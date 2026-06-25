Apple zdražuje: Náklady na paměti zatěžují společnost i trhy

Apple, výrobce a distributor (především) iPhonů a počítačů Mac, ve čtvrtek oznámil výrazné zdražení svých produktů – ceny vzrostou o několik desítek procent.
Trh reagoval negativně a akcie společnosti ztrácejí více než 5 %.
APLE.US (D1)
Ocenění společnosti zůstává v dlouhodobém rostoucím trendu. Fibonacciho projekce ukazují silnou rezistenční zónu mezi 240 a 260 USD. Tato oblast se bude překrývat s (potenciální) spodní hranicí rostoucího kanálu, což znamená, že prodejci budou mít s prohlubováním korekce stále obtížnější úkol. Za zmínku stojí také překřížení EMA100 nad EMA200 směrem zdola, které lze interpretovat jako silný býčí signál. Zdroj: xStation5.
Za běžných tržních podmínek by takové zvýšení cen signalizovalo důvěru společnosti v poptávku po jejích produktech a investoři by akcie nakupovali v očekávání vyšších marží.
V tomto konkrétním případě však společnost jasně uvádí, že zdražení je důsledkem rostoucích cen pamětí RAM. Počítače a telefony nyní soutěží o dodávky pamětí s datovými centry a obrovskými rozpočty největších společností spojených s umělou inteligencí.
Trh proto neočekává růst marží, ale pouze snahu o jejich udržení. A je třeba dodat, že ani ta nemusí být úspěšná. Proč?
Podle hrubých odhadů a nezávislých analýz tvoří náklady na paměti RAM v produktech Apple přibližně několik desítek procent celkových výrobních nákladů. Tento podíl však roste s vyšší konfigurací daného zařízení.
Zároveň ceny pamětí v segmentu, ve kterém Apple působí, za poslední rok vzrostly přibližně o 150–200 %. Zvýšení cen produktů přibližně o 20 % při podílu nákladů kolem 10–20 % znamená, že současné zdražení může pouze kompenzovat růst nákladů, nikoliv přinést rozšíření marží. Navíc lze očekávat tlak na zpomalení růstu prodejů.
Je také třeba připomenout, že ve výhledech ani výsledcích společností z oblasti pamětí a polovodičů zatím nic nenaznačuje konec tohoto „cyklu“. V nejhorším případě může jít pouze o první z řady dalších zdražení.
Tyto události a jejich důsledky mohou být jedním z medvědích faktorů pro širší akciový trh. Investoři budou stále více zohledňovat maximálně vytížené dodavatelské řetězce a rostoucí náklady na elektronické komponenty napříč celým trhem, nikoliv pouze u vybraných společností.
Tyto obavy se mohou promítnout například i do ocenění společnosti Take-Two, jejíž akcie rostou díky očekáváním kolem GTA VI. Nedostatek komponent a jejich vyšší ceny mohou mnoho spotřebitelů odradit nebo jim znemožnit vyzkoušet novou hru od Rockstar Games.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.