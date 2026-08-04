Anthropic podepsal výpočetní megadohodu za 10 miliard USD 💰

Společnost Anthropic, která stojí za modelem Claude, uzavřela dohodu na odběr výpočetní kapacity v hodnotě přibližně 10 miliard USD. Kontrakt má trvat šest let a podle informací obeznámených se situací se týká datového centra provozovaného mladým cloudovým startupem Volta Infra Holdings.
Dohoda ukazuje, jak rychle rostou náklady na vývoj a provoz pokročilých modelů umělé inteligence. Anthropic se snaží zajistit dostatek výkonu pro rostoucí počet firemních i běžných uživatelů, kteří jeho nástroje využívají například při programování, analýze dat nebo automatizaci pracovních úkolů.
Volta dříve oznámila kontrakt v hodnotě 10 miliard USD s nejmenovanou laboratoří zaměřenou na AI. Kapacita má být dodána ve spolupráci se společností Bitdeer Technologies Group, která provozuje datová centra a dosud se soustředila především na těžbu Bitcoinu. Ani jedna ze zúčastněných společností klienta oficiálně nepotvrdila.
Datové centrum v Norsku nabídne výkon 133 megawattů
Výpočetní infrastruktura má vzniknout v Norsku a nabídnout kapacitu přibližně 133 megawattů. Datové centrum má být vybaveno nejnovější generací čipů Nvidia Vera Rubin, které jsou určeny pro náročné úlohy v oblasti umělé inteligence.
Norsko je pro podobné projekty atraktivní především kvůli dostupnosti energie, chladnějšímu klimatu a možnosti efektivnějšího chlazení datových center. Pro Anthropic může být důležitá také geografická diverzifikace, protože firma nechce být závislá pouze na několika velkých amerických poskytovatelích infrastruktury.
Společnost v posledních měsících uzavírala dohody o výpočetním výkonu také se společnostmi SpaceX, AMD a Akamai Technologies. Podle dřívějších informací navíc jedná o pronájmu kapacity v datových centrech společnosti Meta Platforms.
Volta rychle roste díky boomu umělé inteligence
Startup Volta vznikl teprve v lednu a založili jej bývalí manažeři společnosti Brookfield Asset Management. Firma se zaměřuje na pronájem výpočetní kapacity a na financování nákladných nákupů čipů pro zákazníky z oblasti AI.
Volta současně oznámila získání 300 milionů USD od investorů, přičemž transakce firmu ocenila na 2,4 miliardy USD. Tak rychlý růst ukazuje, jak silná je poptávka po specializované infrastruktuře pro umělou inteligenci.
Její partner Bitdeer zase patří mezi rostoucí skupinu těžařů kryptoměn, kteří část svých datových center přestavují pro potřeby AI. Pokles cen Bitcoinu a kolísavá ziskovost těžby motivují některé společnosti přesunout výkon do stabilnějších nebo výnosnějších služeb pro technologické firmy.
Bitdeer plánuje upravit část svých areálů v Texasu, Tennessee a státě Washington, aby mohly podporovat provoz modelů umělé inteligence.
Anthropic potřebuje miliardy na další růst
Anthropic letos získal ve financování přibližně 65 miliard USD, které mají pomoci pokrýt rychle rostoucí náklady na vývoj modelů, nákup čipů a provoz datových center. Firma zároveň zvažuje vstup na burzu, který by mohl přijít už v letošním roce.
Případné IPO by Anthropic umožnilo získat další kapitál z veřejných trhů. Zároveň by však od firmy vyžadovalo větší transparentnost ohledně tržeb, nákladů, ziskovosti a dlouhodobých závazků za infrastrukturu.
Nová dohoda za 10 miliard USD ukazuje, že vývoj špičkových modelů je stále kapitálově náročnější. Výpočetní výkon se stává jednou z nejdůležitějších konkurenčních výhod, protože bez dostatečné kapacity nelze trénovat větší modely ani uspokojit rostoucí poptávku zákazníků.
AI společnosti budují stále propojenější infrastrukturu
Anthropic i konkurenční OpenAI využívají kombinaci velkých technologických firem, výrobců čipů a nových cloudových poskytovatelů. Cílem je rychle rozšiřovat infrastrukturu bez nutnosti vlastnit všechna datová centra přímo.
OpenAI podle dřívějších vyjádření očekává, že výdaje na fyzickou infrastrukturu pro AI mohou v budoucnu dosáhnout až bilionů dolarů. Firma zároveň připravuje nové datové centrum v Georgii, jehož hodnota by mohla přesáhnout 30 miliard USD, a diskutuje o dalších rozsáhlých projektech s Nvidií a SoftBank.
Tento model však přináší také rizika. Financování, výrobci čipů, cloudové startupy a vývojáři AI jsou stále více vzájemně propojeni. Pokud by poptávka po umělé inteligenci nesplnila vysoká očekávání, mohly by se problémy jednoho článku rychle přenést na další části celého ekosystému.
Pro investory proto nebude důležité pouze tempo růstu AI služeb, ale také schopnost společností dlouhodobě financovat infrastrukturu a vytvářet dostatečné příjmy, které ospravedlní mimořádně vysoké kapitálové výdaje.
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