Nvidia dokončila nákup akcií Intelu za 5 miliard dolarů – nová strategická spolupráce

Nvidia dokončila nákup akcií Intelu za 5 miliard dolarů, čímž získala více než 214 milionů akcií.
Transakce potvrzuje ~4% vlastnický podíl Nvidie v Intelu a poskytuje Intelu zásadní kapitál.
Reakce trhu byly smíšené – akcie Nvidie mírně klesly, zatímco akcie Intelu vzrostly.
Investice naznačuje strategické sbližování obou firem s možnými dopady na budoucí technologickou spolupráci a americkou čipovou politiku.
Dne 29. prosince 2025 Nvidia oficiálně dokončila nákup běžných akcií společnosti Intel v hodnotě 5 miliard dolarů, čímž získala přibližně 214,7 milionu akcií. Transakce byla původně oznámena v září a tento měsíc ji schválily americké regulační orgány pro hospodářskou soutěž. Nvidia si tak zajistila přibližně 4% podíl v Intelu, což představuje jedno z nejpřekvapivějších partnerství v polovodičovém průmyslu za poslední rok.
Cena za akcii činila 23,28 dolaru, což bylo sjednáno již v září, kdy byla cena Intelu nižší než dnes. Intel tak získává významný kapitál, který pomůže stabilizovat jeho hospodaření v době, kdy investuje miliardy do výroby a snaží se znovu získat konkurenceschopnost.
Reakce trhu a širší význam
Akcie Nvidie po oznámení mírně oslabily, což odráží obavy investorů, že jde o odklon od hlavního byznysu firmy zaměřeného na akcelerátory pro umělou inteligenci. Naproti tomu akcie Intelu mírně posílily, což naznačuje důvěru trhu v přínos nové investice. Zdroj: xStation5
Analytici vnímají tento krok nejen jako finanční injekci, ale jako signál hlubší spolupráce mezi firmami v oblasti čipových technologií. Zvláště důležitá bude oblast kombinace x86 procesorů od Intelu a GPU jednotek od Nvidie. Dohoda přichází v době, kdy Intel čelí silné konkurenci a vysokým kapitálovým výdajům.
Někteří analytici považují krok Nvidie i za strategický signál vůči americké technologické politice, která usiluje o posílení domácí výroby pokročilých čipů. Intel zůstává klíčovým hráčem v oblasti procesorů vyráběných na území USA.
Strategické souvislosti a další vývoj
Původní dohoda ze září zahrnovala nejen investici, ale i plány na společný vývoj produktů pro PC a datová centra, kde se očekává synergie mezi CPU od Intelu a GPU od Nvidie. Tehdy zpráva způsobila prudký růst ceny akcií Intelu.
Zatím není jasné, jak hluboká bude technologická integrace obou firem. Nvidia se stále spoléhá na výrobu u externích foundrií, přičemž Intel doufá, že spolupráce pomůže zvrátit jeho dlouhodobý pokles podílu na trhu.
