako „pomalu kapající kohoutek“ v době, kdy trh zaplavuje příval inovací.
Z finančního hlediska začíná být tento postup problém. Zpoždění v AI funkcích a vnější tlaky, jako například cla nebo globální nejistota, mohou negativně ovlivnit budoucí výkonnost firmy.
Zásadním momentem byla v prosinci 2025 rezignace Johna Giannandrey, dlouholetého šéfa pro AI a strojové učení. Nahradil ho Amar Subramanya – expert, který dříve působil ve vedení AI u Googlu a Microsoftu. Tato změna signalizuje rostoucí interní tlak na to, aby Apple konečně naplnil očekávání v oblasti AI.
Apple sází na kvalitu, ne rychlost
Navzdory rostoucí kritice Apple trvá na tom, že jeho postup je promyšlený. Představitelé firmy tvrdí, že nasazení nehotových AI funkcí by mohlo podkopat důvěru uživatelů – především kvůli příslibu bezpečnosti a spolehlivosti.
Někteří odborníci dokonce tvrdí, že pomalejší tempo může být dlouhodobou výhodou. Díky důrazu na AI zpracovávanou přímo v zařízení a optimalizaci výkonu může Apple předejít problémům se škálovatelností nebo úniky dat, které trápí cloudová řešení.
Vysoké sázky: Ovládne Apple trh s AI, nebo zůstane pozadu?
Budoucnost ukáže, zda bude Apple díky trpělivosti úspěšný, nebo zda jeho opatrnost znamená ztrátu relevance. Klíčem bude schopnost nového vedení realizovat odložené AI projekty, zrychlit vývoj hlasového asistenta a udržet špičkové vývojáře.
Pro investory i technologické experty bude následujících 12 až 18 měsíců rozhodujících – ukáže se, zda Apple vyhrává díky disciplíně, nebo naopak ztrácí kvůli pomalosti.
