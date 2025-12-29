Verisk ruší akvizici AccuLynx za 2,35 miliardy USD kvůli zpoždění regulačního schválení

-
Verisk zrušil akvizici AccuLynx za 2,35 miliardy USD, protože FTC nedokončila přezkum do 26. prosince.
-
AccuLynx tvrdí, že zrušení je neplatné a zvažuje právní kroky, Verisk se na ně připravuje.
-
Verisk vyplatí 1,5 miliardy USD dluhu, který vznikl v rámci přípravy akvizice.
-
Dohoda měla posílit technologickou platformu Verisku v oblasti pojistných a stavebních řešení.
-
Společnost Verisk Analytics oznámila, že ukončuje plánovanou akvizici softwarové firmy AccuLynx v hodnotě 2,35 miliardy USD, protože americká Federální obchodní komise (FTC) nestihla dokončit antimonopolní přezkum do smluvního termínu. Tato dohoda měla posílit Verisk v oblasti technologických řešení pro pojišťovnictví, zejména ve správě pojistných událostí a majetkových škod.
Konečný termín přezkumu vypršel 26. prosince 2025, což umožnilo Verisku smlouvu zrušit. Společnost uvedla, že jedná v souladu se zákonem, zatímco AccuLynx považuje zrušení za neplatné a je připraven se bránit. Verisk mezitím uvedl, že vyplatí 1,5 miliardy USD dluhu, který byl součástí plánovaného financování této transakce.
Původní dohoda, oznámená v červenci 2025, měla propojit SaaS platformu AccuLynx s existujícími řešeními Verisku. Akvizice měla přinést synergii v oblasti propojení dodavatelů s pojišťovnami a zrychlit řešení škod. Zrušení této fúze tak představuje zásadní zvrat v růstové strategii Verisku.
